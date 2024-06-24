Поймать Самарский вайб

Старинная набережная, виды Волги и Жигулёвских гор, релакс в термах с саунами и большим бассейном
Это предложение для тех, кто устал от программ-максимум и хочет провести время без спешки, любуясь красотой пейзажей.

Сперва мы прогуляемся по старой части Самарской набережной, где поговорим об истории города и выпьем кофе с булочкой. Затем я отвезу вас на «вертолётную» площадку без вертолётов, чтобы насладиться видами. А после — отвезу в термальный комплекс для полного релакса.
Поймать Самарский вайб
Поймать Самарский вайб
Поймать Самарский вайб
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по старой части Самарской набережной рядом с Речным вокзалом. Я расскажу о возникновения самарских набережных, покажу памятники бурлакам и товарищу Сухову, угощу утренним кофе с булочкой из ремесленной пекарни, где возрождаются исторические рецепты самарского хлебопечения. Зимой прогулку по набережной можно заменить на небольшую лыжную прогулку.

Панорамная площадка «Вертолётка», где вы узнаете, почему у неё такое название, хотя никаких вертолётов у нас там нет. И конечно, насладитесь видами Жигулёвских гор и Волги. А я расскажу, что расположено на правом берегу реки напротив города, где находятся Жигулёвские ворота и почему одна из гор носит такое смешное название — Тип-Тяв.

«Cамарские термы» — для идеального завершения нашего путешествия. Это современный центр здоровья и отдыха площадью 24000 м², где 2 часа (или больше) вы будете плавать в бассейне, греться в саунах и хамаме. Здесь же можно устроить себе СПА-программу или поесть на фуд-корте.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Corolla, есть детское кресло
  • Утренний кофе с булочкой входит в стоимость
  • Посещение терм оплачивается дополнительно: будни — 240 руб. /час, выходные и праздники — 360 руб. /час, пенсионерам с понедельника по четверг — 340 руб. /2 часа
  • Если вы решите отдохнуть в термах 2 часа, то по окончании я отвезу вас в отель. Если вы захотите побыть там подольше, то обратно вам нужно будет добраться самостоятельно.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У фонтана «Парус» на Ленинградском спуске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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