Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Рыбинскому водохранилищу на частном катере с опытным капитаном.
Вы сможете насладиться видами водной глади, увидеть монумент «Мать-Волга» и узнать интересные факты о создании водохранилища.
В завершение поездки вас ждёт пикник на воде с местной рыбой, приготовленной на гриле прямо на борту. Это уникальная возможность отдохнуть, расслабиться и сделать множество красивых снимков
Вы сможете насладиться видами водной глади, увидеть монумент «Мать-Волга» и узнать интересные факты о создании водохранилища.
В завершение поездки вас ждёт пикник на воде с местной рыбой, приготовленной на гриле прямо на борту. Это уникальная возможность отдохнуть, расслабиться и сделать множество красивых снимков
5 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Индивидуальная экскурсия на катере
- 🌊 Виды на Рыбинское водохранилище
- 📸 Возможность сделать красивые снимки
- 🐟 Свежая рыба на гриле
- 🗺️ Интересные факты и истории
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Рыбинское водохранилище
- Монумент «Мать-Волга»
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На скоростном катере мы проплывём по Рыбинскому водохранилищу: выйдём в открытую воду, где не видно берегов, увидим монумент «Мать-Волга». Полюбуемся окружающими пейзажами — а я расскажу историю и причины создания водохранилища. И поделюсь интересными фактами о «Рыбинском море».
Изюминка нашей поездки — свежая местная рыбка. Пока вы будете отдыхать, я пожарю её на гриле на борту! А затем устроим настоящий пикник на воде.
Организационные детали
- Поездка проходит на катере Yamaha SX230
- Прогулка начинается в д. Бурково (15 мин. от Рыбинска), добраться до места вам нужно самостоятельно — на такси или общественном транспорте. По запросу могу организовать трансфер — 500 руб.
- Вы можете взять с собой на борт любую еду и напитки
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В яхт-клубе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Рыбинске
Я очень люблю свой город и его жителей. А ещё я очень люблю большую воду — моря, реки, озера. На экскурсиях я даю людям исключительно эмоции от общения, скорости и вкусной местной еды.Задать вопрос
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