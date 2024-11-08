Маленькая Амазонка: по Каменной протоке - на сапах или байдарках

Насладиться активным отдыхом у песчаной косы с кристально чистой водой
Самарская область богата водными ресурсами: реки и озёра, пруды, водохранилища, множество проток.

Некоторые локации дарят особенно яркие впечатления — среди них Каменная протока, или Самарская Амазонка.

В несложном водном путешествии на сапе или байдарке вас ждут восхитительные виды первозданной волжской природы и эмоции, достойные первооткрывателей!
Маленькая Амазонка: по Каменной протоке - на сапах или байдарках
Маленькая Амазонка: по Каменной протоке - на сапах или байдарках
Маленькая Амазонка: по Каменной протоке - на сапах или байдарках
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание водной прогулки

Мы встретим вас в селе Гаврилова Поляна и после знакомства и приветственной чашечки ароматного травяного чая или кофе начнём наше путешествие. Уровень физической подготовки не важен, научиться кататься сможет абсолютно любой! Я проведу для вас инструктаж сначала на берегу, а затем научу правильно грести, разворачиваться, залезать на сап в случае падения в воду. Прогулки проходят безопасно: будем идти вместе одной группой и следить, чтобы никто не отставал.

Организационные детали

Цена указана за катание на сапе. Если выберете 3-местную байдарку, потребуется доплатить 1500 руб. (независимо от кол-ва пассажиров в ней)

Логистика и цены

Экскурсия начинается в селе Гаврилова Поляна. Из Самары сюда легко добраться:
— на регулярных пригородных судах: цена билета билета на теплоход «Москва» — 124 ₽
— на лодочной переправе из Красной Глинки: 200 ₽ в одну сторону (дети до 12 лет бесплатно) в одну сторону.
Также можно добраться до места старта и через село Рождествено: лодка+такси, этот вариант удобен тем, кто остановился в Старом городе.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В селе Гаврилова Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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