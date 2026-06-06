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Прогулка по Рыбинску 19-20 веков: паровая романтика

Познакомиться с городом сквозь призму технологий
Вы увидите Рыбинск глазами инженеров, купцов и изобретателей, которые создавали торговый и промышленный центр на берегах Волги. Узнаете, как заводы, мельницы, железнодорожные артерии и волжские пристани формировали ритм города.

И перенесётесь в прошлое, осматривая старинный паровоз, каланчу, мельницу и постройки в стиле модерн.
Прогулка по Рыбинску 19-20 веков: паровая романтика
Прогулка по Рыбинску 19-20 веков: паровая романтика
Прогулка по Рыбинску 19-20 веков: паровая романтика

Описание экскурсии

Железнодорожный вокзал и легендарный паровоз

Вокзал в стиле модерн и паровоз серии «Лебедянка» — один из механических гигантов, что бороздили стальные пути страны.

Механико-техническое училище

Вы увидите здание, ставшее кузницей кадров паровой эпохи. Учебное заведение построили на деньги мецената Комарова — бывшего крепостного.

Железная дорога и мост

Узнаете историю путей, которые связали Рыбинск со столицами и кардинально изменили экономику города.

Пожарная каланча

Осмотрите самую высокую пожарную каланчу — железобетонную конструкцию в стиле модерн. Услышите, как в Рыбинске появилось первое водоснабжение.

Сад Журавлёва и промышленные династии

Побываете в парке, который заложил купец-промышленник Журавлёв, владевший пристанями, заводами и фабриками. Узнаете, как здесь кипела «фабричная жизнь на европейских началах».

Волжская набережная и история пароходства

Познакомитесь с историей обществ «Самолёт», «Кавказ и Меркурий», «Русь», которые создавали целые флотилии пароходов. Послушаете про двухпалубные суда «американского типа» с электричеством, ресторанами и библиотеками.

Мельница Калашникова

Полюбуетесь ярко-красным кирпичным зданием самой большой паровой мельницы в Рыбинске, мука с которой славилась на весь мир.

Нобели в Рыбинске

Поймёте, почему именно здесь стоит памятник Людвигу Нобелю — одному из создателей нефтяной и промышленной империи. Узнаете, как шведская династия стала «чисто русским явлением».

Экскурсия завершится на Красной площади, в самом сердце города.

Организационные детали

  • Все объекты осматриваем снаружи
  • Протяжённость маршрута — около 2,6 км

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я с 2017 года работаю в Рыбинском музее-заповеднике и рассказываю об истории нашего города, но каждый раз удаётся найти в ней что-то новое и увлекательное. Я хочу поделиться тайнами этой
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истории и своей любовью к Рыбинску со всеми, кому интересна его уникальная эстетика, великолепное прошлое и удивительное настоящее. Я художник и часто воплощаю в своих работах виды старинного Рыбинска. Эстетика конца 19 – начала 20 века — моя любимая тема и в творчестве, и в истории. Именно ей и посвящены мои экскурсии.

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