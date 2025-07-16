Мои заказы

Улица с вывесками с Ѣ – экскурсии в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Улица с вывесками с Ѣ» в Рыбинске, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Знакомство с Рыбинском: обзорная экскурсия по городу
Пешая
2 часа
435 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Знакомство с Рыбинском: обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Волжская набережная, д. 4 (памятник Бурлаку)
Расписание: согласно календарю
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
900 ₽ за человека
Рыбинск - застывшая история
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбинск - застывшая история
Прогулка по Рыбинску откроет перед вами величественные соборы, старинные купеческие дома и советские мосты. Узнайте секреты города на Волге
Начало: Памятник Бурлаку (ул. Волжская наб.)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
По Рыбинску на велосипедах
На велосипеде
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Рыбинску на велосипедах
Начало: Рыбинск, Волжская наб. 2
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    16 июля 2025
    Рыбинск - застывшая история
    Профессиональный увлеченный гид с прекрасной подачей материала и широким кругозором.
    Спасибо за экскурсию.
  • D
    Dmitriy
    19 января 2025
    Рыбинск - застывшая история
    Экскурсия очень понравилась. Елена – это гид, главным для которого, по нашему мнению, является не стремление заработать при сообщении за
    читать дальше

    установленное время сухой, статичной, взятой из справочников информации, а погрузить туристов в наполненную различными событиями, живую историю любимого ею города, состоящую из фактов бытовой, культурной, промышленной жизни жителей Рыбинска разных эпох и слоев. И такая информация становится особенно ценной от понимания того, что для ее сбора требуется время для поиска в различных источниках, а также желание сделать свой рассказ интересным и запоминающимся. У нашей группы после общения с Еленой возникло желание еще раз посетить этот замечательный город, чтобы походить по его улицам, полюбоваться сохранившимися и отреставрированными заданиями, а также оформленными в старом стиле вывесками. Приятным бонусом от Елены для нашей группы стали памятка с информацией об адресах и номерах телефонах музеев Рыбинска, мест, где можно отдохнуть и перекусить во время прогулок по городу, а также небольшой подарок с Новым годом.

  • С
    Светлана
    3 ноября 2024
    Рыбинск - застывшая история
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Мы остались в восторге
  • С
    Светлана
    22 июля 2024
    Рыбинск - застывшая история
    Увидели великолепный центр Рыбинка.
  • Л
    Лариса
    16 апреля 2024
    Рыбинск - застывшая история
    Елена великолепный экскурсовод. Всё было рассказано интересно, эмоционально, красочно. Большое спасибо Вам, Елена!
  • Л
    Лаврентьева
    16 апреля 2024
    Рыбинск - застывшая история
    Елена великолепный экскурсовод. Всё было рассказано интересно, эмоционально, красочно. Большое спасибо Вам, Елена!
  • В
    Виталий
    27 ноября 2023
    Рыбинск - застывшая история
    Отличная экскурсия. Спасибо,экскурсоводу 5 баллов.
  • Н
    Николай
    12 августа 2023
    Рыбинск - застывшая история
    Всё очень хорошо, интересный рассказ, много узнали нового про Рыбинск, на всё вопросы получены ответы
  • В
    Владимир
    21 июня 2023
    Рыбинск - застывшая история
    Познакомились с городом, узнали кучу новых фактов. Экскурсию провела замечательная Елена, которая знает о родном городе буквально все! Патриот Рыбинска, она иногда даже не смотрит на время экскурсии!
  • К
    Ксения
    16 мая 2023
    Рыбинск - застывшая история
    Великолепная экскурсия! Елена действительно знает о своем городе всё, очень любит его и заряжает этой любовью гостей! Несколько часов пролетели незаметно и очень хочется приехать еще!
  • S
    Sveta-v2
    5 мая 2023
    Рыбинск - застывшая история
    Экскурсия великолепна
  • С
    Светлана
    5 мая 2023
    Рыбинск - застывшая история
    Экскурсия великолепна
  • Н
    Неля
    19 апреля 2023
    Рыбинск - застывшая история
    Очень интересная экскурсия, к сожалению только по центру города. Город красивый, уютный, очень понравился. Для отдыха идеальное место.

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Улица с вывесками с Ѣ»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с Рыбинском: обзорная экскурсия по городу
  2. Рыбинск - застывшая история
  3. По Рыбинску на велосипедах
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Красная площадь
  5. Польский костёл
  6. Старый город
  7. Молога
  8. Железнодорожный вокзал
  9. Часовня Николая Чудотворца
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в ноябре 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Улица с вывесками с Ѣ" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 4500. Туристы уже оставили гидам 463 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Рыбинске на 2025 год по теме «Улица с вывесками с Ѣ», 463 ⭐ отзыва, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь