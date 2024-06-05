Экскурсии по воде в Самаре

Найдено 5 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Самаре, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
🚲 На велосипеде
🚣‍♂️ На байдарках
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Погрузитесь в мир природы и гастрономии с нашей экскурсией. Вас ждет путешествие по Волге, велосипедный тур и сырная феерия
Начало: В селе Гаврилова Поляна
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 8 900 за всё до 20 чел.
Подводная охота на Волге
🚤 На катере
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Подводная охота на Волге: эксклюзивный опыт в Самаре
Откройте для себя красоту подводного мира Волги в компании опытного инструктора. Подводная охота - это захватывающее приключение и незабываемые впечатления
Начало: В районе Красной Глинки
«Мы встретимся в условленном месте и отправимся на быстроходном катере в красивое безопасное место, где вы не только познакомитесь с речной природой, но и откроете вдохновляющие панорамы окрестностей»
10 июня в 13:30
12 июня в 10:00
6 500 за человека
Дайвинг на Волге или Голубом озере
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Погружение в Голубое озеро и Волгу: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия для всех уровней подготовки. Погружение в Волгу или Голубое озеро, инструктаж и экипировка включены
Начало: По договоренности
«Всех остальных, включая новичков, я приглашаю отправиться на быстроходном катере в одно из мест на Волге»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 2 чел.
«Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
«Ширяево - Волжская Швейцария»: незабываемая прогулка на теплоходе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Волге из Самары в Ширяево, где природа и история сливаются воедино
Начало: По согласованию с гидом
«На теплоходе по Волге Прогулка на теплоходе будет проходить по самым живописным местам Самарской Луки»
Расписание: Ежедневно в 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 900 за всё до 5 чел.
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Индивидуальная
10 часов
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Индивидуальная рыбалка на судака и щуку в Самаре. Всё включено: снасти, приманки, трансфер, видео. Возраст 12+
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
33 340 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борис
    5 июня 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Спасибо Сергею за душевный приём, будто не экскурсия, а пришёл в гости к старинным друзьям. Приятная велопрогулка: вкуснейшие сыры (берите с
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    собой рюкзак, чтобы купить побольше), освежающий ледяной грот и умиротворяющий вид со склона горы. Впервые на сап-доске, впервые на Волге, первый раз в этом году купался в открытой воде. А самое главное - вы можете уехать с мечтой вернуться, чтобы Сергей помог вам увидеть и другие красоты Волги, скрытые блеском её вод.

  • Н
    Надежда
    21 мая 2024
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Интересно и познавательно. А какая природа! Гид Виктория заслуживает высшей оценки. Спасибо!
  • С
    Сергей
    3 мая 2024
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Понравилось все. Гиды супер. Организация экскурсий на высшем уровне. Организаторы всегда на связи. Спасибо.
  • А
    Анна
    14 октября 2023
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Очень подвела погода. Но всё равно экскурсия была интересной. Экскурсовод Надежда замечательный человек!
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2023
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Огромное спасибо Сергею за активный отдых и душевный приём!!! Было ощущение, что приехали в гости к старым друзьям!) Организация за высоте! Увидели красивые места, продегустировали вкуснейшие сыры!!!))) Ещё раз спасибо за это большое маленькое приключение!!!
  • С
    Светлана
    20 августа 2023
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Люди приятные,комфортно,красиво, активно,интересно,вкусно,необычно,запоминающе.
  • М
    Михаил
    21 июня 2023
    Дайвинг на Волге или Голубом озере
    Голубое озере - очень интересное место! Чистейшая холодная вода, фантастические космические подводные пейзажи, дружелюбная команда, интересные рассказчики. Очень доволен!
  • D
    DMITRII
    7 сентября 2022
    Подводная охота на Волге
    Сергей встретил нас в своём уютном доме. Мы пили чай на террасе и общались. Затем был инструктаж по подводному ружью.
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    Мы подобрали маски, ласты, гидрокостюмы и отправились на лодке по Волге искать место для охоты. К сожалению, в тот день на Волге была большая волна и пострелять в рыбу не удалось. Зато мы вдоволь поплавали с масками и посмотрели на маленьких рыбок на мелководье. Затем вернулись и поехали в деревню на острове, где делают сыр. Там были козы и коровы и много вкусного сыра. Сергей дал нам велосипеды и эта поездка оказалась чуть ли не интереснее поиска рыбы. Потом мы вернулись с пили чай, ели арбуз и сыр. Провели чудесный день. Рекомендую Сергея как гида в любое время года.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Водные развлечения»

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  1. Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
  2. Подводная охота на Волге
  3. Дайвинг на Волге или Голубом озере
  4. «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
  5. Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Набережная
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  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Водные развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6 500 до 33 340. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Водные экскурсии в Самаре на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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