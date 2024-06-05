1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Погрузитесь в мир природы и гастрономии с нашей экскурсией. Вас ждет путешествие по Волге, велосипедный тур и сырная феерия
Начало: В селе Гаврилова Поляна
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 8 900₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Подводная охота на Волге: эксклюзивный опыт в Самаре
Откройте для себя красоту подводного мира Волги в компании опытного инструктора. Подводная охота - это захватывающее приключение и незабываемые впечатления
Начало: В районе Красной Глинки
«Мы встретимся в условленном месте и отправимся на быстроходном катере в красивое безопасное место, где вы не только познакомитесь с речной природой, но и откроете вдохновляющие панорамы окрестностей»
10 июня в 13:30
12 июня в 10:00
6 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Погружение в Голубое озеро и Волгу: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия для всех уровней подготовки. Погружение в Волгу или Голубое озеро, инструктаж и экипировка включены
Начало: По договоренности
«Всех остальных, включая новичков, я приглашаю отправиться на быстроходном катере в одно из мест на Волге»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 20 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Ширяево - Волжская Швейцария»: незабываемая прогулка на теплоходе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Волге из Самары в Ширяево, где природа и история сливаются воедино
Начало: По согласованию с гидом
«На теплоходе по Волге Прогулка на теплоходе будет проходить по самым живописным местам Самарской Луки»
Расписание: Ежедневно в 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Индивидуальная рыбалка на судака и щуку в Самаре. Всё включено: снасти, приманки, трансфер, видео. Возраст 12+
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
33 340₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис5 июня 2024Спасибо Сергею за душевный приём, будто не экскурсия, а пришёл в гости к старинным друзьям. Приятная велопрогулка: вкуснейшие сыры (берите с
- ННадежда21 мая 2024Интересно и познавательно. А какая природа! Гид Виктория заслуживает высшей оценки. Спасибо!
- ССергей3 мая 2024Понравилось все. Гиды супер. Организация экскурсий на высшем уровне. Организаторы всегда на связи. Спасибо.
- ААнна14 октября 2023Очень подвела погода. Но всё равно экскурсия была интересной. Экскурсовод Надежда замечательный человек!
- ТТатьяна21 августа 2023Огромное спасибо Сергею за активный отдых и душевный приём!!! Было ощущение, что приехали в гости к старым друзьям!) Организация за высоте! Увидели красивые места, продегустировали вкуснейшие сыры!!!))) Ещё раз спасибо за это большое маленькое приключение!!!
- ССветлана20 августа 2023Люди приятные,комфортно,красиво, активно,интересно,вкусно,необычно,запоминающе.
- ММихаил21 июня 2023Голубое озере - очень интересное место! Чистейшая холодная вода, фантастические космические подводные пейзажи, дружелюбная команда, интересные рассказчики. Очень доволен!
- DDMITRII7 сентября 2022Сергей встретил нас в своём уютном доме. Мы пили чай на террасе и общались. Затем был инструктаж по подводному ружью.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Самаре в категории "Водные развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6 500 до 33 340. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Водные экскурсии в Самаре на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024