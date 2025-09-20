Индивидуальная
до 6 чел.
На яхте по Рыбинскому водохранилищу
Ощутите величие Рыбинского водохранилища, отправившись в индивидуальное путешествие на яхте. Вас ждут живописные виды и романтика заката
Начало: На ул. Каменниковской
«На яхте есть каюта, в которой можно укрыться от непогоды»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка под парусом по Рыбинскому морю с капитаном-спортсменом
Осмотреть достопримечательности с воды и поучиться управлять яхтой
Начало: В деревне Болтинское
«Прогулка пройдёт на парусно-моторной яхте Nereida»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Под парусом - по Рыбинскому морю
Яхта, ветер и два часа свободы
Начало: В деревне Болтинское
«Знакомство с яхтой, инструктаж по безопасности и старт из яхт-клуба»
15 мая в 10:00
16 мая в 10:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 16 сен 2025
Нам очень понравилась эта прогулка на яхте. Наталья и Марк прекрасные рассказчики и очень приятные, радушные люди, согревали чаем и интересными историями). Очень повезло с погодой, наблюдали великолепный закат. Однозначно рекомендую.
Отличная прогулка, нам с детьми очень понравилось! Спасибо Евгению за заботу, интересные факты вовремя прогулки. Детям было интересно управлять яхтой, поднимать паруса, а взрослым любоваться видами и слушать рассказ капитана! Рекомендую однозначно!
Решение о прогулке приняли спонтанно, когда на один день приехали в Рыбинск. В итоге не прогадали – получили незабываемые впечатления от прогулки под парусом на закате. Владельцы яхты очень внимательные
Т
Благодарю Наталью и Марка за удовольствие, которое вся наша компания получила от прогулки по воде! Красота, тишина, просто смотреть и наслаждаться! А Наталья и Марк- чудесная, красивая пара, которой можно полностью довериться! . Очень доброжелательны! Без них поездка в Рыбинск была бы не та! Спасибо! Вернемся летом! Купаться)
Если вы любите морской простор и душевный разговор за чашкой кофе, эта морская прогулка для вас. Здесь нет истории, здесь нет нудного рассказа, здесь есть заинтересованность Наталья и профессионализм Марка. Отличные люди! Спасибо!
М
Наталья и Марк замечательные, душевные и гостеприимные люди. Прекрасно и ненавязчиво рассказывают о Рыбинске, водозранилище и судоходстве, показывают великолепные места. Красивейшая Волга, умиротворяющая природа, не слишком коротком и не слишком длинная прогулка. Всё идеально!
Д
Поездка на яхте понравилась. Наталья и Марк -гостеприимные хозяева, много знают и с любовью рассказывают о своём крае. Непродолжительный дождь не испортил поездку, в награду была двойная радуга через всё водохранилище и роскошный закат. Во время дождя ребята угостили в каюте чаем.
З
Сделала сюрприз мужу на день рождения - прогулка под парусом по рыбинскому водохранилищу. Муж в восторге, а я вдвойне)
Потрясающе красивые места увидели, комфортная и увлекательная прогулка!
Наталья и Марк очень приятные и интересные ребята) Спасибо большое! Приедем к вам ещё)
Н
В конце августа посетили город Рыбинск и конечно же хотели увидеть знаменитое Рыбинское море. Прогулка на яхте прошла замечательно. Красивые закаты, зеркальная гладь воды и прекрасные виды. Что ещё нужно для прекрасного вечера?
В Рыбинске есть свое море, острова и и яхты. И пленяющий душу монумент Волга-мать, и ретро красоты рыбинские шлюзы. Всё это очень хотелось увидеть с воды и оказалось осуществимо. Прогулка
Всего 28 отзывов в Рыбинске в категории "На яхте"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «На яхте»
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в мае 2026
Сейчас в Рыбинске в категории "На яхте" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Рыбинске в 2026 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль