А Анастасия «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта Алексей- Великолепный знаток города и не только, знает историю страны в целом, прекрасно даёт материал, вниманием детей тоже смог завладеть!) спасибо большое, Алексей!

Ю Юлия «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта читать дальше такую экскурсию!!! Нам рассказали про что было, что стало, какие МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ проводились по этому проекту, посетили дамбу и посмотрели на памятник "Мать-Волга". На мастер-классе тоже всё понравилось, всё наши" подделки" пришли в целости и сохранности!!!! В общем, советую всём, не пожалеете!!! Жалко, что можно загрузить только 10 фотографий😅 Экскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг и радость, что мы взяли

В Вера По старинному Рыбинску на велосипеде Экскурсия прошла замечательно, несмотря на холодную погоду и сильный северный ветер. Информация была очень интересной, как для взрослых, так и для подростков.

М Маргарита По старинному Рыбинску на велосипеде Замечательная экскурсия! Александр прекрасный рассказчик: материал прекрасно структурирован, интересно и грамотно излагается, ну и чувство юмора, конечно, решает. И велосипед отлично подходит для освоения Рыбинска: дистанции и ландшафты будут комфортны для всех. Огромное спасибо! С удовольствием рекомендуем!

T Tatyana По старинному Рыбинску на велосипеде Экскурсия интересная, город на велосипеде можно осмотреть прекрасно за небольшое время. Александра рекомендуем без вопросов, вопросы есть к качеству арендуемых велосипедов (один из великовозрастных участников провел пол-экскурсии на беговеле вместо велосипеда), что, правда, не сильно уменьшило удовольствие от экскурсии.

Е Евгений «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта Интересная экскурсия с мастер-классом по изготовлению глиняных табличек. Мастер-класс увлёк и детей и взрослых. Сама экскурсия не столько про Мологу, сколько про историю страны и конкретного региона. Красивые места, интересный рассказ. Спасибо Алексею!