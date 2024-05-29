1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
Завтра в 11:30
10 июня в 15:30
9 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
По старинному Рыбинску на велосипеде: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, проезжая по его историческому центру и останавливаясь у знаковых мест
Начало: Ул. Крестовая, 70
Сегодня в 19:00
11 июня в 10:00
от 3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Рыба вашей мечты»: экскурсия и мастер-класс в Рыбинске
Погрузитесь в мир рыбацких традиций Рыбинска, создайте собственную деревянную рыбу и откройте для себя уникальные истории города
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 11:00
10 июня в 09:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Увлекательный квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Погрузитесь в историю Рыбинска и раскройте тайну пропавшего мешка с зерном. Увлекательный квест для всей семьи, подходящий для детей и взрослых
Начало: У Старой Хлебной биржи
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
3 100₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия29 мая 2024Алексей- Великолепный знаток города и не только, знает историю страны в целом, прекрасно даёт материал, вниманием детей тоже смог завладеть!) спасибо большое, Алексей!
- ЮЮлия26 мая 2024Экскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг и радость, что мы взяли
- ВВера19 мая 2024Экскурсия прошла замечательно, несмотря на холодную погоду и сильный северный ветер. Информация была очень интересной, как для взрослых, так и для подростков.
- ММаргарита8 мая 2024Замечательная экскурсия! Александр прекрасный рассказчик: материал прекрасно структурирован, интересно и грамотно излагается, ну и чувство юмора, конечно, решает. И велосипед отлично подходит для освоения Рыбинска: дистанции и ландшафты будут комфортны для всех. Огромное спасибо! С удовольствием рекомендуем!
- TTatyana7 мая 2024Экскурсия интересная, город на велосипеде можно осмотреть прекрасно за небольшое время. Александра рекомендуем без вопросов, вопросы есть к качеству арендуемых велосипедов (один из великовозрастных участников провел пол-экскурсии на беговеле вместо велосипеда), что, правда, не сильно уменьшило удовольствие от экскурсии.
- ЕЕвгений5 мая 2024Интересная экскурсия с мастер-классом по изготовлению глиняных табличек. Мастер-класс увлёк и детей и взрослых. Сама экскурсия не столько про Мологу, сколько про историю страны и конкретного региона. Красивые места, интересный рассказ. Спасибо Алексею!
- ААлексей11 января 2024Остались более, чем довольны данной экскурсией. Алексей отличный эрудированный рассказчик и экскурсовод. Если приезжаете с детьми, да и даже если нет, советую взять мастер-класс, будет лучший сувенир, который Вы привезете с Рыбинска. Надеюсь получится еще вернуться летом.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Активности»
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