Интересные программы мастер-классы Рыбинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Рыбинске, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Рыба вашей мечты»: экскурсия и мастер-класс в Рыбинске
Погрузитесь в мир рыбацких традиций Рыбинска, создайте собственную деревянную рыбу и откройте для себя уникальные истории города
Начало: На Волжской набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6667 ₽ за всё до 10 чел.
Стать кузнецом в Рыбинске: мастер-класс для всех
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Стать кузнецом в Рыбинске: мастер-класс для всех
Услышать звон наковальни, почувствовать жар горна и создать кованый шедевр
Начало: На Бурлацкой улице
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3400 ₽ за всё до 5 чел.
Тайны рыбинских узоров: авторская экскурсия с мастер-классом 7+
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны рыбинских узоров
Путешествие в историю рыбинских ремёсел и орнаментов. Изучите изразцы, посетите музей и создайте керамический сувенир
Начало: На Красной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 октября 2025
    Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
    Спасибо за экскурсию!! У нас была большая компания девушек и детей и все было отлично!
  • Л
    Лисенкова
    14 августа 2025
    Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
    Нам очень понравилась экскурсия с Алексеем. Всем советую!
  • Е
    Елена
    12 мая 2025
    Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
    Великолепное мероприятие! Нескучное, познавательное, с очень компетентным, внимательным, образованным гидом! Алексей, очень вовлеченный человек, знающий множество интересных фактов, прекрасный собеседник, реализующий исторические и художественные проекты на своей Родине 👏👏👏
  • О
    Ольга
    7 сентября 2024
    Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
    Экскурсия приятная. Единственный момент - мы заплатили за двоих 6000. На мастер класс оплачивали отдельно- ещё по 1000 с человека. И рыба не вырезается,а просто раскрашивается(я поняла из описания неправильно)
  • З
    Зоя
    18 августа 2024
    Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
    Экскурсия получилась очень камерная и интересная.
    Алексей ответил на все наши вопросы))

    Наш гид является художник и состоит в комиссии по внешнему
    читать дальше

    облику города!

    Чувствуется любовь и трепетное отношение к городу.

    Маршрут небольшой обойти самим можно минут за 10, НО!!!
    Сколько исторических фактов на каждом уголке!!!

    Это был первый опыт заказа экскурсии.

    Единственное, мне показалось дороговато…

    Ребенку предложили пройти мастер класс и разрисовать деревянную рыбку - это большой плюс!!!

  • О
    Ольга
    1 августа 2024
    Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
    Хорошая экскурсия с Алексеем - рекомендую
  • М
    Мария
    30 июля 2024
    Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
    Прекрасная авторская экскурсия. Алексей замечательный рассказик, отлично владеет информацией о своем городе. Время прошло незаметно. Нам с мужем и детьми и 14 и 6 лет очень понравилось.
    Отдельное спасибо за мастер-класс.
    Прекрасная авторская экскурсия. Алексей замечательный рассказик, отлично владеет информацией о своем городе. Время прошло незаметно. Нам
  • Н
    Наталья
    26 июля 2024
    Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
    Хамечательная экскурсия для быстрого знакомства с городом. Рекомендуем взять и мастер-класс, особенно, если с Вами дети, любящие рисовать.
  • А
    Алексей
    11 января 2024
    Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
    Остались более, чем довольны данной экскурсией. Алексей отличный эрудированный рассказчик и экскурсовод. Если приезжаете с детьми, да и даже если нет, советую взять мастер-класс, будет лучший сувенир, который Вы привезете с Рыбинска. Надеюсь получится еще вернуться летом.

Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в ноябре 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
