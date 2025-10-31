Мои заказы

Интерактивные экскурсии в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Интерактивные» в Рыбинске, цены от 3600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Пешая
1.5 часа
25 отзывов
Квест
до 4 чел.
Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Расследовать старинное преступление в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Красной площади
Завтра в 09:00
23 янв в 09:00
4700 ₽ за всё до 4 чел.
Сказы о Рыбне от тётушки Щуки: интерактивная прогулка для всей семьи
Пешая
2 часа
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказы о Рыбне от тётушки Щуки: интерактивная прогулка для всей семьи
Начало: Россия, Ярославская область, Рыбинск, Волжская наб...
3600 ₽4000 ₽ за всё до 10 чел.
Сказы о Рыбне от тётушки Щуки
Пешая
2 часа
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказы о Рыбне от тётушки Щуки
Интерактивная экскурсия-прогулка по Рыбинску для взрослых и детей
Начало: На Соборной площади
Завтра в 09:00
23 янв в 09:00
3600 ₽4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    31 октября 2025
    Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
    Спасибо за отличный квест! Нам понравилось! Дети в восторге
  • А
    Алена
    30 октября 2025
    Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
    Ольга прекрасно рассказывает, сумела заинтересовать девятилетнего ребёнка, и поделилась множеством интересных сведений. Подача материала в форме квеста очень понравилась, благодаря чему ребёнок многое узнал и запомнил.
    Мы однозначно рекомендуем.
    Ольга прекрасно рассказывает, сумела заинтересовать девятилетнего ребёнка, и поделилась множеством интересных сведений. Подача материала в форме
  • К
    Коконкова
    10 октября 2025
    Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
    Ольга рассказывала так, что было интересно не только детям, но и взрослым)) особенно понравилось нашему парня что на протяжении всей экскурсии детям задавали вопросы.
  • Д
    Динара
    26 сентября 2025
    Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
    Здорово, что квест оказался интересным как для детей, так и для взрослых. Участие шестилетнего ребенка — это отличный показатель, что формат подходит для маленьких исследователей. Ольга действительно смогла сделать мероприятие увлекательным и познавательным.
  • Н
    Наталья
    15 сентября 2025
    Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
    Погуляли по Рыбинску в поисках мешка зерна большой семейной компанией. Несмотря на то, что квест рассчитан на детей, взрослые так
    читать дальше

    и норовили первыми дать ответ! Интересно было всем. Информация в легкой понятной форме, но все равно каждый для себя узнал что-то новое! Спасибо большое, Ольга, за прекрасные, интересные 1,5 часа.

    Прогулка дает возможность пройти по центру Рыбинска, посмотреть ключевые точки и вернуться на исходное местоположение с багажом знаний о бурлаках, крючниках, шишках и многом другом. Ну и главное - мешок мы нашли!!! Преступление раскрыто!

    Погуляли по Рыбинску в поисках мешка зерна большой семейной компанией. Несмотря на то, что квест рассчитан
  • С
    Светлана
    5 августа 2025
    Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
    Супер квест для детей и взрослых 😁 весело, познавательно, нетривиально. Сын впечатлен, узнал много нового, да и мы родители тоже.
    Погода
    читать дальше

    немного подкачала - дождь, но нам этого не мешало. Ольга отлично адаптировала путь под погодные условия. Ребенок разгадал квест, нашел воришку, чему был крайне доволен 💓

    Супер квест для детей и взрослых 😁 весело, познавательно, нетривиально. Сын впечатлен, узнал много нового, да и мы родители тоже
  • Е
    Елена
    29 июня 2025
    Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
    Очень понравилось, понравилось и ребенку 11 лет, и взрослым, очень увлекательно и познавательно. Рекомендуем! Рыбинск прекрасен❤️
    Очень понравилось, понравилось и ребенку 11 лет, и взрослым, очень увлекательно и познавательно. Рекомендуем! Рыбинск прекрасен❤️
  • А
    Анна
    18 июня 2025
    Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
    В непринужденной атмосфере прослушали историю Рыбинска. Очень интересно и нескучно. Понравилось и взрослым и ребенку 12 лет.
  • Б
    Боднер
    9 мая 2025
    Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
    Благодарим Ольгу всей семьёй за экскурсию! Несмотря на то, что мы были с двумя детьми дошкольного возраста, Ольга не побоялась
    читать дальше

    и не отказалась от её проведения, а нашла подход к каждому члену семьи, спасибо за это. Узнали много интересных фактов. После небольшого рассказа были вопросы на манер "верю-верю", правильно ли мы запомнили информацию. Для нас это также было интересно. Километраж был небольшой, дети смогли спокойно пройти.

  • М
    Милана
    1 мая 2025
    Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
    Спасибо! Познавательно, динамично, увлекательно. Хотели бы посетить другие ваши экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Интерактивные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»;
  2. Сказы о Рыбне от тётушки Щуки: интерактивная прогулка для всей семьи;
  3. Сказы о Рыбне от тётушки Щуки.
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Пожарная каланча;
  2. Рыбинская набережная;
  3. Спасо-Преображенский собор;
  4. Самое главное;
  5. Польский костёл;
  6. Набережная;
  7. Часовня Николая Чудотворца;
  8. Красная площадь;
  9. Здание железнодорожного вокзала;
  10. Монумент «Мать-Волга».
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в январе 2026
Сейчас в Рыбинске в категории "Интерактивные" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 4700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
