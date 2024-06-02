Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Самары

Найдено 11 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Самаре, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идеальный микс по-самарски
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
116 отзывов
Популярное предложение
Идеальный микс по-самарски: экскурсия по Самаре
Экскурсия по Самаре: архитектурные шедевры, исторические факты и современные достопримечательности. Погружение в прошлое и настоящее города
«В историческом центре я объясню, почему главную улицу города называют архитектурной кунсткамерой под открытым небом»
14 июня в 13:00
15 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Самара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
251 отзыв
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«На центральной улице Куйбышева вы увидите образцы модерна, ампира, неоготики и поймете, почему ее называют «Невский проспект в миниатюре»»
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Другая Самара: окраины старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
Популярное предложение
Другая Самара: окраины старого города - путешествие в прошлое
Приглашаем на уникальную прогулку по самарским окраинам, где каждый уголок хранит истории прошлого века
Начало: На Площади Революции
«Тем, кто не боится свернуть с туристических маршрутов и оценить скромное обаяние тихих колоритных улиц»
Сегодня в 16:00
Завтра в 19:30
3 400 за всё до 6 чел.
По старинным улицам Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
71 отзыв
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
«Вы узнаете, как возникла Самара, пройдете по главной улице конца 19 столетия и раскроете, почему ее называли «выставкой общественной жизни»»
Сегодня в 20:00
12 июня в 17:00
4 000 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
249 отзывов
Популярное предложение
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре с посещением старого города, Жигулевского комбината, набережной и других знаковых мест
«Побываем на главной улице города — Куйбышева, бывшей Дворянской, которую называют «архитектурной кунсткамерой под открытым небом» благодаря тому, что здесь представлены все возможные стили, я расскажу и покажу, какие именно»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Самара - жемчужина Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
«Улица Фрунзе — дом купчихи Курлиной — великолепный образец модерна старинной Самары, польский католический костёл (посещение), литературный музей А»
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Неизведанная Самара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Неизведанная Самара
Раскрыть тайны одного из самых брутальных районов города и уловить очарование местной архитектуры
Начало: У метро Безымянка
«Рассмотрите необычную лепнину на зданиях в стиле «советский ампир», возведенных на парадной улице в послевоенное время»
Сегодня в 15:00
10 июня в 08:00
3 200 за всё до 8 чел.
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
Познакомиться с главными достопримечательностями старинного города на Волге
Начало: На улице Вилоновской
«Архитектурные шедевры улицы Фрунзе — купеческие особняки в стиле модерн, католический костёл и бывший театр-цирк «Олимп»»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Куйбышевские стиляги: трип по Самаре 1950-х
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Куйбышевские стиляги: погружение в атмосферу Самары 1950-х
Погрузитесь в атмосферу Куйбышева 1950-х, пройдитесь по местному «Бродвею» и узнайте Самару с неожиданной стороны
Начало: На площади Революции
«как клуб работников силовых структур превратился в «роддом самарского джаза» (послушаем тот самый джаз прямо на улице»
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 335 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
«Лучшие купеческие особняки на улице Фрунзе станут иллюстрациями к жизни дореволюционной Самары»
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200 за всё до 10 чел.
Мифы и легенды Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
«Мы встретимся на улице Рабочей, сохранившей историческую застройку конца XIX — начала XX столетия»
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
3 750 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Самара: от города-крепости до города Куйбышева
    Экскурсия просто потрясающая! Маршрут, повествование, интересная информация- все очень интересно! Отдельное спасибо экскурсоводу Алёне!
  • И
    Инна
    1 июня 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.
  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Самаре
    За 2,5 часа Вы получаете информацию об основных достопримечательностях города. Экскурсия была проведена на авто, поэтому можно охватить большие расстояния, что подойдет семьям с детьми и пожилым людям. Информация доведена очень интересно
  • М
    Марина
    31 мая 2024
    Идеальный микс по-самарски
    Мы приехали в Самару компанией впервые, со мной были друзья, которые не любят экскурсии по разным причинам. Но после встречи
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    с Павлом они в корне изменили свое мнение и были в полном восторге! Павел очень любит свой родной город, рассказывает о таких интереснейших деталях, которые вряд ли можно самостоятельно вычитать, готовясь к поездке. Город оставил благодаря нашему прекрасному экскурсоводу самое приятное впечатление

  • Г
    Галина
    27 мая 2024
    Идеальный микс по-самарски
    Спасибо Павлу за отлично проведенную экскурсию! Нам очень понравилось все: и Самара, и рассказ гида, и аккуратная манера вождения по
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    городу. Пешком мы бы столько объектов не увидели и не узнали бы. Действительно - идеальный микс! Всем рекомендую такой формат ознакомления с городом.

  • Р
    Регина
    26 мая 2024
    По старинным улицам Самары
    Безумно рада, что попала к Екатерине на экскурсию! Благодаря ей первые впечатления о Самаре восхитительные, очень быстро прошло время, маршрут насыщенный, атмосфера приятная. Спасибо большое!
  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Самара: от города-крепости до города Куйбышева
    Экскурсия понравилась, очень красивые места, экскурсовод отвечала на все вопросы, которые мы задавали! Спасибо!
  • N
    Natalya
    23 мая 2024
    По старинным улицам Самары
    Были в новогодние праздники. Не смотря на сильны мороз, не замерзли, Екатерина нас берегла, периодически заходя в разные места согреться.
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    3 часа экскурсии прошли на одном дыхании. Экскурсия настолько увлекательна и познавательна, что расставаться не хотелось. Екатерина потрясающе рассказывает, увлекательно, познавательно, хочется ее слушать и слушать. Лучшая историческая экскурсия в Самаре!

  • А
    Антон
    22 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Самаре
    Спасибо. Проехали по городу, побывали во множестве локаций. Было очень интересно и легко. Информация проникла в наши головы легко и аккуратно разложилась по полочкам.
  • М
    Марина
    22 мая 2024
    Идеальный микс по-самарски
    Интересная экскурсия, огромное спасибо Павлу!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Улицы и переулки»

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  8. Площадь Славы
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Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3 200 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 996 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Самары. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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