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Монумент «Мать-Волга» – экскурсии в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Монумент «Мать-Волга»» в Рыбинске, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
На катере
2 часа
24 отзыва
Водная прогулка
Лучший выбор
Индивидуальная водная прогулка по Рыбинскому водохранилищу
Отдохните на частном катере с опытным капитаном, наслаждаясь пейзажами и свежей рыбой на гриле. Прогулка по Рыбинскому водохранилищу ждёт вас
Начало: В яхт-клубе
Завтра в 18:00
7 июл в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
На машине
3 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
14 июл в 08:00
15 июл в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
На яхте по Рыбинскому водохранилищу
На яхте
2 часа
Водная прогулка
На яхте по Рыбинскому водохранилищу
Насладиться просторами Волги, заглянуть в историю региона и отдохнуть под плеск волн
Начало: На ул. Каменниковской
12 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альбина
    25 июня 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Очень атмосферная поездка! Юрий-внимательный, интересный! Организовал трансфер из отеля 👌 было классно☺️ рекомендуем!
    Очень атмосферная поездка! Юрий-внимательный, интересный!Очень атмосферная поездка! Юрий-внимательный, интересный!Очень атмосферная поездка! Юрий-внимательный, интересный!Очень атмосферная поездка! Юрий-внимательный, интересный!Очень атмосферная поездка! Юрий-внимательный, интересный!Очень атмосферная поездка! Юрий-внимательный, интересный!
  • Л
    Лилия
    19 июня 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Поездка с Юрием прошла замечательно! с погодой еще повезло! рыбка была вкусная!
  • А
    Артем
    18 июня 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Это лучшее, просто лучшее, что случалось с нами в Рыбинске Рыба просто топ
  • Л
    Людмила
    17 июня 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Благодарим гида Алексея за отлично проведённую экскурсию! Было очень интересно. Кроме того по нашей просьбе Алексей провёл большую подготовительную работу и
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    предоставил нам на экскурсии историческую информацию, о которой мы его просили. Особо хочется упомянуть внимание к деталям и умение решать нетривиальные задачи. Алексей учёл все наши дополнительные пожелания и просьбы

  • Д
    Дмитрий
    16 июня 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Все ГУД. Советую всем
  • о
    ольга
    15 июня 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Я работаю методистом туристско-краеведческой направленности в детском дополнительном образовании. Как специалист могу сказать, что экскурсия у Алексея составлена профессионально, маршрут
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    (который по нашему желанию был изменен) идеально совпал с рассказом гида. Алексей великолепный рассказчик, энтузиаст своего дела, Патриот! К сожалению, были ограничены по времени и не смогли посетить мастер-класс… Но впечатления от экскурсии очень позитивны. Рады, что познакомились с Алексеем - благодаря Таким людям наша страна становится лучше. Очень надеемся на дальнейшее сотрудничество. (Алексей! Фото Синь-камня с Плещеева озера за 2018 и 2022 год я нашла, могу отправить)

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Монумент «Мать-Волга»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
  2. «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
  3. На яхте по Рыбинскому водохранилищу
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  5. Польский костёл
  6. Старый город
  7. Железнодорожный вокзал
  8. Часовня Николая Чудотворца
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июле 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Монумент «Мать-Волга»" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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