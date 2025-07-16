читать дальше

установленное время сухой, статичной, взятой из справочников информации, а погрузить туристов в наполненную различными событиями, живую историю любимого ею города, состоящую из фактов бытовой, культурной, промышленной жизни жителей Рыбинска разных эпох и слоев. И такая информация становится особенно ценной от понимания того, что для ее сбора требуется время для поиска в различных источниках, а также желание сделать свой рассказ интересным и запоминающимся. У нашей группы после общения с Еленой возникло желание еще раз посетить этот замечательный город, чтобы походить по его улицам, полюбоваться сохранившимися и отреставрированными заданиями, а также оформленными в старом стиле вывесками. Приятным бонусом от Елены для нашей группы стали памятка с информацией об адресах и номерах телефонах музеев Рыбинска, мест, где можно отдохнуть и перекусить во время прогулок по городу, а также небольшой подарок с Новым годом.