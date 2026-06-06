Вы увидите Рыбинск глазами инженеров, купцов и изобретателей, которые создавали торговый и промышленный центр на берегах Волги. Узнаете, как заводы, мельницы, железнодорожные артерии и волжские пристани формировали ритм города. И перенесётесь в прошлое, осматривая старинный паровоз, каланчу, мельницу и постройки в стиле модерн.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 5000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Рыбинске

Описание экскурсии

Железнодорожный вокзал и легендарный паровоз

Вокзал в стиле модерн и паровоз серии «Лебедянка» — один из механических гигантов, что бороздили стальные пути страны.

Механико-техническое училище

Вы увидите здание, ставшее кузницей кадров паровой эпохи. Учебное заведение построили на деньги мецената Комарова — бывшего крепостного.

Железная дорога и мост

Узнаете историю путей, которые связали Рыбинск со столицами и кардинально изменили экономику города.

Пожарная каланча

Осмотрите самую высокую пожарную каланчу — железобетонную конструкцию в стиле модерн. Услышите, как в Рыбинске появилось первое водоснабжение.

Сад Журавлёва и промышленные династии

Побываете в парке, который заложил купец-промышленник Журавлёв, владевший пристанями, заводами и фабриками. Узнаете, как здесь кипела «фабричная жизнь на европейских началах».

Волжская набережная и история пароходства

Познакомитесь с историей обществ «Самолёт», «Кавказ и Меркурий», «Русь», которые создавали целые флотилии пароходов. Послушаете про двухпалубные суда «американского типа» с электричеством, ресторанами и библиотеками.

Мельница Калашникова

Полюбуетесь ярко-красным кирпичным зданием самой большой паровой мельницы в Рыбинске, мука с которой славилась на весь мир.

Нобели в Рыбинске

Поймёте, почему именно здесь стоит памятник Людвигу Нобелю — одному из создателей нефтяной и промышленной империи. Узнаете, как шведская династия стала «чисто русским явлением».

Экскурсия завершится на Красной площади, в самом сердце города.

Организационные детали