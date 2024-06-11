Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»

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читать дальше теперь у вас есть шанс найти похитителя.



В процессе расследования вы увидите Старую Хлебную биржу, оцените памятник Бурлаку, полюбуетесь Никольской часовней, прогуляетесь по бульвару Ушакова и попробуете нанять бурлаков.



Также вы обойдёте Хлебный Гостиный двор, узнаете о мытарях, посетите дом Седова и угоститесь баранками. Завершится квест у Новой Хлебной биржи, где вам предстоит раскрыть преступление. Квест интересен детям от 7 лет, подросткам и взрослым. Возможна организация для большего числа участников с доплатой

Узнайте невероятную историю о том, как давным-давно прапрадедушка трудился маклером на хлебной бирже. Зерно в те времена было ценным товаром, и однажды мешок с ним украли. Преступление осталось нераскрытым, но