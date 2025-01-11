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искусство. Особенно серия Рыбы. Приобрела Сову. Поделка с душой. Очень понравилась экскурсия по городу. Побывали там,куда бы сами не добрались. Алексей показал весь Рыбинск за довольно малое время. Поездка по льду Рыбинского моря на его внедорожника явилась сюрпризом. Наверное ощущение как в детстве. Интересный гид и человек. Всё очень здорово. Спасибо Алексей.