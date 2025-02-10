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заученными фразами, как будто встретились давно знакомые люди и делятся впечатлениями. Даже несмотря на плохую погоду (а 1 февраля в Рыбинске шел дождь), экскурсия прошла на одном дыхании. Наталья очень внимательный человек. Когда некоторые из нас замерзли, предложила зайти в кофейню, и даже там продолжила рассказ. А в конце экскурсии еще и на своем автомобиле прокатила до отдаленных частей города, где также было что посмотреть интересного. Видно, что человек любит и свой город, и свою работу. В общем, мы в восторге. И однозначно будем рекомендовать Наталью в качестве гида своим друзьям и знакомым.