Вы пройдёте по той части Самары, которую часто показывают гостям, и увидите её глазами коренного жителя. Как человек, тесно связанный с Волгой и увлечённый рыбалкой, я расскажу много интересного. Поговорим, как с момента основания деревянной крепости до наших дней город и река стали единым целым, и обсудим, какой улов здесь ждать.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы начнём экскурсию от чудом уцелевших ворот разрушенного Никольского монастыря. Затем проследуем по набережной, посетим оборудованные и дикие пляжи, осмотрим один из символов города — монумент «Ладья».

Вы узнаете, почему именно здесь появилась Самарская крепость. Как река кормила город и веками менялась вместе с прибрежными территориями. Какая рыба тут водилась раньше, а какая — сейчас, как её ловили в прошлом и как — теперь.

Организационные детали