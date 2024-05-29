Активности – экскурсии в Рыбинске

Найдено 4 экскурсии в категории «Активности» в Рыбинске, цены от 3 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
Завтра в 11:30
10 июня в 15:30
9 000 за всё до 7 чел.
По старинному Рыбинску на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
По старинному Рыбинску на велосипеде: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, проезжая по его историческому центру и останавливаясь у знаковых мест
Начало: Ул. Крестовая, 70
Сегодня в 19:00
11 июня в 10:00
от 3 800 за всё до 4 чел.
Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
«Рыба вашей мечты»: экскурсия и мастер-класс в Рыбинске
Погрузитесь в мир рыбацких традиций Рыбинска, создайте собственную деревянную рыбу и откройте для себя уникальные истории города
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 11:00
10 июня в 09:30
5 000 за всё до 10 чел.
Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Увлекательный квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Погрузитесь в историю Рыбинска и раскройте тайну пропавшего мешка с зерном. Увлекательный квест для всей семьи, подходящий для детей и взрослых
Начало: У Старой Хлебной биржи
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
3 100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Алексей- Великолепный знаток города и не только, знает историю страны в целом, прекрасно даёт материал, вниманием детей тоже смог завладеть!) спасибо большое, Алексей!
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Экскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг и радость, что мы взяли
    читать дальше

    такую экскурсию!!! Нам рассказали про что было, что стало, какие МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ проводились по этому проекту, посетили дамбу и посмотрели на памятник "Мать-Волга". На мастер-классе тоже всё понравилось, всё наши" подделки" пришли в целости и сохранности!!!! В общем, советую всём, не пожалеете!!! Жалко, что можно загрузить только 10 фотографий😅

    Экскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг и
  • В
    Вера
    19 мая 2024
    По старинному Рыбинску на велосипеде
    Экскурсия прошла замечательно, несмотря на холодную погоду и сильный северный ветер. Информация была очень интересной, как для взрослых, так и для подростков.
  • М
    Маргарита
    8 мая 2024
    По старинному Рыбинску на велосипеде
    Замечательная экскурсия! Александр прекрасный рассказчик: материал прекрасно структурирован, интересно и грамотно излагается, ну и чувство юмора, конечно, решает. И велосипед отлично подходит для освоения Рыбинска: дистанции и ландшафты будут комфортны для всех. Огромное спасибо! С удовольствием рекомендуем!
    Замечательная экскурсия! Александр прекрасный рассказчик: материал прекрасно структурирован, интересно и грамотно излагается, ну и чувство юмора
  • T
    Tatyana
    7 мая 2024
    По старинному Рыбинску на велосипеде
    Экскурсия интересная, город на велосипеде можно осмотреть прекрасно за небольшое время. Александра рекомендуем без вопросов, вопросы есть к качеству арендуемых велосипедов (один из великовозрастных участников провел пол-экскурсии на беговеле вместо велосипеда), что, правда, не сильно уменьшило удовольствие от экскурсии.
  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Интересная экскурсия с мастер-классом по изготовлению глиняных табличек. Мастер-класс увлёк и детей и взрослых. Сама экскурсия не столько про Мологу, сколько про историю страны и конкретного региона. Красивые места, интересный рассказ. Спасибо Алексею!
    Интересная экскурсия с мастер-классом по изготовлению глиняных табличек. Мастер-класс увлёк и детей и взрослых. Сама экскурсияИнтересная экскурсия с мастер-классом по изготовлению глиняных табличек. Мастер-класс увлёк и детей и взрослых. Сама экскурсияИнтересная экскурсия с мастер-классом по изготовлению глиняных табличек. Мастер-класс увлёк и детей и взрослых. Сама экскурсия
  • А
    Алексей
    11 января 2024
    Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
    Остались более, чем довольны данной экскурсией. Алексей отличный эрудированный рассказчик и экскурсовод. Если приезжаете с детьми, да и даже если нет, советую взять мастер-класс, будет лучший сувенир, который Вы привезете с Рыбинска. Надеюсь получится еще вернуться летом.

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Активности»

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  2. Красная площадь
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Старый город
  6. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июне 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "Активности" можно забронировать 4 экскурсии от 3 100 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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