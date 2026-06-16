Вы пройдёте по той части Самары, которую часто показывают гостям, и увидите её глазами коренного жителя. Как человек, тесно связанный с Волгой и увлечённый рыбалкой, я расскажу много интересного.
Поговорим, как с момента основания деревянной крепости до наших дней город и река стали единым целым, и обсудим, какой улов здесь ждать.
Поговорим, как с момента основания деревянной крепости до наших дней город и река стали единым целым, и обсудим, какой улов здесь ждать.
Описание экскурсии
Мы начнём экскурсию от чудом уцелевших ворот разрушенного Никольского монастыря. Затем проследуем по набережной, посетим оборудованные и дикие пляжи, осмотрим один из символов города — монумент «Ладья».
Вы узнаете, почему именно здесь появилась Самарская крепость. Как река кормила город и веками менялась вместе с прибрежными территориями. Какая рыба тут водилась раньше, а какая — сейчас, как её ловили в прошлом и как — теперь.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Ограничений по возрасту и физической подготовке нет — будем держать комфортный для всех темп
- 2 часа проведём на улице — одевайтесь по погоде и обувайтесь удобно
во вторник в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Алабинская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 08:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1103 туристов
Добрый день! Меня зовут Роман. Я работаю гидом с 2022 года. Создал ряд авторских экскурсий. Особенностью проведения моих экскурсий является лёгкая и ненавязчивая подача информации.
Входит в следующие категории Самары
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