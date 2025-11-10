Мини-группа
до 10 чел.
Рыбинск и его сюжеты
Путешествие по Рыбинску откроет вам тайны старинных улиц и литературных героев. Узнайте, как город на Волге стал источником вдохновения для писателей
Начало: На набережной реки Черёмухи
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Рыба вашей мечты»: экскурсия и мастер-класс в Рыбинске
Погрузитесь в мир рыбацких традиций Рыбинска, создайте собственную деревянную рыбу и откройте для себя уникальные истории города
Начало: На Красной площади
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
6667 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Рыбинскому водохранилищу
Отдохните на частном катере с опытным капитаном, наслаждаясь пейзажами и свежей рыбой на гриле. Прогулка по Рыбинскому водохранилищу ждёт вас
Начало: В яхт-клубе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария10 ноября 2025Отличная прогулка, посмотрели монумент мать Волга, услышали про корабли, про рыбу, надо сказать что нам очень повезло с погодой, дети в восторге от поездки, непременно поедем еще, а также небольшой пикник необыкновенно порадовал, вкуснейший окунь)
- ЛЛюдмила29 октября 2025Очень понравилась прогулка, несмотря на дождь. Катер с закрытым тентом. Юрий рассказал много интересного о Рыбинском водохранилище, пожарил очень вкусную рыбу)). Мы в полном восторге! Однозначно рекомендую к посещению))!
- ААлексей21 октября 2025Спасибо Юрию за увлекательное путешествие, профессиональные навыки, за чувство юмора и доброжелательность. Подарил незабываемые впечатления об экскурсии, ответил на все вопросы, отдельное спасибо за угощение рыбой, которую сам приготовил.
- ИИлья14 сентября 2025Закат. Мать Волга. Вкуснейшая рыба.
Идеальный вечер.
- MMAXIM5 сентября 2025Замечательный гид, вкусная рыба, просто прогулка туда-сюда вдали от парадного Рыбинска.
- ЕЕлена31 августа 2025Отличная прогулка по водохранилищу! Большое спасибо Юрию за прекрасную организацию отдыха и наши замечательные эмоции! Очень понравилось внимательное отношение к
- ЛЛюдмила17 августа 2025Спасибо Юрию за экскурсию. Хорошо провели время, очень вкусная рыбка которую приготовил Юрий.
- ТТатьяна17 августа 2025Отлично провели время! Юрий просто молодец!!!
- ЛЛисенкова16 августа 2025Прогулка прошла отлично. Юрий отличный рассказчик, было очень интересно. Советую всем обратится за прогулкой на воде именно к Юрию. Остановки
- ДДмитрий15 августа 2025Юрий очень приятный человек, отличный рассказчик. Катер классный, жалко было прохладно, не получилось искупаться
- ККупцова11 августа 2025Юрию, большое спасибо!!!
Мы прекрасно провели время!!! Получили море эмоций и только положительных!!!
- ЛЛюдмила4 августа 2025Великолепная поездка на катере! Покупались, посмотрели окрестности с воды.
Юрий, очень интересно все рассказал и приготовил, великолепно рыбу нам.
Всем рекомендую!
- ССергей31 июля 2025Юра, спасибо за прекрасную прогулку))
- ЮЮлия31 июля 2025Потрясающая экскурсия! Быстроходный катер, ветер, брызги воды, вкуснейшая рыбка!!
Большое спасибо Юрию от нашей семьи! И отдельное спасибо за подсказку места для купания на водохранилище!
- ВВалерий31 июля 2025Быть в Рыбинске и не увидеть водные просторы не простительно, Юрий молодец, было очень позитивно, вкусно, душевно. Жаль, что только мало времени, потому что было ХАРАШО!
- ООльга30 июля 2025Чудесная экскурсия на катере по Рыбинскому "морю"! Великолепные виды, монумент и шлюз, уединенные острова, непринужденный рассказ об интересных и малоизвестных
- ЕЕвгения28 июля 2025Мы были в первую очередь на прогулке, а не на академической экскурсии. Очень интересный рассказ именно о водохранилище и объектах
- ААнна24 июля 2025Потрясающая экскурсия!
Мы покатались по рыбному водохранилищу, поели рыбы, покупались, пообщались, узнали много нового. Всем рекомендую! Это самая лучшая экскурсия в Рыбинске!
- ННаталья18 июля 2025Все хорошо, мне понравилась прогулка на катере (катание, купание, рыба на гриле), с небольшими вставками о достопримечательностях. Рыба - хороша,
- ААнна16 июля 2025Как искушенный пользователь трипстер, невероятно восхищена и рада посетить экскурсию у Юрия: это и душевный хозяин, который встречает вас и помогает с вещами, интересный ненавязчивый рассказчик, потрясающий повар и классный капитан.
Спасибо за настроение!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в декабре 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Романтические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1300 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 297 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Рыбинске на 2025 год по теме «Романтические», 297 ⭐ отзывов, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль