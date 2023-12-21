Приглашаю вас пройтись со мной по улицам Рыбинска, увидеть главные достопримечательности и, конечно же, поговорить о его прошлом и настоящем.
Со мной вы узнаете интересные факты, занимательные легенды, а также историю Рыбинска от становления до современных дней. Я помогу вам прочувствовать наш город!
Со мной вы узнаете интересные факты, занимательные легенды, а также историю Рыбинска от становления до современных дней. Я помогу вам прочувствовать наш город!
Ближайшие даты:
21
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22
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даты
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Что вас ожидает:
- Памятник Бурлаку
- Старая и новая Хлебные биржи
- Красная площадь
- Памятник В. И. Ленину
- Спасо-Преображенский собор и колокольня
- Волжский мост
- Памятник Людвигу Нобелю
- Дом семьи Сигсона
- Ул. Бульварная
- Мавританский замок
- Пожарная каланча
- Сад Журавлевых
- Памятник Ф. Ф. Ушакову
- Часовня Югской Дорофеевой пустыни
- Улица Стоялая и бульвар Ф. Ушакова
- Никольская часовня
- Памятник Остапу Бендеру из к/ф «12 стульев»
- Памятник Л. Ошанину
Описание
На экскурсии мы узнаем:
- как Рыбинск стал старше Москвы, • о преференциях Царского двора для Рыбной слободы, • как встречали Екатерину Великую, • почему Рыбинск – столица бурлаков, • какое место в городе называли земным раем, • как Рыбинская ГЭС помогла в битве за Москву в годы ВОВ, • как Ленина в Рыбинске охраняла милиция. А также выясним, из чего сделали самый модный пол в городе, почему важня такая важная, а у «таксистов» XIX века был «толстый зад», где обитает студенческая удача и из-за чего единственный в России памятник Людвигу Нобелю поставили в Рыбинске. Организационные детали • Экскурсия будет интересна для взрослых и детей от 12 лет.
- Животных с собой брать можно. Им бесплатно разрешается прослушать экскурсию.
- По желанию туристов возможно изменение маршрута, и/или увеличение продолжительности экскурсии. Индивидуальный подбор объектов. Оговаривается отдельно.
- Обязательно на ноги — удобная обувь, на голову летом — панама, зимой — шапка. Самое главное условие — возьмите с собой хорошее настроение!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание.
- Отличное настроение при любой погоде
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Волжская Набережная, д. 4, у памятника БурлакуЗавершение: Волжская Набережная, у памятника Л. Ошанину
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Экскурсия будет интересна для взрослых и детей от 12 лет.
- Животных с собой брать можно. Им бесплатно разрешается прослушать экскурсию.
- По желанию туристов возможно изменение маршрута, и/или увеличение продолжительности экскурсии. Индивидуальный подбор объектов. Оговаривается отдельно.
- Обязательно на ноги — удобная обувь, на голову летом — панама, зимой — шапка.
- Еда и напитки - можно, но за свой счет.
- Самое главное условие — возьмите с собой хорошее настроение!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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