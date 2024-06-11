Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»

Погрузитесь в историю Рыбинска и раскройте тайну пропавшего мешка с зерном. Увлекательный квест для всей семьи, подходящий для детей и взрослых
Узнайте невероятную историю о том, как давным-давно прапрадедушка трудился маклером на хлебной бирже. Зерно в те времена было ценным товаром, и однажды мешок с ним украли. Преступление осталось нераскрытым, но
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теперь у вас есть шанс найти похитителя.

В процессе расследования вы увидите Старую Хлебную биржу, оцените памятник Бурлаку, полюбуетесь Никольской часовней, прогуляетесь по бульвару Ушакова и попробуете нанять бурлаков.

Также вы обойдёте Хлебный Гостиный двор, узнаете о мытарях, посетите дом Седова и угоститесь баранками. Завершится квест у Новой Хлебной биржи, где вам предстоит раскрыть преступление. Квест интересен детям от 7 лет, подросткам и взрослым. Возможна организация для большего числа участников с доплатой

5 причин купить этот квест

  1. 🔍 Увлекательное расследование
  2. 🏛 Посещение исторических мест
  3. 🧒 Подходит для детей и взрослых
  4. 🍞 Дегустация местных угощений
  5. 🏞 Прогулка по живописным местам

Что можно увидеть

  • Старая Хлебная биржа
  • Памятник Бурлаку
  • Никольская часовня
  • Бульвар Ушакова
  • Хлебный Гостиный двор
  • Дом Седова
  • Новая Хлебная биржа
Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание квеста

Что вас ожидает

В процессе расследования вы:

  • Увидите Старую Хлебную биржу — первую в провинции и третью в стране после столиц
  • Оцените единственный в мире памятник Бурлаку
  • Полюбуетесь «волжской шкатулочкой» — очаровательной Никольской часовней
  • Погуляете по бульвару Ушакова и попробуете нанять на работу бурлаков
  • Обойдёте Хлебный Гостиный двор и узнаете, кто такие мытари
  • Посмотрите на дом Седова, где пекли самые вкусные французские булки
  • Заглянете в булочную и угоститесь баранками

Завершится расследование у Новой Хлебной биржи, которая с Волги выглядит как неприступная крепость, а со стороны Красной площади — как дворец. Именно здесь вам предстоит раскрыть преступление!

Организационные детали

  • Квест будет одинаково интересен детям от 7 лет, подросткам и взрослым
  • Я могу провести квест для большего числа участников. Доплата составит 800 рублей за человека.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Старой Хлебной биржи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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