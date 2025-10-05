Индивидуальная
до 10 чел.
«Рыба вашей мечты»: экскурсия и мастер-класс в Рыбинске
Погрузитесь в мир рыбацких традиций Рыбинска, создайте собственную деревянную рыбу и откройте для себя уникальные истории города
Начало: На Волжской набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6667 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Стать кузнецом в Рыбинске: мастер-класс для всех
Услышать звон наковальни, почувствовать жар горна и создать кованый шедевр
Начало: На Бурлацкой улице
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны рыбинских узоров
Путешествие в историю рыбинских ремёсел и орнаментов. Изучите изразцы, посетите музей и создайте керамический сувенир
Начало: На Красной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 октября 2025Спасибо за экскурсию!! У нас была большая компания девушек и детей и все было отлично!
- ЛЛисенкова14 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия с Алексеем. Всем советую!
- ЕЕлена12 мая 2025Великолепное мероприятие! Нескучное, познавательное, с очень компетентным, внимательным, образованным гидом! Алексей, очень вовлеченный человек, знающий множество интересных фактов, прекрасный собеседник, реализующий исторические и художественные проекты на своей Родине 👏👏👏
- ООльга7 сентября 2024Экскурсия приятная. Единственный момент - мы заплатили за двоих 6000. На мастер класс оплачивали отдельно- ещё по 1000 с человека. И рыба не вырезается,а просто раскрашивается(я поняла из описания неправильно)
- ЗЗоя18 августа 2024Экскурсия получилась очень камерная и интересная.
Алексей ответил на все наши вопросы))
Наш гид является художник и состоит в комиссии по внешнему
- ООльга1 августа 2024Хорошая экскурсия с Алексеем - рекомендую
- ММария30 июля 2024Прекрасная авторская экскурсия. Алексей замечательный рассказик, отлично владеет информацией о своем городе. Время прошло незаметно. Нам с мужем и детьми и 14 и 6 лет очень понравилось.
Отдельное спасибо за мастер-класс.
- ННаталья26 июля 2024Хамечательная экскурсия для быстрого знакомства с городом. Рекомендуем взять и мастер-класс, особенно, если с Вами дети, любящие рисовать.
- ААлексей11 января 2024Остались более, чем довольны данной экскурсией. Алексей отличный эрудированный рассказчик и экскурсовод. Если приезжаете с детьми, да и даже если нет, советую взять мастер-класс, будет лучший сувенир, который Вы привезете с Рыбинска. Надеюсь получится еще вернуться летом.
