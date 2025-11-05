О Олеся Проводила Экскурсию Елизавета! Все прошло прекрасно, информативно и интересно. Остались очень довольны!

Ю Юлия Гид Елена очень интересно рассказала про все достопримечательности Рыбинска в мельчайших подробностях. Ответила на все вопросы, которые мы задавали. Спасибо Елена за прекрасную экскурсию!

Э Элла Отлично! Очень красивый город! Елена прекрасно провела экскурсию. Много интересного узнали!

Е Екатерина Спасибо Елене за интересную экскурсию. Было очень интересно и душевно

С Светлана Много познавательноц информации получили от Александра. Прогулялись по городу, обошли много красивых мест, сделали кучу фотографий. Спасибо Александру и Рыбинску за положительные эмоции.

М Марина Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Елена очень интересно рассказывала, на все вопросы отвечала, все очень подробно и интересно. Спасибо!

Т Татьяна Я в восторге! Нет слов! В следующий приезд буду планировать индивидуальную экскурсию с Еленой. Уж очень впечатлила глубиной свои знаний и любовью к Рыбинску! Спасибо за экскурсию и пережитые эмоции.

Г Гуля Большое спасибо Елене за интересную экскурсию. Рассказывала очень интересно, отвечала на все вопросы. Даже дождь нам не мешал. Узнали много нового. Спасибо от Москвичей.

А Антон Приятная, не скучная экскурсия, рекомендуем

Т Татьяна Елена, огромное вам спасибо!

Экскурсия насыщенная, интересная, а главное с душой и искренней любовью к своему городу, с уважением к традициям и истории, с радостью за прекрасное преображение родного города! Удачи вам, Елена, ваша работа поистине прекрасна!

