Мои заказы

Романтические экскурсии по Рыбинску

Найдено 5 экскурсий в категории «Романтические» в Рыбинске, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рыбинск и его сюжеты
Пешая
2 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Рыбинск и его сюжеты
Путешествие по Рыбинску откроет вам тайны старинных улиц и литературных героев. Узнайте, как город на Волге стал источником вдохновения для писателей
Начало: На набережной реки Черёмухи
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
1300 ₽ за человека
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
На машине
3 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Рыба вашей мечты»: экскурсия и мастер-класс в Рыбинске
Погрузитесь в мир рыбацких традиций Рыбинска, создайте собственную деревянную рыбу и откройте для себя уникальные истории города
Начало: На Красной площади
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
6667 ₽ за всё до 10 чел.
Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
На катере
2 часа
47 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Рыбинскому водохранилищу
Отдохните на частном катере с опытным капитаном, наслаждаясь пейзажами и свежей рыбой на гриле. Прогулка по Рыбинскому водохранилищу ждёт вас
Начало: В яхт-клубе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое
Пешая
2 часа
173 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    10 ноября 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Отличная прогулка, посмотрели монумент мать Волга, услышали про корабли, про рыбу, надо сказать что нам очень повезло с погодой, дети в восторге от поездки, непременно поедем еще, а также небольшой пикник необыкновенно порадовал, вкуснейший окунь)
    Отличная прогулка, посмотрели монумент мать Волга, услышали про корабли, про рыбу, надо сказать что нам оченьОтличная прогулка, посмотрели монумент мать Волга, услышали про корабли, про рыбу, надо сказать что нам оченьОтличная прогулка, посмотрели монумент мать Волга, услышали про корабли, про рыбу, надо сказать что нам оченьОтличная прогулка, посмотрели монумент мать Волга, услышали про корабли, про рыбу, надо сказать что нам оченьОтличная прогулка, посмотрели монумент мать Волга, услышали про корабли, про рыбу, надо сказать что нам оченьОтличная прогулка, посмотрели монумент мать Волга, услышали про корабли, про рыбу, надо сказать что нам оченьОтличная прогулка, посмотрели монумент мать Волга, услышали про корабли, про рыбу, надо сказать что нам оченьОтличная прогулка, посмотрели монумент мать Волга, услышали про корабли, про рыбу, надо сказать что нам оченьОтличная прогулка, посмотрели монумент мать Волга, услышали про корабли, про рыбу, надо сказать что нам оченьОтличная прогулка, посмотрели монумент мать Волга, услышали про корабли, про рыбу, надо сказать что нам очень
  • Л
    Людмила
    29 октября 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Очень понравилась прогулка, несмотря на дождь. Катер с закрытым тентом. Юрий рассказал много интересного о Рыбинском водохранилище, пожарил очень вкусную рыбу)). Мы в полном восторге! Однозначно рекомендую к посещению))!
  • А
    Алексей
    21 октября 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Спасибо Юрию за увлекательное путешествие, профессиональные навыки, за чувство юмора и доброжелательность. Подарил незабываемые впечатления об экскурсии, ответил на все вопросы, отдельное спасибо за угощение рыбой, которую сам приготовил.
  • И
    Илья
    14 сентября 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Закат. Мать Волга. Вкуснейшая рыба.
    Идеальный вечер.
  • M
    MAXIM
    5 сентября 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Замечательный гид, вкусная рыба, просто прогулка туда-сюда вдали от парадного Рыбинска.
  • Е
    Елена
    31 августа 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Отличная прогулка по водохранилищу! Большое спасибо Юрию за прекрасную организацию отдыха и наши замечательные эмоции! Очень понравилось внимательное отношение к
    читать дальше

    гостям, чувствуется любовь Юрия к родному краю! Рыба была действительно вкусная! Вот такую красоту мы увидели! Такая поездка понравится всем, и взрослым и детям!

    Отличная прогулка по водохранилищу! Большое спасибо Юрию за прекрасную организацию отдыха и наши замечательные эмоции! ОченьОтличная прогулка по водохранилищу! Большое спасибо Юрию за прекрасную организацию отдыха и наши замечательные эмоции! ОченьОтличная прогулка по водохранилищу! Большое спасибо Юрию за прекрасную организацию отдыха и наши замечательные эмоции! Очень
  • Л
    Людмила
    17 августа 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Спасибо Юрию за экскурсию. Хорошо провели время, очень вкусная рыбка которую приготовил Юрий.
  • Т
    Татьяна
    17 августа 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Отлично провели время! Юрий просто молодец!!!
  • Л
    Лисенкова
    16 августа 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Прогулка прошла отлично. Юрий отличный рассказчик, было очень интересно. Советую всем обратится за прогулкой на воде именно к Юрию. Остановки
    читать дальше

    во время прогулки с рассказами об исторических моментах. Еще Юрий делает очень вкусную рыбку (отличная задумка)! Если мы еще приедем в Рыбинск то обязательно повторим маршрут.

  • Д
    Дмитрий
    15 августа 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Юрий очень приятный человек, отличный рассказчик. Катер классный, жалко было прохладно, не получилось искупаться
  • К
    Купцова
    11 августа 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Юрию, большое спасибо!!!
    Мы прекрасно провели время!!! Получили море эмоций и только положительных!!!
    Юрию, большое спасибо!!!Юрию, большое спасибо!!!
  • Л
    Людмила
    4 августа 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Великолепная поездка на катере! Покупались, посмотрели окрестности с воды.
    Юрий, очень интересно все рассказал и приготовил, великолепно рыбу нам.
    Всем рекомендую!
    Великолепная поездка на катере! Покупались, посмотрели окрестности с водыВеликолепная поездка на катере! Покупались, посмотрели окрестности с воды
  • С
    Сергей
    31 июля 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Юра, спасибо за прекрасную прогулку))
    Юра, спасибо за прекрасную прогулку))
  • Ю
    Юлия
    31 июля 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Потрясающая экскурсия! Быстроходный катер, ветер, брызги воды, вкуснейшая рыбка!!
    Большое спасибо Юрию от нашей семьи! И отдельное спасибо за подсказку места для купания на водохранилище!
    Потрясающая экскурсия! Быстроходный катер, ветер, брызги воды, вкуснейшая рыбка!!Потрясающая экскурсия! Быстроходный катер, ветер, брызги воды, вкуснейшая рыбка!!Потрясающая экскурсия! Быстроходный катер, ветер, брызги воды, вкуснейшая рыбка!!Потрясающая экскурсия! Быстроходный катер, ветер, брызги воды, вкуснейшая рыбка!!Потрясающая экскурсия! Быстроходный катер, ветер, брызги воды, вкуснейшая рыбка!!Потрясающая экскурсия! Быстроходный катер, ветер, брызги воды, вкуснейшая рыбка!!
  • В
    Валерий
    31 июля 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Быть в Рыбинске и не увидеть водные просторы не простительно, Юрий молодец, было очень позитивно, вкусно, душевно. Жаль, что только мало времени, потому что было ХАРАШО!
  • О
    Ольга
    30 июля 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Чудесная экскурсия на катере по Рыбинскому "морю"! Великолепные виды, монумент и шлюз, уединенные острова, непринужденный рассказ об интересных и малоизвестных
    читать дальше

    фактах о Рыбинске и окрестностях, купание в теплой воде и вкуснейшая рыбка в завершении путешествия! Огромное спасибо Юрию за наш замечательный отдых!

  • Е
    Евгения
    28 июля 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Мы были в первую очередь на прогулке, а не на академической экскурсии. Очень интересный рассказ именно о водохранилище и объектах
    читать дальше

    на нём. Вкусная рыба - съели всё, чистый и достаточно мощный и маневренный катер, очень любезный капитан, готовый ответить на все Ваши вопросы, и прекрасная погода - вот ключевые составляющие замечательных двух часов, которые мы с детьми провели в приятном обществе Юрия на прогулке.

  • А
    Анна
    24 июля 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Потрясающая экскурсия!
    Мы покатались по рыбному водохранилищу, поели рыбы, покупались, пообщались, узнали много нового. Всем рекомендую! Это самая лучшая экскурсия в Рыбинске!
    Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!
  • Н
    Наталья
    18 июля 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Все хорошо, мне понравилась прогулка на катере (катание, купание, рыба на гриле), с небольшими вставками о достопримечательностях. Рыба - хороша,
    читать дальше

    вышла очень вкусной. Можно менять формат и наполнение по своим потребностям. Катер очень красивый, в нем получаются шикарные фото, смело можно проводить фотосессию.

    Все хорошо, мне понравилась прогулка на катере (катание, купание, рыба на гриле), с небольшими вставками оВсе хорошо, мне понравилась прогулка на катере (катание, купание, рыба на гриле), с небольшими вставками оВсе хорошо, мне понравилась прогулка на катере (катание, купание, рыба на гриле), с небольшими вставками оВсе хорошо, мне понравилась прогулка на катере (катание, купание, рыба на гриле), с небольшими вставками оВсе хорошо, мне понравилась прогулка на катере (катание, купание, рыба на гриле), с небольшими вставками о
  • А
    Анна
    16 июля 2025
    Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
    Как искушенный пользователь трипстер, невероятно восхищена и рада посетить экскурсию у Юрия: это и душевный хозяин, который встречает вас и помогает с вещами, интересный ненавязчивый рассказчик, потрясающий повар и классный капитан.
    Спасибо за настроение!!!
    Как искушенный пользователь трипстер, невероятно восхищена и рада посетить экскурсию у Юрия: это и душевный хозяинКак искушенный пользователь трипстер, невероятно восхищена и рада посетить экскурсию у Юрия: это и душевный хозяинКак искушенный пользователь трипстер, невероятно восхищена и рада посетить экскурсию у Юрия: это и душевный хозяинКак искушенный пользователь трипстер, невероятно восхищена и рада посетить экскурсию у Юрия: это и душевный хозяинКак искушенный пользователь трипстер, невероятно восхищена и рада посетить экскурсию у Юрия: это и душевный хозяин

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Рыбинск и его сюжеты
  2. «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
  3. Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
  4. Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
  5. Рыбинск: из настоящего в прошлое
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Красная площадь
  5. Польский костёл
  6. Часовня Николая Чудотворца
  7. Старый город
  8. Молога
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в декабре 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Романтические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1300 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 297 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Рыбинске на 2025 год по теме «Романтические», 297 ⭐ отзывов, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль