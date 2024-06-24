Это предложение для тех, кто устал от программ-максимум и хочет провести время без спешки, любуясь красотой пейзажей. Сперва мы прогуляемся по старой части Самарской набережной, где поговорим об истории города и выпьем кофе с булочкой. Затем я отвезу вас на «вертолётную» площадку без вертолётов, чтобы насладиться видами. А после — отвезу в термальный комплекс для полного релакса.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по старой части Самарской набережной рядом с Речным вокзалом. Я расскажу о возникновения самарских набережных, покажу памятники бурлакам и товарищу Сухову, угощу утренним кофе с булочкой из ремесленной пекарни, где возрождаются исторические рецепты самарского хлебопечения. Зимой прогулку по набережной можно заменить на небольшую лыжную прогулку.

Панорамная площадка «Вертолётка», где вы узнаете, почему у неё такое название, хотя никаких вертолётов у нас там нет. И конечно, насладитесь видами Жигулёвских гор и Волги. А я расскажу, что расположено на правом берегу реки напротив города, где находятся Жигулёвские ворота и почему одна из гор носит такое смешное название — Тип-Тяв.

«Cамарские термы» — для идеального завершения нашего путешествия. Это современный центр здоровья и отдыха площадью 24000 м², где 2 часа (или больше) вы будете плавать в бассейне, греться в саунах и хамаме. Здесь же можно устроить себе СПА-программу или поесть на фуд-корте.

Организационные детали