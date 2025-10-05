Ю Юлия Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом Спасибо за экскурсию!! У нас была большая компания девушек и детей и все было отлично!

Л Лисенкова Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом Нам очень понравилась экскурсия с Алексеем. Всем советую!

Е Елена Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом Великолепное мероприятие! Нескучное, познавательное, с очень компетентным, внимательным, образованным гидом! Алексей, очень вовлеченный человек, знающий множество интересных фактов, прекрасный собеседник, реализующий исторические и художественные проекты на своей Родине 👏👏👏

О Ольга Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом Экскурсия приятная. Единственный момент - мы заплатили за двоих 6000. На мастер класс оплачивали отдельно- ещё по 1000 с человека. И рыба не вырезается,а просто раскрашивается(я поняла из описания неправильно)

Алексей ответил на все наши вопросы))



Наш гид является художник и состоит в комиссии по внешнему читать дальше облику города!



Чувствуется любовь и трепетное отношение к городу.



Маршрут небольшой обойти самим можно минут за 10, НО!!!

Сколько исторических фактов на каждом уголке!!!



Это был первый опыт заказа экскурсии.



Единственное, мне показалось дороговато…



Ребенок предложили пройти мастер класс и разрисовать деревянную рыбку - это большой плюс!!! Экскурсия получилась очень камерная и интересная.

О Ольга Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом Хорошая экскурсия с Алексеем - рекомендую

М Мария Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом Прекрасная авторская экскурсия. Алексей замечательный рассказик, отлично владеет информацией о своем городе. Время прошло незаметно. Нам с мужем и детьми и 14 и 6 лет очень понравилось.

Отдельное спасибо за мастер-класс.

Н Наталья Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом Хамечательная экскурсия для быстрого знакомства с городом. Рекомендуем взять и мастер-класс, особенно, если с Вами дети, любящие рисовать.