Старинная набережная, виды Волги и Жигулёвских гор, релакс в термах с саунами и большим бассейном
Это предложение для тех, кто устал от программ-максимум и хочет провести время без спешки, любуясь красотой пейзажей.
Сперва мы прогуляемся по старой части Самарской набережной, где поговорим об истории города и выпьем кофе с булочкой. Затем я отвезу вас на «вертолётную» площадку без вертолётов, чтобы насладиться видами. А после — отвезу в термальный комплекс для полного релакса.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка по старой части Самарской набережной рядом с Речным вокзалом. Я расскажу о возникновения самарских набережных, покажу памятники бурлакам и товарищу Сухову, угощу утренним кофе с булочкой из ремесленной пекарни, где возрождаются исторические рецепты самарского хлебопечения. Зимой прогулку по набережной можно заменить на небольшую лыжную прогулку.
Панорамная площадка «Вертолётка», где вы узнаете, почему у неё такое название, хотя никаких вертолётов у нас там нет. И конечно, насладитесь видами Жигулёвских гор и Волги. А я расскажу, что расположено на правом берегу реки напротив города, где находятся Жигулёвские ворота и почему одна из гор носит такое смешное название — Тип-Тяв.
«Cамарские термы» — для идеального завершения нашего путешествия. Это современный центр здоровья и отдыха площадью 24000 м², где 2 часа (или больше) вы будете плавать в бассейне, греться в саунах и хамаме. Здесь же можно устроить себе СПА-программу или поесть на фуд-корте.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Corolla, есть детское кресло
Утренний кофе с булочкой входит в стоимость
Посещение терм оплачивается дополнительно: будни — 240 руб. /час, выходные и праздники — 360 руб. /час, пенсионерам с понедельника по четверг — 340 руб. /2 часа
Если вы решите отдохнуть в термах 2 часа, то по окончании я отвезу вас в отель. Если вы захотите побыть там подольше, то обратно вам нужно будет добраться самостоятельно.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Самаре
Провела экскурсии для 556 туристов
Добрый день!
Меня зовут Екатерина, я коренная самарчанка.
По специальности — преподаватель английского языка, долгое время работала в сфере международного туризма и как руководитель небольшого агентства, и в туроператорской компании. Уже давно читать дальше
увлекаюсь внутренним туризмом, являюсь сертифицированным гидом Национального парка Самарская Лука. Очень люблю нашу Самару, неповторимую природу Самарской Луки и получаю огромное удовольствие, когда дарю новые впечатления людям и открываю для них новые места. Мне очень нравится вставлять в свои поездки «изюминки»: пикник на берегу озера или у подножия горы, купание летом в красивом месте с чистой прозрачной водой, сбор лекарственных трав. Общительна, мобильна, доброжелательна! Всегда рада новым знакомствам!