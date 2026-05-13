Ветер наполняет парус, вода уходит за горизонт, и кажется, что вы в настоящем море.
На прогулке вы пройдёте мимо островов, полюбуетесь достопримечательностями Рыбинска с нового ракурса, остановитесь для купания — и отвлечётесь от городской суеты.
На прогулке вы пройдёте мимо островов, полюбуетесь достопримечательностями Рыбинска с нового ракурса, остановитесь для купания — и отвлечётесь от городской суеты.
Описание экскурсии
- Знакомство с яхтой, инструктаж по безопасности и старт из яхт-клуба.
- Монумент «Волга» — один из символов региона в необычном ракурсе.
- Шлюзы и акватория водохранилища.
- Юршино, залив Юга и Болтинская церковь 18 века — старинный храм, который особенно красиво смотрится с воды.
- Купание (по желанию) — остановка в безопасном месте для отдыха и плавания.
- Чай или кофе на борту — пауза, чтобы насладиться моментом.
Организационные детали
- Прогулка проходит на парусной яхте (9 метров) с удобной кормой для купания.
- У капитана есть лицензия, на борту — спасательные жилеты.
- С собой можно взять безалкогольные напитки.
- Прогулка может быть перенесена или отменена из-за погодных условий.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Болтинское
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Рыбинске
С юности занимаюсь парусным спортом, владею 9-метровой яхтой со всеми удобствами. Провожу прогулки на яхте по Рыбинскому водохранилищу в течение 6 лет. С радостью предлагаю вам свои услуги по организации и
Входит в следующие категории Рыбинска
Похожие экскурсии на «Под парусом - по Рыбинскому морю»
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Узнайте о судьбе Рыбинска и исчезнувшей Мологи. Посетите исторические места и макет затопленного города, погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На перекрёстке улицы Ломоносова и Волжской набереж...
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск впервые
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска с его уникальными памятниками и волжскими пейзажами. Откройте для себя историю и культуру города
Начало: На Красной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
Отдохните на частном катере с опытным капитаном, наслаждаясь пейзажами и свежей рыбой на гриле. Прогулка по Рыбинскому водохранилищу ждёт вас
Начало: В яхт-клубе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Колоритный Рыбинск
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: У памятника Федору Ушакову
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5200 ₽ за человека
от 14 000 ₽ за экскурсию