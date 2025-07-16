Групповая
до 15 чел.
Знакомство с Рыбинском: обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Волжская набережная, д. 4 (памятник Бурлаку)
Расписание: согласно календарю
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбинск - застывшая история
Прогулка по Рыбинску откроет перед вами величественные соборы, старинные купеческие дома и советские мосты. Узнайте секреты города на Волге
Начало: Памятник Бурлаку (ул. Волжская наб.)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Рыбинску на велосипедах
Начало: Рыбинск, Волжская наб. 2
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина16 июля 2025Профессиональный увлеченный гид с прекрасной подачей материала и широким кругозором.
Спасибо за экскурсию.
- DDmitriy19 января 2025Экскурсия очень понравилась. Елена – это гид, главным для которого, по нашему мнению, является не стремление заработать при сообщении за
- ССветлана3 ноября 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Мы остались в восторге
- ССветлана22 июля 2024Увидели великолепный центр Рыбинка.
- ЛЛариса16 апреля 2024Елена великолепный экскурсовод. Всё было рассказано интересно, эмоционально, красочно. Большое спасибо Вам, Елена!
- ВВиталий27 ноября 2023Отличная экскурсия. Спасибо,экскурсоводу 5 баллов.
- ННиколай12 августа 2023Всё очень хорошо, интересный рассказ, много узнали нового про Рыбинск, на всё вопросы получены ответы
- ВВладимир21 июня 2023Познакомились с городом, узнали кучу новых фактов. Экскурсию провела замечательная Елена, которая знает о родном городе буквально все! Патриот Рыбинска, она иногда даже не смотрит на время экскурсии!
- ККсения16 мая 2023Великолепная экскурсия! Елена действительно знает о своем городе всё, очень любит его и заряжает этой любовью гостей! Несколько часов пролетели незаметно и очень хочется приехать еще!
- SSveta-v25 мая 2023Экскурсия великолепна
- ССветлана5 мая 2023Экскурсия великолепна
- ННеля19 апреля 2023Очень интересная экскурсия, к сожалению только по центру города. Город красивый, уютный, очень понравился. Для отдыха идеальное место.
