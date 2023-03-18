Экскурсия «Самара купеческая»

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Экскурсия «Самара купеческая»
Экскурсия «Самара купеческая»
Экскурсия «Самара купеческая»
Экскурсия «Самара купеческая»
Экскурсия «Самара купеческая»
Экскурсия «Самара купеческая»
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Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Революции
  • Улица Дворянская
  • Церковь Сердца Иисуса
  • Софийский храма
  • Иверский монастырь
  • Дом-музей Ленина
  • Драматический театр
  • Жигулевский пивоваренный завод
  • Особняки Курлиной и Поплавского
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В рамках экскурсии вы сможете выяснить, как жил и развивался город от момента своего появления до нашего времени. Мы полюбуемся купеческими особняками, осмотрим старинные храмы, побываем в местах, тесно связанных с выдающимися людьми.

Купеческая Самара

В XIX веке Самара была центром волжской торговли и славилась своими масштабными ярмарками. Во время прогулки вы сможете увидеть все знаковые места, которые напоминают о купеческой истории города. Мы побываем на Хлебной площади, где некогда продавали зерно, осмотрим площадь Революции (ранее – Рыночную площадь), а затем пройдемся по улице Дворянская (Куйбышева) и увидим ее нарядные купеческие особняки.

Храмы Самары

Строительство самарских храмов тесно связано с купеческим прошлым города, поскольку многие знатные торговцы делали большие пожертвования церкви. Особенно многим Самара обязана меценатам Шихобаловым, которые построили местный кафедральный собор. Вас ожидает осмотр неоготической церкви Сердца Иисуса, Софийского собора, а также посещение величественного Иверского монастыря, основанного в 1850 году.

Выдающиеся люди

В разные времена в городе проживало много выдающихся людей. Прогулка по Самаре приведет вас к дому-музею Ленина, позволит осмотреть здание, где Максим Горький писал свои фельетоны и знаменитую «Старуху Изергиль». Вы услышите интересные рассказы об известных жителях города, а также увидите множество других достопримечательностей Самары – Драматический театр, Жигулевский пивоваренный завод, особняки Курлиной и Поплавского.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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