М Мария Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Отличная прогулка, посмотрели монумент мать Волга, услышали про корабли, про рыбу, надо сказать что нам очень повезло с погодой, дети в восторге от поездки, непременно поедем еще, а также небольшой пикник необыкновенно порадовал, вкуснейший окунь)

Л Людмила Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Очень понравилась прогулка, несмотря на дождь. Катер с закрытым тентом. Юрий рассказал много интересного о Рыбинском водохранилище, пожарил очень вкусную рыбу)). Мы в полном восторге! Однозначно рекомендую к посещению))!

А Алексей Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Спасибо Юрию за увлекательное путешествие, профессиональные навыки, за чувство юмора и доброжелательность. Подарил незабываемые впечатления об экскурсии, ответил на все вопросы, отдельное спасибо за угощение рыбой, которую сам приготовил.

И Илья Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Закат. Мать Волга. Вкуснейшая рыба.

Идеальный вечер.

M MAXIM Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Замечательный гид, вкусная рыба, просто прогулка туда-сюда вдали от парадного Рыбинска.

Е Елена Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере читать дальше гостям, чувствуется любовь Юрия к родному краю! Рыба была действительно вкусная! Вот такую красоту мы увидели! Такая поездка понравится всем, и взрослым и детям! Отличная прогулка по водохранилищу! Большое спасибо Юрию за прекрасную организацию отдыха и наши замечательные эмоции! Очень понравилось внимательное отношение к

Л Людмила Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Спасибо Юрию за экскурсию. Хорошо провели время, очень вкусная рыбка которую приготовил Юрий.

Т Татьяна Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Отлично провели время! Юрий просто молодец!!!

Л Лисенкова Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере читать дальше во время прогулки с рассказами об исторических моментах. Еще Юрий делает очень вкусную рыбку (отличная задумка)! Если мы еще приедем в Рыбинск то обязательно повторим маршрут. Прогулка прошла отлично. Юрий отличный рассказчик, было очень интересно. Советую всем обратится за прогулкой на воде именно к Юрию. Остановки