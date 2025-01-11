Рыбинская ГЭС – экскурсии в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Рыбинская ГЭС» в Рыбинске, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
На машине
29 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
16 фев в 14:00
25 фев в 08:00
10 000 за всё до 7 чел.
Покажите Рыбинск, please
Пешая
30 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Покажите Рыбинск, please: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Рыбинску, узнайте его историю и легенды, почувствуйте атмосферу города вместе с нами
Начало: Ул. Стоялая 13, у памятника Ушакову
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3900 за человека
Рыбинск: ленивый волжский променад
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 15 чел.
Рыбинск: ленивый волжский променад
Прогулка по Рыбинску подарит вам уникальные виды на Волгу и знакомство с историей города. Узнайте, почему Рыбинск называют маленькой Италией
Начало: У Памятника бурлаку
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3000 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    11 января 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Даже не сомневайтесь при выборе гида в Рыбинске! Алексей отличный гид, много интересного материала, организация прекрасная! Спасибо! Вернемся летом!
  • Е
    Екатерина
    6 января 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Великолепная экскурсия! Даже больше чем ожидала. Слепили в его мастерской поделки своими руками. Под руководством мастера,это несложно. Что Алексей делает,это
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    искусство. Особенно серия Рыбы. Приобрела Сову. Поделка с душой. Очень понравилась экскурсия по городу. Побывали там,куда бы сами не добрались. Алексей показал весь Рыбинск за довольно малое время. Поездка по льду Рыбинского моря на его внедорожника явилась сюрпризом. Наверное ощущение как в детстве. Интересный гид и человек. Всё очень здорово. Спасибо Алексей.

  • Л
    Лада
    5 января 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Пишу отзыв сразу - под впечатлением! Познакомились и пробыли с Алексеем более трёх прекрасных, незабываемых часов. И я, и мой
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    12-летний внук получили огромное удовольствие от взаимодействия с нашим гидом, который обладает обаянием и располагающим стилем общения. Восхищены его обширнейшими и интереснейшими знаниями о родном крае и об истории вообще. Ооочень довольны посещением макета г. Мологи и работой с глиной на мастер-классе. Желаем Алексею дальнейших успехов и всего наилучшего в жизни! А путешественникам, посещающим Рыбинск, рекомендуем присоединиться к нашей уже большой команде довольных и благодарных!

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Рыбинская ГЭС»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
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  3. Рыбинск: ленивый волжский променад
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  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Красная площадь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Часовня Николая Чудотворца
  7. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в феврале 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Рыбинская ГЭС" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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