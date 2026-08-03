Надев наушники, вы отправитесь в путешествие по историческому и современному Рыбинску. Пройдёте по 12 основным достопримечательностям, расшифруете название города и погрузитесь в разные эпохи его жизни. Также прогулка включает элементы позитивной психологии, которые очень нравятся слушателям, и весёлые интерактивные задания.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

За 1 час вы пройдёте в наушниках по главным местам Рыбинска и узнаете о них удивительные факты:

Как сгорела пожарная каланча и как строился Спасо-Преображенский собор

Почему местная Красная площадь называется именно так

Как с Рыбинском связан непобедимый адмирал Ушаков

Кто такой «шишка» в артели Бурлаков

Как родилась идея создания музея вывесок под открытым небом

Наша прогулка не ограничится только историей, вы также примете участие в увлекательном интерактиве. Например, споете любимую с детства песню.

Маршрут

Ротонда — Спасо-Преображенский Собор — драматический театр — Красная площадь — Рыбинский музей-заповедник — памятник бурлаку — памятник Льву Ошанину — памятник Остапу Бендеру — Никольская часовня — памятник адмиралу Ушакову

Организационные детали