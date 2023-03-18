В рамках экскурсии вы сможете выяснить, как жил и развивался город от момента своего появления до нашего времени. Мы полюбуемся купеческими особняками, осмотрим старинные храмы, побываем в местах, тесно связанных с выдающимися людьми.

Купеческая Самара

В XIX веке Самара была центром волжской торговли и славилась своими масштабными ярмарками. Во время прогулки вы сможете увидеть все знаковые места, которые напоминают о купеческой истории города. Мы побываем на Хлебной площади, где некогда продавали зерно, осмотрим площадь Революции (ранее – Рыночную площадь), а затем пройдемся по улице Дворянская (Куйбышева) и увидим ее нарядные купеческие особняки.

Храмы Самары

Строительство самарских храмов тесно связано с купеческим прошлым города, поскольку многие знатные торговцы делали большие пожертвования церкви. Особенно многим Самара обязана меценатам Шихобаловым, которые построили местный кафедральный собор. Вас ожидает осмотр неоготической церкви Сердца Иисуса, Софийского собора, а также посещение величественного Иверского монастыря, основанного в 1850 году.

Выдающиеся люди

В разные времена в городе проживало много выдающихся людей. Прогулка по Самаре приведет вас к дому-музею Ленина, позволит осмотреть здание, где Максим Горький писал свои фельетоны и знаменитую «Старуху Изергиль». Вы услышите интересные рассказы об известных жителях города, а также увидите множество других достопримечательностей Самары – Драматический театр, Жигулевский пивоваренный завод, особняки Курлиной и Поплавского.