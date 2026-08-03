Надев наушники, вы отправитесь в путешествие по историческому и современному Рыбинску.
Пройдёте по 12 основным достопримечательностям, расшифруете название города и погрузитесь в разные эпохи его жизни.
Также прогулка включает элементы позитивной психологии, которые очень нравятся слушателям, и весёлые интерактивные задания.
Пройдёте по 12 основным достопримечательностям, расшифруете название города и погрузитесь в разные эпохи его жизни.
Также прогулка включает элементы позитивной психологии, которые очень нравятся слушателям, и весёлые интерактивные задания.
Описание экскурсии
За 1 час вы пройдёте в наушниках по главным местам Рыбинска и узнаете о них удивительные факты:
- Как сгорела пожарная каланча и как строился Спасо-Преображенский собор
- Почему местная Красная площадь называется именно так
- Как с Рыбинском связан непобедимый адмирал Ушаков
- Кто такой «шишка» в артели Бурлаков
- Как родилась идея создания музея вывесок под открытым небом
Наша прогулка не ограничится только историей, вы также примете участие в увлекательном интерактиве. Например, споете любимую с детства песню.
Маршрут
Ротонда — Спасо-Преображенский Собор — драматический театр — Красная площадь — Рыбинский музей-заповедник — памятник бурлаку — памятник Льву Ошанину — памятник Остапу Бендеру — Никольская часовня — памятник адмиралу Ушакову
Организационные детали
- Я буду сопровождать вас на протяжение всего маршрута: создавать правильный темп и фотографировать. Снимки отправлю в тот же день.
- Экскурсия нравится всем: взрослым и любознательным детям с 3 лет
- Я угощу вас напитком и питательным батончиком
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1400 ₽
|Дети до 18 лет
|950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У чугунной беседки-ротонды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 605 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, я родилась и выросла в Рыбинске. Организую иммерсивные экскурсии по любимому городу. Я открытый и позитивный человек. Обожаю дарить людям радостные эмоции и видеть их счастливые улыбки.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 63 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Дата посещения: 2 авг 2026
Супер! Это не просто экскурсия - это прогулка с классным посылом на добро, любовь и душевное тепло! Со знакомства с Юлей и её эксклюзивной прогулкой по Рыбинску влюбилась в этот
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И
Дата посещения: 5 мая 2026
Сегодня были на иммерсивной экскурсии в Рыбинске, это самая лучшая и интересная экскурсия на какой мы были!!!!!!! Просто 100 баллов!!!!!! В таком формате мы еще не слушали историю города, нам далеко не 16, но Юлия сделала все для того чтобы мы раскрепостились и потанцевали и сыграли маленькие театральные роли. Все было супер, всем рекомендую такую экскурсию👍
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М
Дата посещения: 8 янв 2026
Не понравились психологические нравоучения, мы не для этого туда пошли.
Также диктор делала много ошибок при чтении текста, и заметила я даже ошибку в падежах.
В целом, хорошо и грамотно составленная экскурсия. Было интересно
Также диктор делала много ошибок при чтении текста, и заметила я даже ошибку в падежах.
В целом, хорошо и грамотно составленная экскурсия. Было интересно
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А
Юля, спасибо за экскурсию! Весело и познавательно провели время, не хотелось расставаться! Юля и ее виртуальная помощница очень понятные, позитивные и доброжелательные! Буду рекомендовать эту экскурсию знакомым)))
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Н
Потрясающая получилась прогулка, от Юлии в восторге)
В таком формате заказали экскурсию впервые и очень довольны, получили огромный заряд позитива и отличного настроения!!!
В таком формате заказали экскурсию впервые и очень довольны, получили огромный заряд позитива и отличного настроения!!!
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Это было прекрасно!!! Новый для нас формат, но все прошло просто превосходно! Юля-бриллиант, если будете в Рыбинске, обязательно попробуйте, это не просто экскурсия, это способ поговорить с собой и заглянуть в свою душу❤️ Час показался мгновеньем, не хотелось заканчивать и расставаться!
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