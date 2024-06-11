Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»

Узнайте невероятную историю о том, как давным-давно прапрадедушка трудился маклером на хлебной бирже. Зерно в те времена было ценным товаром, и однажды мешок с ним украли. Преступление осталось нераскрытым, но
5 причин купить этот квест
- 🔍 Увлекательное расследование
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🧒 Подходит для детей и взрослых
- 🍞 Дегустация местных угощений
- 🏞 Прогулка по живописным местам
Что можно увидеть
- Старая Хлебная биржа
- Памятник Бурлаку
- Никольская часовня
- Бульвар Ушакова
- Хлебный Гостиный двор
- Дом Седова
- Новая Хлебная биржа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание квеста
Что вас ожидает
В процессе расследования вы:
- Увидите Старую Хлебную биржу — первую в провинции и третью в стране после столиц
- Оцените единственный в мире памятник Бурлаку
- Полюбуетесь «волжской шкатулочкой» — очаровательной Никольской часовней
- Погуляете по бульвару Ушакова и попробуете нанять на работу бурлаков
- Обойдёте Хлебный Гостиный двор и узнаете, кто такие мытари
- Посмотрите на дом Седова, где пекли самые вкусные французские булки
- Заглянете в булочную и угоститесь баранками
Завершится расследование у Новой Хлебной биржи, которая с Волги выглядит как неприступная крепость, а со стороны Красной площади — как дворец. Именно здесь вам предстоит раскрыть преступление!
Организационные детали
- Квест будет одинаково интересен детям от 7 лет, подросткам и взрослым
- Я могу провести квест для большего числа участников. Доплата составит 800 рублей за человека.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Старой Хлебной биржи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 29 туристов
Приветствую всех путешественников! Меня зовут Ольга, я гид по зову сердца. Родилась и живу в старинном Рыбинске. Люблю свой город и горжусь его славной историей. На своих экскурсиях делюсь накопленными знаниями в лёгкой форме, доступным грамотным языком. Приезжайте в Рыбинск! Он всегда превосходит все ожидания.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рыбинска
Похожие экскурсии из Рыбинска
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Рыбинск - первое свидание: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от 26002 470₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По старинному Рыбинску на велосипеде: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, проезжая по его историческому центру и останавливаясь у знаковых мест
Начало: Ул. Крестовая, 70
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 3 900₽ за всё до 5 чел.