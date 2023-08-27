Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску

Весёлая познавательная экскурсия в наушниках по центру города

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Надев наушники, вы отправитесь в путешествие по историческому и современному Рыбинску.

Пройдёте по 12 основным достопримечательностям, расшифруете название города и погрузитесь в разные эпохи его жизни.

Также прогулка включает элементы позитивной психологии, которые очень нравятся слушателям, и весёлые интерактивные задания.
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Ближайшие даты:
29
сен
30
сен
1
окт
2
окт
3
окт
4
окт
5
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 1 час вы пройдёте в наушниках по главным местам Рыбинска и узнаете о них удивительные факты:

  • Как сгорела пожарная каланча и как строился Спасо-Преображенский собор
  • Почему местная Красная площадь называется именно так
  • Как с Рыбинском связан непобедимый адмирал Ушаков
  • Кто такой «шишка» в артели Бурлаков
  • Как родилась идея создания музея вывесок под открытым небом

Наша прогулка не ограничится только историей, вы также примете участие в увлекательном интерактиве. Например, споете любимую с детства песню.

Маршрут

Ротонда — Спасо-Преображенский Собор — драматический театр — Красная площадь — Рыбинский музей-заповедник — памятник бурлаку — памятник Льву Ошанину — памятник Остапу Бендеру — Никольская часовня — памятник адмиралу Ушакову

Организационные детали

  • Я буду сопровождать вас на протяжение всего маршрута: создавать правильный темп и фотографировать. Снимки отправлю в тот же день.
  • Экскурсия нравится всем: взрослым и любознательным детям с 3 лет
  • Я угощу вас напитком и питательным батончиком

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у чугунной беседки-ротонды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
27 авг 2023
Приятная, не утомительная, интересная прогулка по городу. Поднимает настроение. Дает знания о городе. Настраивает на положительный лад.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рыбинска

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Летние
Красная площадь
Популярные места
Спасо-Преображенский собор
Святые места
Пожарная каланча
Для студентов
Обзорные

Похожие туры из Рыбинска

Колоритный Рыбинск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
126 отзывов
Популярное предложение
Колоритный Рыбинск
Погулять по историческому центру и увидеть его «визитные карточки» на обзорной экскурсии
на Красной площади в Рыбинске
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
от 3 500 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Рыбинск
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
121 отзыв
Знакомьтесь, Рыбинск
Посетить главные достопримечательности города с профессиональным гидом
1 окт
4 окт
5 окт
7 окт
3 300 за всё до 10 чел.
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
Познакомиться с одним из самых красивых приволжских городов на нескучной обзорной экскурсии
на Волжской набережной
30 сен
1 окт
2 окт
4 окт
3 300 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рыбинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Рыбинске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ