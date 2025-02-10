Польский костёл – экскурсии в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Польский костёл» в Рыбинске, цены от 3300 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Знакомьтесь, Рыбинск
Пешая
239 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Рыбинск
Прогулка по Рыбинску: история, архитектура и знаменитые земляки. Узнайте о соборе, биржах и жизни в городе сегодня
17 фев в 10:00
18 фев в 10:00
4000 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Рыбинск
112 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Добро пожаловать в Рыбинск: индивидуальная экскурсия
Рыбинск - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогуляйтесь по его улицам, узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: У памятника Бурлаку на Волжской Набережной
Завтра в 10:00
14 фев в 10:00
3300 за всё до 9 чел.
Рыбинск: по следам съёмочных групп
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск: по следам съёмочных групп
Погрузитесь в мир кино, прогуливаясь по улицам Рыбинска, где снимались культовые фильмы и сериалы. Уникальная возможность прикоснуться к истории кинематографа
Начало: На Крестовой улице
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
от 4800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    10 февраля 2025
    Знакомьтесь, Рыбинск
    1 февраля Наталья Севостьянова проводила нам экскурсию "Знакомьтесь, Рыбинск". Мы остались очень довольны. Настолько все было рассказано живо, интересно, не
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    заученными фразами, как будто встретились давно знакомые люди и делятся впечатлениями. Даже несмотря на плохую погоду (а 1 февраля в Рыбинске шел дождь), экскурсия прошла на одном дыхании. Наталья очень внимательный человек. Когда некоторые из нас замерзли, предложила зайти в кофейню, и даже там продолжила рассказ. А в конце экскурсии еще и на своем автомобиле прокатила до отдаленных частей города, где также было что посмотреть интересного. Видно, что человек любит и свой город, и свою работу. В общем, мы в восторге. И однозначно будем рекомендовать Наталью в качестве гида своим друзьям и знакомым.

  • К
    Константин
    21 января 2025
    Знакомьтесь, Рыбинск
    Хоть и прошло почти 9 месяцев с экскурсии, вспоминает с теплотой и благодарностью. Стронгли рекомендет.
  • Н
    Наталья
    15 января 2025
    Добро пожаловать в Рыбинск
    Очень душевно и тепло прошла экскурсия Татьяна знает свой город, историю, а самое главное любит Рыбинск Интересная подача материала, много интересных фактов узнали
    Очень душевно и тепло прошла экскурсияОчень душевно и тепло прошла экскурсияОчень душевно и тепло прошла экскурсияОчень душевно и тепло прошла экскурсияОчень душевно и тепло прошла экскурсияОчень душевно и тепло прошла экскурсияОчень душевно и тепло прошла экскурсия
  • А
    Анастасия
    15 января 2025
    Знакомьтесь, Рыбинск
    Очень понравилась экскурсия! Даже холод на улице не стал помехой! Наталья смогла заинтерисовать всех нас. А это и ребенок 11 лет и подросток, и взрослые люди, и пенсионер) Всем было очень интересно! Спасибо большое!
  • А
    Анастасия
    6 января 2025
    Добро пожаловать в Рыбинск
    Душевная экскурсия, в меру наполненная фактами. Спасибо Татьяне за хорошее впечатление о городе и его жителях!
  • Е
    Евгения
    5 января 2025
    Добро пожаловать в Рыбинск
    Баба Таня-абсолютная звезда и покорила нас своей харизмой, энергией и жаждой жизни! С громадным удовольствием приедем в Рыбинск, потому что во многом благодаря такому гиду это абсолютная любовь!

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Польский костёл»

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  2. Самое главное
  3. Красная площадь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Часовня Николая Чудотворца
  7. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в феврале 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Польский костёл" можно забронировать 3 экскурсии от 3300 до 4800. Туристы уже оставили гидам 351 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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