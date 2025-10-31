М Мария Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?» Спасибо за отличный квест! Нам понравилось! Дети в восторге

А Алена Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?» Ольга прекрасно рассказывает, сумела заинтересовать девятилетнего ребёнка, и поделилась множеством интересных сведений. Подача материала в форме квеста очень понравилась, благодаря чему ребёнок многое узнал и запомнил.

Мы однозначно рекомендуем.

К Коконкова Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?» Ольга рассказывала так, что было интересно не только детям, но и взрослым)) особенно понравилось нашему парня что на протяжении всей экскурсии детям задавали вопросы.

Д Динара Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?» Здорово, что квест оказался интересным как для детей, так и для взрослых. Участие шестилетнего ребенка — это отличный показатель, что формат подходит для маленьких исследователей. Ольга действительно смогла сделать мероприятие увлекательным и познавательным.

Н Наталья Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?» читать дальше и норовили первыми дать ответ! Интересно было всем. Информация в легкой понятной форме, но все равно каждый для себя узнал что-то новое! Спасибо большое, Ольга, за прекрасные, интересные 1,5 часа.



Прогулка дает возможность пройти по центру Рыбинска, посмотреть ключевые точки и вернуться на исходное местоположение с багажом знаний о бурлаках, крючниках, шишках и многом другом. Ну и главное - мешок мы нашли!!! Преступление раскрыто! Погуляли по Рыбинску в поисках мешка зерна большой семейной компанией. Несмотря на то, что квест рассчитан на детей, взрослые так

С Светлана Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»

Погода читать дальше немного подкачала - дождь, но нам этого не мешало. Ольга отлично адаптировала путь под погодные условия. Ребенок разгадал квест, нашел воришку, чему был крайне доволен 💓 Супер квест для детей и взрослых 😁 весело, познавательно, нетривиально. Сын впечатлен, узнал много нового, да и мы родители тоже.Погода

Е Елена Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?» Очень понравилось, понравилось и ребенку 11 лет, и взрослым, очень увлекательно и познавательно. Рекомендуем! Рыбинск прекрасен❤️

А Анна Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?» В непринужденной атмосфере прослушали историю Рыбинска. Очень интересно и нескучно. Понравилось и взрослым и ребенку 12 лет.

Б Боднер Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?» читать дальше и не отказалась от её проведения, а нашла подход к каждому члену семьи, спасибо за это. Узнали много интересных фактов. После небольшого рассказа были вопросы на манер "верю-верю", правильно ли мы запомнили информацию. Для нас это также было интересно. Километраж был небольшой, дети смогли спокойно пройти. Благодарим Ольгу всей семьёй за экскурсию! Несмотря на то, что мы были с двумя детьми дошкольного возраста, Ольга не побоялась