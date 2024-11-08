Мы встретим вас в селе Гаврилова Поляна и после знакомства и приветственной чашечки ароматного травяного чая или кофе начнём наше путешествие. Уровень физической подготовки не важен, научиться кататься сможет абсолютно любой! Я проведу для вас инструктаж сначала на берегу, а затем научу правильно грести, разворачиваться, залезать на сап в случае падения в воду. Прогулки проходят безопасно: будем идти вместе одной группой и следить, чтобы никто не отставал.
Организационные детали
Цена указана за катание на сапе. Если выберете 3-местную байдарку, потребуется доплатить 1500 руб. (независимо от кол-ва пассажиров в ней)
Логистика и цены
Экскурсия начинается в селе Гаврилова Поляна. Из Самары сюда легко добраться: — на регулярных пригородных судах: цена билета билета на теплоход «Москва» — 124 ₽ — на лодочной переправе из Красной Глинки: 200 ₽ в одну сторону (дети до 12 лет бесплатно) в одну сторону. Также можно добраться до места старта и через село Рождествено: лодка+такси, этот вариант удобен тем, кто остановился в Старом городе.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 105 туристов
Профессиональный дайвинг-инструктор PADI и инструктор по подводной охоте. Большой опыт подводной деятельности. Родился и вырос в Самаре, уже много лет открываю подводный мир увлечённым людям.