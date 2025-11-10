Индивидуальная
до 5 чел.
Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
Отдохните на частном катере с опытным капитаном, наслаждаясь пейзажами и свежей рыбой на гриле. Прогулка по Рыбинскому водохранилищу ждёт вас
Начало: В яхт-клубе
27 апр в 08:00
28 апр в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Рыбалка на Рыбинском водохранилище
Поймать судака, окуня, щуку или жереха с помощью живого сонара
Начало: В яхт-клубе в 10 км от Рыбинска
12 апр в 06:00
13 апр в 06:00
20 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка под парусом по Рыбинскому морю с капитаном-спортсменом
Осмотреть достопримечательности с воды и поучиться управлять яхтой
Начало: На парусной базе
3 мая в 08:00
4 мая в 08:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария10 ноября 2025Отличная прогулка, посмотрели монумент мать Волга, услышали про корабли, про рыбу, надо сказать что нам очень повезло с погодой, дети в восторге от поездки, непременно поедем еще, а также небольшой пикник необыкновенно порадовал, вкуснейший окунь)
- ЛЛюдмила29 октября 2025Очень понравилась прогулка, несмотря на дождь. Катер с закрытым тентом. Юрий рассказал много интересного о Рыбинском водохранилище, пожарил очень вкусную рыбу)). Мы в полном восторге! Однозначно рекомендую к посещению))!
- ААлексей21 октября 2025Спасибо Юрию за увлекательное путешествие, профессиональные навыки, за чувство юмора и доброжелательность. Подарил незабываемые впечатления об экскурсии, ответил на все вопросы, отдельное спасибо за угощение рыбой, которую сам приготовил.
- ИИлья14 сентября 2025Закат. Мать Волга. Вкуснейшая рыба.
Идеальный вечер.
- MMAXIM5 сентября 2025Замечательный гид, вкусная рыба, просто прогулка туда-сюда вдали от парадного Рыбинска.
- ЕЕлена31 августа 2025Отличная прогулка по водохранилищу! Большое спасибо Юрию за прекрасную организацию отдыха и наши замечательные эмоции! Очень понравилось внимательное отношение к
- ЛЛюдмила17 августа 2025Спасибо Юрию за экскурсию. Хорошо провели время, очень вкусная рыбка которую приготовил Юрий.
- ТТатьяна17 августа 2025Отлично провели время! Юрий просто молодец!!!
- ЛЛисенкова16 августа 2025Прогулка прошла отлично. Юрий отличный рассказчик, было очень интересно. Советую всем обратится за прогулкой на воде именно к Юрию. Остановки
- ДДмитрий15 августа 2025Юрий очень приятный человек, отличный рассказчик. Катер классный, жалко было прохладно, не получилось искупаться
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Речные прогулки»
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в апреле 2026
Сейчас в Рыбинске в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
