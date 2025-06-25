Водная прогулка
Лучший выборИндивидуальная водная прогулка по Рыбинскому водохранилищу
Отдохните на частном катере с опытным капитаном, наслаждаясь пейзажами и свежей рыбой на гриле. Прогулка по Рыбинскому водохранилищу ждёт вас
Начало: В яхт-клубе
Завтра в 18:00
7 июл в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
14 июл в 08:00
15 июл в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
На яхте по Рыбинскому водохранилищу
Насладиться просторами Волги, заглянуть в историю региона и отдохнуть под плеск волн
Начало: На ул. Каменниковской
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААльбина25 июня 2025Очень атмосферная поездка! Юрий-внимательный, интересный! Организовал трансфер из отеля 👌 было классно☺️ рекомендуем!
- ЛЛилия19 июня 2025Поездка с Юрием прошла замечательно! с погодой еще повезло! рыбка была вкусная!
- ААртем18 июня 2025Это лучшее, просто лучшее, что случалось с нами в Рыбинске Рыба просто топ
- ЛЛюдмила17 июня 2025Благодарим гида Алексея за отлично проведённую экскурсию! Было очень интересно. Кроме того по нашей просьбе Алексей провёл большую подготовительную работу и
- ДДмитрий16 июня 2025Все ГУД. Советую всем
- оольга15 июня 2025Я работаю методистом туристско-краеведческой направленности в детском дополнительном образовании. Как специалист могу сказать, что экскурсия у Алексея составлена профессионально, маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Монумент «Мать-Волга»»
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