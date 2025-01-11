3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
16 фев в 14:00
25 фев в 08:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Покажите Рыбинск, please: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Рыбинску, узнайте его историю и легенды, почувствуйте атмосферу города вместе с нами
Начало: Ул. Стоялая 13, у памятника Ушакову
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3900₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 15 чел.
Рыбинск: ленивый волжский променад
Прогулка по Рыбинску подарит вам уникальные виды на Волгу и знакомство с историей города. Узнайте, почему Рыбинск называют маленькой Италией
Начало: У Памятника бурлаку
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3000₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения11 января 2025Даже не сомневайтесь при выборе гида в Рыбинске! Алексей отличный гид, много интересного материала, организация прекрасная! Спасибо! Вернемся летом!
- ЕЕкатерина6 января 2025Великолепная экскурсия! Даже больше чем ожидала. Слепили в его мастерской поделки своими руками. Под руководством мастера,это несложно. Что Алексей делает,это
- ЛЛада5 января 2025Пишу отзыв сразу - под впечатлением! Познакомились и пробыли с Алексеем более трёх прекрасных, незабываемых часов. И я, и мой
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Рыбинская ГЭС»
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