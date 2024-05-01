Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы В рамках данной индивидуальной экскурсии гид расскажет вам о том, как жил и развивался город Самара с момента своего появления до нашего времени, а также покажет вам уникальные купеческие особняки, старинные храмы и места, тесно связанные с выдающимися личностями. 4 6 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Самаре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6800 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4 6 отзывов 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Купеческая Самара В XIX веке Самара была центром волжской торговли и славилась своими масштабными ярмарками. Во время прогулки вы сможете увидеть все знаковые места, которые напоминают о купеческой истории города. Мы побываем на Хлебной площади, где некогда продавали зерно, осмотрим площадь Революции (ранее – Рыночную площадь), а затем пройдемся по улице Дворянская (Куйбышева) и увидим ее нарядные купеческие особняки. Храмы Самары Строительство самарских храмов тесно связано с купеческим прошлым города, поскольку многие знатные торговцы делали большие пожертвования церкви. Особенно многим Самара обязана меценатам Шихобаловым, которые построили местный кафедральный собор. Вас ожидает осмотр неоготической церкви Сердца Иисуса, Софийского собора, а также посещение величественного Иверского монастыря, основанного в 1850 году. Выдающиеся люди В разные времена в городе проживало много выдающихся людей. Прогулка по Самаре приведет вас к дому-музею Ленина, позволит осмотреть здание, где Максим Горький писал свои фельетоны и знаменитую «Старуху Изергиль». Вы услышите интересные рассказы об известных жителях города, а также увидите множество других достопримечательностей Самары – Драматический театр, Жигулевский пивоваренный завод, особняки Курлиной и Поплавского. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Революции

Улица Дворянская

Церковь Сердца Иисуса

Софийский храм

Иверский монастырь

Дом-музей Ленина

Драматический театр

Жигулевский пивоваренный завод

Особняки Курлиной и Поплавского Что включено Экскурсионное обслуживание. Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.