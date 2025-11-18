Отправляемся к замку Гарибальди — жемчужине неоготики на берегу Жигулёвского моря.
По пути вас ждут панорамные виды с вертолётной площадки, рассказы о Самарской Луке, Жигулёвских горах и Тольятти.
А в финале — знакомство со сказочным замком: его архитектурой, горгульями, грифонами и рыцарскими историями.
Описание экскурсииДавайте отправимся в невероятное путешествие в «туристическую Мекку» Самарского региона — неоготический замок Гарибальди, расположенный на берегу Жигулевского моря. Вас ждут живописная дорога, интересные рассказы и настоящий замок с горгульями, грифонами и, конечно, рыцарями. Это путешествие в средневековую сказку без виз и перелетов — такое обязательно нужно увидеть! По дороге из Самары мы проедем через вертолетную площадку, откуда открывается фантастический вид на город, нацпарк «Самарская Лука» и знаменитые Жигулевские ворота. Мы сделаем здесь небольшую остановку. Далее нас ждут невероятно красивые виды по дороге — на Жигулёвские и Сокольи горы, Волгу и Сок. Далее по обводной дороге проедем мимо автомобильной столицы — города Тольятти, об истории которого вы услышите подробный рассказ. Наконец, мы окажемся в сказочном месте, которое никого не оставляет равнодушным! Мы осмотрим внешнюю территорию замка Гарибальди, поговорим о неоготической архитектуре замка, рассмотрим её в деталях и попробуем разгадать тайны, которые хранят замковые стены.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вертолетная площадка
- Замок Гарибальди
Что включено
- Транспортные услуги
- Путевая экскурсия
- Экскурсия на внешней территории замка Гарибальди
Что не входит в цену
- Обед в одном из кафе рядом с замком (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барбошина поляна
Завершение: Остановка общественного транспорта Барбошина поляна, направление в город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
18 ноя 2025
Экскурсия по Самаре, Тольятти и замку Гарибальди вызвала полный восторг! Гид Юлия - профессионал: эрудированный, внимательный, с юмором. Она погружает в историю и атмосферу, а не просто перечисляет факты. Удобный трансфер и продуманный маршрут. Для глубокого знакомства с Поволжьем идеальный выбор, рекомендую!
Н
Николай
8 ноя 2025
Познавательная и увлекательная экскурсия. Юлия знает множество интересных деталей и фактов, рассказывает о них доступно. Дорога прошла незаметно. Спасибо!
Т
Татьяна
1 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Юлия - интересный рассказчик и очень аккуратный водитель. Спасибо за рекомендации по городу.
В
Виктория
30 окт 2025
Юлия - мастер слова, способный погрузить в атмосферу места. Она помогла не просто увидеть, а прочувствовать готическую душу замка Гарибальди через его легенды. Незабываемое путешествие, огромное спасибо!
А
Алексей
17 окт 2025
Экскурсия интересная и необычная. Отдельное спасибо Юлии за подробный и увлекательный рассказ. Всем советую.
К
Константин
5 окт 2025
Большое спасибо Юлии за интересную экскурсию! Нам было очень комфортно, мы наслаждались красивыми видами, зарядились эмоциями и узнали много нового.
М
Мария
3 окт 2025
Индивидуальный тур с Юлией превзошёл ожидания. Она с любовью рассказывала о прекрасных местах, замке и Волге. После экскурсии дала полезные советы по Самаре и сделала сладкий подарок. Очень рекомендуем этого гида.
В
Владислав
25 сен 2025
Очень интересная экскурсия в удивительный замок "Гарибальди". Юлия - обаятельный экскурсовод, рассказала много познавательного. Рекомендую.
С
Светлана
12 сен 2025
Выбрали индивидуальную экскурсию в замок Гарибальди, чтобы сэкономить время. Гид Юлия комфортно и безопасно довезла нас, много рассказывала по пути. На территории замка мы провели около двух часов, без спешки всё рассмотрели и сделали отличные фото.
И
Ирина
11 сен 2025
Юлия - замечательный экскурсовод! Экскурсия к замку Гарибальди получилась очень познавательной и увлекательной, узнали много фактов. Нам всё очень понравилось.
Е
Елена
24 авг 2025
Экскурсия началась с первой же минуты и была насыщенной. Юлия - гибкий и внимательный гид, смогла подстроить маршрут. Замок потрясающий, впечатлений масса. Юлия выше всяких похвал!
О
Ольга
19 авг 2025
Юлия - прекрасный гид с широким кругозором. Водит машину очень аккуратно и безопасно. Места восхитительные, экскурсия оставила самые приятные впечатления. Рекомендую.
М
Михаил
5 авг 2025
Большое спасибо Юлии за познавательную и увлекательную экскурсию! Обязательно порекомендую её своим знакомым.
А
Анна
10 июл 2025
Юлия - прекрасный экскурсовод: грамотная, с красивой речью и глубокими знаниями. Информация была очень интересной. Место потрясающее, всем рекомендую эту экскурсию и гида.
П
Павел
7 июл 2025
Спасибо Юлии за сказочное путешествие! Это самый интересный рассказчик в Самаре. Дорога с её повествованием пролетает незаметно, а её любовь к городу и работе очень заразительна.
