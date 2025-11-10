М Мария Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Отличная прогулка, посмотрели монумент мать Волга, услышали про корабли, про рыбу, надо сказать что нам очень повезло с погодой, дети в восторге от поездки, непременно поедем еще, а также небольшой пикник необыкновенно порадовал, вкуснейший окунь)

Л Людмила Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Очень понравилась прогулка, несмотря на дождь. Катер с закрытым тентом. Юрий рассказал много интересного о Рыбинском водохранилище, пожарил очень вкусную рыбу)). Мы в полном восторге! Однозначно рекомендую к посещению))!

А Алексей Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Спасибо Юрию за увлекательное путешествие, профессиональные навыки, за чувство юмора и доброжелательность. Подарил незабываемые впечатления об экскурсии, ответил на все вопросы, отдельное спасибо за угощение рыбой, которую сам приготовил.

И Илья Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Закат. Мать Волга. Вкуснейшая рыба.

Идеальный вечер.

M MAXIM Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Замечательный гид, вкусная рыба, просто прогулка туда-сюда вдали от парадного Рыбинска.

Е Елена Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере читать дальше гостям, чувствуется любовь Юрия к родному краю! Рыба была действительно вкусная! Вот такую красоту мы увидели! Такая поездка понравится всем, и взрослым и детям! Отличная прогулка по водохранилищу! Большое спасибо Юрию за прекрасную организацию отдыха и наши замечательные эмоции! Очень понравилось внимательное отношение к

Л Людмила Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Спасибо Юрию за экскурсию. Хорошо провели время, очень вкусная рыбка которую приготовил Юрий.

Т Татьяна Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Отлично провели время! Юрий просто молодец!!!

Л Лисенкова Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере читать дальше во время прогулки с рассказами об исторических моментах. Еще Юрий делает очень вкусную рыбку (отличная задумка)! Если мы еще приедем в Рыбинск то обязательно повторим маршрут. Прогулка прошла отлично. Юрий отличный рассказчик, было очень интересно. Советую всем обратится за прогулкой на воде именно к Юрию. Остановки

Д Дмитрий Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Юрий очень приятный человек, отличный рассказчик. Катер классный, жалко было прохладно, не получилось искупаться

К Купцова Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Юрию, большое спасибо!!!

Мы прекрасно провели время!!! Получили море эмоций и только положительных!!!

Л Людмила Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Великолепная поездка на катере! Покупались, посмотрели окрестности с воды.

Юрий, очень интересно все рассказал и приготовил, великолепно рыбу нам.

Всем рекомендую!

С Сергей Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Юра, спасибо за прекрасную прогулку))

Ю Юлия Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Потрясающая экскурсия! Быстроходный катер, ветер, брызги воды, вкуснейшая рыбка!!

Большое спасибо Юрию от нашей семьи! И отдельное спасибо за подсказку места для купания на водохранилище!

В Валерий Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Быть в Рыбинске и не увидеть водные просторы не простительно, Юрий молодец, было очень позитивно, вкусно, душевно. Жаль, что только мало времени, потому что было ХАРАШО!

О Ольга Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере читать дальше фактах о Рыбинске и окрестностях, купание в теплой воде и вкуснейшая рыбка в завершении путешествия! Огромное спасибо Юрию за наш замечательный отдых! Чудесная экскурсия на катере по Рыбинскому "морю"! Великолепные виды, монумент и шлюз, уединенные острова, непринужденный рассказ об интересных и малоизвестных

Е Евгения Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере читать дальше на нём. Вкусная рыба - съели всё, чистый и достаточно мощный и маневренный катер, очень любезный капитан, готовый ответить на все Ваши вопросы, и прекрасная погода - вот ключевые составляющие замечательных двух часов, которые мы с детьми провели в приятном обществе Юрия на прогулке. Мы были в первую очередь на прогулке, а не на академической экскурсии. Очень интересный рассказ именно о водохранилище и объектах

А Анна Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере Потрясающая экскурсия!

Мы покатались по рыбному водохранилищу, поели рыбы, покупались, пообщались, узнали много нового. Всем рекомендую! Это самая лучшая экскурсия в Рыбинске!

Н Наталья Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере читать дальше вышла очень вкусной. Можно менять формат и наполнение по своим потребностям. Катер очень красивый, в нем получаются шикарные фото, смело можно проводить фотосессию. Все хорошо, мне понравилась прогулка на катере (катание, купание, рыба на гриле), с небольшими вставками о достопримечательностях. Рыба - хороша,