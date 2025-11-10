Речные прогулки в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Рыбинске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
На катере
2 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Отдохните на частном катере с опытным капитаном, наслаждаясь пейзажами и свежей рыбой на гриле. Прогулка по Рыбинскому водохранилищу ждёт вас
Начало: В яхт-клубе
27 апр в 08:00
28 апр в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Рыбалка на Рыбинском водохранилище
На катере
5 часов
Индивидуальная
Поймать судака, окуня, щуку или жереха с помощью живого сонара
Начало: В яхт-клубе в 10 км от Рыбинска
12 апр в 06:00
13 апр в 06:00
20 000 ₽ за человека
Прогулка под парусом по Рыбинскому морю с капитаном-спортсменом
На яхте
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Осмотреть достопримечательности с воды и поучиться управлять яхтой
Начало: На парусной базе
3 мая в 08:00
4 мая в 08:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    10 ноября 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Отличная прогулка, посмотрели монумент мать Волга, услышали про корабли, про рыбу, надо сказать что нам очень повезло с погодой, дети в восторге от поездки, непременно поедем еще, а также небольшой пикник необыкновенно порадовал, вкуснейший окунь)
  • Л
    Людмила
    29 октября 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Очень понравилась прогулка, несмотря на дождь. Катер с закрытым тентом. Юрий рассказал много интересного о Рыбинском водохранилище, пожарил очень вкусную рыбу)). Мы в полном восторге! Однозначно рекомендую к посещению))!
  • А
    Алексей
    21 октября 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Спасибо Юрию за увлекательное путешествие, профессиональные навыки, за чувство юмора и доброжелательность. Подарил незабываемые впечатления об экскурсии, ответил на все вопросы, отдельное спасибо за угощение рыбой, которую сам приготовил.
  • И
    Илья
    14 сентября 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Закат. Мать Волга. Вкуснейшая рыба.
    Идеальный вечер.
  • M
    MAXIM
    5 сентября 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Замечательный гид, вкусная рыба, просто прогулка туда-сюда вдали от парадного Рыбинска.
  • Е
    Елена
    31 августа 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Отличная прогулка по водохранилищу! Большое спасибо Юрию за прекрасную организацию отдыха и наши замечательные эмоции! Очень понравилось внимательное отношение к
    гостям, чувствуется любовь Юрия к родному краю! Рыба была действительно вкусная! Вот такую красоту мы увидели! Такая поездка понравится всем, и взрослым и детям!

  • Л
    Людмила
    17 августа 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Спасибо Юрию за экскурсию. Хорошо провели время, очень вкусная рыбка которую приготовил Юрий.
  • Т
    Татьяна
    17 августа 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Отлично провели время! Юрий просто молодец!!!
  • Л
    Лисенкова
    16 августа 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Прогулка прошла отлично. Юрий отличный рассказчик, было очень интересно. Советую всем обратится за прогулкой на воде именно к Юрию. Остановки
    во время прогулки с рассказами об исторических моментах. Еще Юрий делает очень вкусную рыбку (отличная задумка)! Если мы еще приедем в Рыбинск то обязательно повторим маршрут.

  • Д
    Дмитрий
    15 августа 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Юрий очень приятный человек, отличный рассказчик. Катер классный, жалко было прохладно, не получилось искупаться

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Речные прогулки»

Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Пожарная каланча;
  2. Рыбинская набережная;
  3. Спасо-Преображенский собор;
  4. Самое главное;
  5. Польский костёл;
  6. Набережная;
  7. Красная площадь;
  8. Часовня Николая Чудотворца;
  9. Здание железнодорожного вокзала;
  10. Монумент «Мать-Волга».
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в апреле 2026
Сейчас в Рыбинске в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
