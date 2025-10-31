Квест
до 4 чел.
Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Расследовать старинное преступление в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Красной площади
Завтра в 09:00
23 янв в 09:00
4700 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказы о Рыбне от тётушки Щуки: интерактивная прогулка для всей семьи
Начало: Россия, Ярославская область, Рыбинск, Волжская наб...
3600 ₽
4000 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказы о Рыбне от тётушки Щуки
Интерактивная экскурсия-прогулка по Рыбинску для взрослых и детей
Начало: На Соборной площади
Завтра в 09:00
23 янв в 09:00
3600 ₽
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария31 октября 2025Спасибо за отличный квест! Нам понравилось! Дети в восторге
- ААлена30 октября 2025Ольга прекрасно рассказывает, сумела заинтересовать девятилетнего ребёнка, и поделилась множеством интересных сведений. Подача материала в форме квеста очень понравилась, благодаря чему ребёнок многое узнал и запомнил.
Мы однозначно рекомендуем.
- ККоконкова10 октября 2025Ольга рассказывала так, что было интересно не только детям, но и взрослым)) особенно понравилось нашему парня что на протяжении всей экскурсии детям задавали вопросы.
- ДДинара26 сентября 2025Здорово, что квест оказался интересным как для детей, так и для взрослых. Участие шестилетнего ребенка — это отличный показатель, что формат подходит для маленьких исследователей. Ольга действительно смогла сделать мероприятие увлекательным и познавательным.
- ННаталья15 сентября 2025Погуляли по Рыбинску в поисках мешка зерна большой семейной компанией. Несмотря на то, что квест рассчитан на детей, взрослые так
- ССветлана5 августа 2025Супер квест для детей и взрослых 😁 весело, познавательно, нетривиально. Сын впечатлен, узнал много нового, да и мы родители тоже.
- ЕЕлена29 июня 2025Очень понравилось, понравилось и ребенку 11 лет, и взрослым, очень увлекательно и познавательно. Рекомендуем! Рыбинск прекрасен❤️
- ААнна18 июня 2025В непринужденной атмосфере прослушали историю Рыбинска. Очень интересно и нескучно. Понравилось и взрослым и ребенку 12 лет.
- ББоднер9 мая 2025Благодарим Ольгу всей семьёй за экскурсию! Несмотря на то, что мы были с двумя детьми дошкольного возраста, Ольга не побоялась
- ММилана1 мая 2025Спасибо! Познавательно, динамично, увлекательно. Хотели бы посетить другие ваши экскурсии
