Приглашаю вас пройтись со мной по улицам Рыбинска, увидеть главные достопримечательности и, конечно же, поговорить о его прошлом и настоящем.



Со мной вы узнаете интересные факты, занимательные легенды, а также историю Рыбинска от становления до современных дней. Я помогу вам прочувствовать наш город!