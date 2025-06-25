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(который по нашему желанию был изменен) идеально совпал с рассказом гида. Алексей великолепный рассказчик, энтузиаст своего дела, Патриот! К сожалению, были ограничены по времени и не смогли посетить мастер-класс… Но впечатления от экскурсии очень позитивны. Рады, что познакомились с Алексеем - благодаря Таким людям наша страна становится лучше. Очень надеемся на дальнейшее сотрудничество. (Алексей! Фото Синь-камня с Плещеева озера за 2018 и 2022 год я нашла, могу отправить)