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Индивидуальная экскурсия в Рыбинске
Приглашаю вас пройтись со мной по улицам Рыбинска, увидеть главные достопримечательности и, конечно же, поговорить о его прошлом и настоящем.

Со мной вы узнаете интересные факты, занимательные легенды, а также историю Рыбинска от становления до современных дней. Я помогу вам прочувствовать наш город!
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Ближайшие даты:
21
дек
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дек
23
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дек
25
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даты

Что вас ожидает:

  • Памятник Бурлаку
  • Старая и новая Хлебные биржи
  • Красная площадь
  • Памятник В. И. Ленину
  • Спасо-Преображенский собор и колокольня
  • Волжский мост
  • Памятник Людвигу Нобелю
  • Дом семьи Сигсона
  • Ул. Бульварная
  • Мавританский замок
  • Пожарная каланча
  • Сад Журавлевых
  • Памятник Ф. Ф. Ушакову
  • Часовня Югской Дорофеевой пустыни
  • Улица Стоялая и бульвар Ф. Ушакова
  • Никольская часовня
  • Памятник Остапу Бендеру из к/ф «12 стульев»
  • Памятник Л. Ошанину

Описание

На экскурсии мы узнаем:

  • как Рыбинск стал старше Москвы, • о преференциях Царского двора для Рыбной слободы, • как встречали Екатерину Великую, • почему Рыбинск – столица бурлаков, • какое место в городе называли земным раем, • как Рыбинская ГЭС помогла в битве за Москву в годы ВОВ, • как Ленина в Рыбинске охраняла милиция. А также выясним, из чего сделали самый модный пол в городе, почему важня такая важная, а у «таксистов» XIX века был «толстый зад», где обитает студенческая удача и из-за чего единственный в России памятник Людвигу Нобелю поставили в Рыбинске. Организационные детали • Экскурсия будет интересна для взрослых и детей от 12 лет.
  • Животных с собой брать можно. Им бесплатно разрешается прослушать экскурсию.
  • По желанию туристов возможно изменение маршрута, и/или увеличение продолжительности экскурсии. Индивидуальный подбор объектов. Оговаривается отдельно.
  • Обязательно на ноги — удобная обувь, на голову летом — панама, зимой — шапка. Самое главное условие — возьмите с собой хорошее настроение!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание.
  • Отличное настроение при любой погоде
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волжская Набережная, д. 4, у памятника Бурлаку
Завершение: Волжская Набережная, у памятника Л. Ошанину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Экскурсия будет интересна для взрослых и детей от 12 лет.
  • Животных с собой брать можно. Им бесплатно разрешается прослушать экскурсию.
  • По желанию туристов возможно изменение маршрута, и/или увеличение продолжительности экскурсии. Индивидуальный подбор объектов. Оговаривается отдельно.
  • Обязательно на ноги — удобная обувь, на голову летом — панама, зимой — шапка.
  • Еда и напитки - можно, но за свой счет.
  • Самое главное условие — возьмите с собой хорошее настроение!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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