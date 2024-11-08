Самарская область богата водными ресурсами: реки и озёра, пруды, водохранилища, множество проток. Некоторые локации дарят особенно яркие впечатления — среди них Каменная протока, или Самарская Амазонка. В несложном водном путешествии на сапе или байдарке вас ждут восхитительные виды первозданной волжской природы и эмоции, достойные первооткрывателей!

Описание водной прогулки

Мы встретим вас в селе Гаврилова Поляна и после знакомства и приветственной чашечки ароматного травяного чая или кофе начнём наше путешествие. Уровень физической подготовки не важен, научиться кататься сможет абсолютно любой! Я проведу для вас инструктаж сначала на берегу, а затем научу правильно грести, разворачиваться, залезать на сап в случае падения в воду. Прогулки проходят безопасно: будем идти вместе одной группой и следить, чтобы никто не отставал.

Организационные детали

Цена указана за катание на сапе. Если выберете 3-местную байдарку, потребуется доплатить 1500 руб. (независимо от кол-ва пассажиров в ней)

Логистика и цены

Экскурсия начинается в селе Гаврилова Поляна. Из Самары сюда легко добраться:

— на регулярных пригородных судах: цена билета билета на теплоход «Москва» — 124 ₽

— на лодочной переправе из Красной Глинки: 200 ₽ в одну сторону (дети до 12 лет бесплатно) в одну сторону.

Также можно добраться до места старта и через село Рождествено: лодка+такси, этот вариант удобен тем, кто остановился в Старом городе.