Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Рыбинскому водохранилищу на частном катере с опытным капитаном. Вы сможете насладиться видами водной глади, увидеть монумент «Мать-Волга» и узнать интересные факты о создании водохранилища. В завершение поездки вас ждёт пикник на воде с местной рыбой, приготовленной на гриле прямо на борту. Это уникальная возможность отдохнуть, расслабиться и сделать множество красивых снимков

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На скоростном катере мы проплывём по Рыбинскому водохранилищу: выйдём в открытую воду, где не видно берегов, увидим монумент «Мать-Волга». Полюбуемся окружающими пейзажами — а я расскажу историю и причины создания водохранилища. И поделюсь интересными фактами о «Рыбинском море».

Изюминка нашей поездки — свежая местная рыбка. Пока вы будете отдыхать, я пожарю её на гриле на борту! А затем устроим настоящий пикник на воде.

Организационные детали