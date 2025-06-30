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Уникальный опыт – экскурсии в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Рыбинске, цены от 1125 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Пешая
1 час
41 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
Завтра в 12:00
7 июл в 11:00
от 1400 ₽ за человека
VR-Рыбинск: путешествие в прошлое
Пешая
1 час
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
VR-Рыбинск: путешествие в прошлое
Увлекательное путешествие в прошлое и настоящее Рыбинска через Спасо-Преображенский собор, Красную и Театральную площади
Начало: У колокольни Спасо-Преображенского собора
Расписание: в будние дни в 11:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 11:00
7 июл в 11:00
1125 ₽ за человека
На яхте по Рыбинскому водохранилищу
На яхте
2 часа
Водная прогулка
На яхте по Рыбинскому водохранилищу
Насладиться просторами Волги, заглянуть в историю региона и отдохнуть под плеск волн
Начало: На ул. Каменниковской
12 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • и
    ирина
    30 июня 2025
    VR-Рыбинск: путешествие в прошлое
    Мы решили с мужем попробовать новый для нас формат экскурсии с очками виртуальной реальности и выбрали такую экскурсию в Рыбинске.
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    Экскурстя началась во время,организаторы раздали аппаратуру и рассказали как пользоваться,все работало отлично,нас проводили на первую точку,пока шли экскурсовод рассказала немного о городе,затем мы надели очки,в очках была статичная круговая панорама того места где мы стояли,но в прошлом,в наушниках начался рассказ. И так по трем точкам маршрута Рассказы очень интересные,но смотреть на статичную картинку было немного скучновато. Возможно в дальнейшем будет возможно чтобы картинка была живая А так очень интересно. Спасибо организаторам.

  • А
    Алина
    22 июня 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Очень интересный и необычный формат)
  • М
    Марина
    21 июня 2025
    VR-Рыбинск: путешествие в прошлое
    Добрый день, в целом экскурсия понравилась. Есть пожелание добавить точки с локациями, может быть даже включить какой-нибудь небольшой интерактив. Просто текст и картинки не особенно надолго держат внимание. С уважением, Марина
  • А
    Андрей
    17 июня 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Необычная и прекрасная экскурсия. Не только узнали много нового про город Рыбинск, но и получили огромный заряд позитива и положительной
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    энергии. Спасибо Юлии - она прекрасный экскурсовод и очень милый и положительный человек. Время экскурсии пролетело незаметно и даже как-то не хотелось расставаться.

  • В
    Виктория
    4 июня 2025
    VR-Рыбинск: путешествие в прошлое
    Интересная и необычная экскурсия, которая точно осталась в памяти у детей! Спасибо за такой интересный формат и прекрасное времяпрепровождение в Рыбинске.
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2025
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Замечательная, легкая и веселая экскурсия, которая идеально подойдет и для маленьких детей. Можно и потанцевать и спеть) Здорово,рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
  2. VR-Рыбинск: путешествие в прошлое
  3. На яхте по Рыбинскому водохранилищу
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Красная площадь
  5. Польский костёл
  6. Старый город
  7. Железнодорожный вокзал
  8. Часовня Николая Чудотворца
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июле 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 1125 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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