Обзорная экскурсия — лучший способ познакомиться с уютным и живописным Рыбинском.
Вы посетите исторический центр, прогуляетесь по Волжской набережной, полюбуетесь роскошными купеческими особняками, а также узнаете о прошлом и настоящем города.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- полюбуемся старинными купеческими усадьбами и дореволюционными вывесками, сохранившимися до нашего времени;
- увидим самую высокую в стране Пожарную Каланчу в стиле модерн;
- прогуляемся по живописной Волжской набережной с разнообразными арт-инсталляциями;
- сфотографируемся у памятников Остапу Бендеру, бурлаку и Льву Ошанину;
- побываем на Красной площади, и изучим здания Новой и Старой Хлебной биржи;
- насладимся архитектурой местных храмов и церквей, построенных рыбинскими купцами и многое другое!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Бурлаку
- Красная площадь
- Старая и Новая хлебные биржи
- Волжская набережная
- Мост через Волгу
- Спасо-Преображенский собор
- Улицу Крестовая с вывесками
- Купеческие дома
- Пожарная каланча
- Памятники Федору Ушакову, Остапу Бендеру и Льву Ошанину
- Костёл Сердца Иисусова
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Волжская набережная, д. 4 (памятник Бурлаку)
Завершение: Ул. Волжская набережная, д. 6 (скульптура Льва Ошанину)
Когда и сколько длится?
Когда: согласно календарю
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 432 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
5 ноя 2025
Проводила Экскурсию Елизавета! Все прошло прекрасно, информативно и интересно. Остались очень довольны!
Ю
Юлия
3 ноя 2025
Гид Елена очень интересно рассказала про все достопримечательности Рыбинска в мельчайших подробностях. Ответила на все вопросы, которые мы задавали. Спасибо Елена за прекрасную экскурсию!
Э
Элла
3 ноя 2025
Отлично! Очень красивый город! Елена прекрасно провела экскурсию. Много интересного узнали!
Е
Екатерина
31 окт 2025
Спасибо Елене за интересную экскурсию. Было очень интересно и душевно
С
Светлана
28 окт 2025
Много познавательноц информации получили от Александра. Прогулялись по городу, обошли много красивых мест, сделали кучу фотографий. Спасибо Александру и Рыбинску за положительные эмоции.
М
Марина
28 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Елена очень интересно рассказывала, на все вопросы отвечала, все очень подробно и интересно. Спасибо!
Г
Галина
26 окт 2025
В
Владимир
25 окт 2025
Т
Татьяна
20 окт 2025
Я в восторге! Нет слов! В следующий приезд буду планировать индивидуальную экскурсию с Еленой. Уж очень впечатлила глубиной свои знаний и любовью к Рыбинску! Спасибо за экскурсию и пережитые эмоции.
И
Ирина
20 окт 2025
Г
Гуля
15 окт 2025
Большое спасибо Елене за интересную экскурсию. Рассказывала очень интересно, отвечала на все вопросы. Даже дождь нам не мешал. Узнали много нового. Спасибо от Москвичей.
А
Антон
12 окт 2025
Приятная, не скучная экскурсия, рекомендуем
Т
Татьяна
12 окт 2025
Елена, огромное вам спасибо!
Экскурсия насыщенная, интересная, а главное с душой и искренней любовью к своему городу, с уважением к традициям и истории, с радостью за прекрасное преображение родного города! Удачи вам, Елена, ваша работа поистине прекрасна!
А
Анна
12 окт 2025
У
Укрюкова
12 окт 2025
Очень интересная экскурсия, грамотная подача материала гидом Еленой Соколовой! Очень эмоционально окрашенная экскурсия, неформальный подход! Большое спасибо гиду за позитив и знание родного города! С ее подачи - Рыбинск зазвучал для нас как супер - город! Успехов и развития!
