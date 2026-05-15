Мы пройдём от монумента «Мать-Волга» до места, над которым ещё век назад высились купола Югской Дорофеевой пустыни. Вы полюбуетесь проплывающими за бортом берегами и бесконечной акваторией водохранилища. А я научу управлять парусами, чувствовать ритм волн и силу ветра. Полное единение с водной стихией!
Описание экскурсии
От берега держим курс к монументу «Мать-Волга», посвящённому великой реке и строителям гидроузла. По пути увидим ГЭС, судоходные шлюзы, посёлки. Пройдём Юршинский остров с липовым садом и развалинами дворянской усадьбы Глебовых — барского дома, церкви. Направимся в сторону Югской Дорофеевой пустыни — монастыря, затопленного при наполнении водохранилища. Затем вернёмся к причалу.
Организационные детали
- Прогулка пройдёт на парусно-моторной яхте Nereida. На борту есть спасжилеты, уборная
- Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности
- К месту старта в деревне Болтинское необходимо добраться самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Болтинское
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я спортсмен, управляю парусными яхтами с 1998 года, с 2014-го провожу регаты по Рыбинскому водохранилищу. Хорошо знаю акваторию и памятные места Рыбинска. Почему стоит попробовать прогулку на парусной яхте? Это
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгений всё очень подробно рассказывал, экскурсия была интересной и легкой. Понравилось, что он дал почувствовать себя настоящим яхтсменом — можно было даже немного порулить лодкой. Останавливались в красивых местах, где получилось сделать отличные фото. Евгений — классный человек, смело советуем его всем!
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная прогулка, нам с детьми очень понравилось! Спасибо Евгению за заботу, интересные факты вовремя прогулки. Детям было интересно управлять яхтой, поднимать паруса, а взрослым любоваться видами и слушать рассказ капитана! Рекомендую однозначно!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рыбинска
Похожие экскурсии на «Прогулка под парусом по Рыбинскому морю с капитаном-спортсменом»
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск впервые
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска с его уникальными памятниками и волжскими пейзажами. Откройте для себя историю и культуру города
Начало: На Красной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Прогуляться по центру Рыбинска и изучить макет затопленной русской Атлантиды - с его создателем
Начало: На перекрёстке улицы Ломоносова и Волжской набереж...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
Отдохните на частном катере с опытным капитаном, наслаждаясь пейзажами и свежей рыбой на гриле. Прогулка по Рыбинскому водохранилищу ждёт вас
Начало: В яхт-клубе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск: рыбный, хлебный, индустриальный
Познакомьтесь с Рыбинском через его богатую историю и архитектуру. Прогулка по набережной Волги и историческому центру оставит незабываемые впечатления
Начало: На Красной площади
Завтра в 09:30
1 июн в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
от 14 000 ₽ за экскурсию