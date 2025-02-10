2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Рыбинск
Прогулка по Рыбинску: история, архитектура и знаменитые земляки. Узнайте о соборе, биржах и жизни в городе сегодня
17 фев в 10:00
18 фев в 10:00
4000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Добро пожаловать в Рыбинск: индивидуальная экскурсия
Рыбинск - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогуляйтесь по его улицам, узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: У памятника Бурлаку на Волжской Набережной
Завтра в 10:00
14 фев в 10:00
3300₽ за всё до 9 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск: по следам съёмочных групп
Погрузитесь в мир кино, прогуливаясь по улицам Рыбинска, где снимались культовые фильмы и сериалы. Уникальная возможность прикоснуться к истории кинематографа
Начало: На Крестовой улице
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
от 4800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна10 февраля 20251 февраля Наталья Севостьянова проводила нам экскурсию "Знакомьтесь, Рыбинск". Мы остались очень довольны. Настолько все было рассказано живо, интересно, не
- ККонстантин21 января 2025Хоть и прошло почти 9 месяцев с экскурсии, вспоминает с теплотой и благодарностью. Стронгли рекомендет.
- ННаталья15 января 2025Очень душевно и тепло прошла экскурсия Татьяна знает свой город, историю, а самое главное любит Рыбинск Интересная подача материала, много интересных фактов узнали
- ААнастасия15 января 2025Очень понравилась экскурсия! Даже холод на улице не стал помехой! Наталья смогла заинтерисовать всех нас. А это и ребенок 11 лет и подросток, и взрослые люди, и пенсионер) Всем было очень интересно! Спасибо большое!
- ААнастасия6 января 2025Душевная экскурсия, в меру наполненная фактами. Спасибо Татьяне за хорошее впечатление о городе и его жителях!
- ЕЕвгения5 января 2025Баба Таня-абсолютная звезда и покорила нас своей харизмой, энергией и жаждой жизни! С громадным удовольствием приедем в Рыбинск, потому что во многом благодаря такому гиду это абсолютная любовь!
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Польский костёл»
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