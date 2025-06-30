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Экскурстя началась во время,организаторы раздали аппаратуру и рассказали как пользоваться,все работало отлично,нас проводили на первую точку,пока шли экскурсовод рассказала немного о городе,затем мы надели очки,в очках была статичная круговая панорама того места где мы стояли,но в прошлом,в наушниках начался рассказ. И так по трем точкам маршрута Рассказы очень интересные,но смотреть на статичную картинку было немного скучновато. Возможно в дальнейшем будет возможно чтобы картинка была живая А так очень интересно. Спасибо организаторам.