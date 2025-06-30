Групповая
до 20 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
Завтра в 12:00
7 июл в 11:00
от 1400 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
VR-Рыбинск: путешествие в прошлое
Увлекательное путешествие в прошлое и настоящее Рыбинска через Спасо-Преображенский собор, Красную и Театральную площади
Начало: У колокольни Спасо-Преображенского собора
Расписание: в будние дни в 11:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 11:00
7 июл в 11:00
1125 ₽ за человека
Водная прогулка
На яхте по Рыбинскому водохранилищу
Насладиться просторами Волги, заглянуть в историю региона и отдохнуть под плеск волн
Начало: На ул. Каменниковской
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- иирина30 июня 2025Мы решили с мужем попробовать новый для нас формат экскурсии с очками виртуальной реальности и выбрали такую экскурсию в Рыбинске.
- ААлина22 июня 2025Очень интересный и необычный формат)
- ММарина21 июня 2025Добрый день, в целом экскурсия понравилась. Есть пожелание добавить точки с локациями, может быть даже включить какой-нибудь небольшой интерактив. Просто текст и картинки не особенно надолго держат внимание. С уважением, Марина
- ААндрей17 июня 2025Необычная и прекрасная экскурсия. Не только узнали много нового про город Рыбинск, но и получили огромный заряд позитива и положительной
- ВВиктория4 июня 2025Интересная и необычная экскурсия, которая точно осталась в памяти у детей! Спасибо за такой интересный формат и прекрасное времяпрепровождение в Рыбинске.
- ЮЮлия19 мая 2025Замечательная, легкая и веселая экскурсия, которая идеально подойдет и для маленьких детей. Можно и потанцевать и спеть) Здорово,рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Уникальный опыт»
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