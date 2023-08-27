Весёлая познавательная экскурсия в наушниках по центру города
Надев наушники, вы отправитесь в путешествие по историческому и современному Рыбинску.
Пройдёте по 12 основным достопримечательностям, расшифруете название города и погрузитесь в разные эпохи его жизни.
Также прогулка включает элементы позитивной психологии, которые очень нравятся слушателям, и весёлые интерактивные задания.
Пройдёте по 12 основным достопримечательностям, расшифруете название города и погрузитесь в разные эпохи его жизни.
Также прогулка включает элементы позитивной психологии, которые очень нравятся слушателям, и весёлые интерактивные задания.
Ближайшие даты:
29
сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 1 час вы пройдёте в наушниках по главным местам Рыбинска и узнаете о них удивительные факты:
- Как сгорела пожарная каланча и как строился Спасо-Преображенский собор
- Почему местная Красная площадь называется именно так
- Как с Рыбинском связан непобедимый адмирал Ушаков
- Кто такой «шишка» в артели Бурлаков
- Как родилась идея создания музея вывесок под открытым небом
Наша прогулка не ограничится только историей, вы также примете участие в увлекательном интерактиве. Например, споете любимую с детства песню.
Маршрут
Ротонда — Спасо-Преображенский Собор — драматический театр — Красная площадь — Рыбинский музей-заповедник — памятник бурлаку — памятник Льву Ошанину — памятник Остапу Бендеру — Никольская часовня — памятник адмиралу Ушакову
Организационные детали
- Я буду сопровождать вас на протяжение всего маршрута: создавать правильный темп и фотографировать. Снимки отправлю в тот же день.
- Экскурсия нравится всем: взрослым и любознательным детям с 3 лет
- Я угощу вас напитком и питательным батончиком
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у чугунной беседки-ротонды
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Рыбинске
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, я родилась и выросла в Рыбинске. Организую иммерсивные экскурсии по любимому городу. Я открытый и позитивный человек. Обожаю дарить людям радостные эмоции и видеть их счастливые улыбки.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
27 авг 2023
Приятная, не утомительная, интересная прогулка по городу. Поднимает настроение. Дает знания о городе. Настраивает на положительный лад.
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