Вы — кузнец своего счастья, а ещё своего кованого изделия.
В уютном царстве огня и металла вы пройдёте путь от новичка до мастера и удивитесь силе, что дремлет внутри вас.
Под руководством опытного ремесленника вы сделаете спицу, подкову или сердечко — и увидите, как ваша воля придаёт им форму.
Описание мастер-класса
Я встречу вас у кузницы и расскажу, как здесь всё устроено. Провожу к мастеру — он познакомит с инструментами, поделится профессиональными секретами и поможет вам:
- разжечь горн и ощутить вес молота в руке
- увидеть, как раскалённый металл становится податливым, как пластилин
- выковать собственный трофей — будь то гвоздь на счастье или подкова-оберег
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 5 лет. Малыши до 5 лет могут наблюдать за процессом
- Кованую работу вы заберёте с собой сразу после мастер-класса
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Бурлацкой улице
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Рыбинске
Я приглашаю вас в кузницу в славном городе Рыбинске — это место, где рождаются огонь и характер. Здесь не просто проводятся мастер-классы, здесь открывается портал в мир настоящих ремесленников, где вы создадите то, что останется с вами на долгую память.
