Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров

Волга и ее протоки, Жигулевские горы, активный отдых и посещение сыроварни за 1 день

5
1 отзыв
Эта экскурсия — рецепт чудесного летнего дня в окрестностях Самары. Сперва вы неспешно проплывете на байдарке по протокам и заливам красавицы-Волги, наслаждаясь видами. Затем пронесетесь вдоль подножья Жигулёвских гор на велосипеде.

А в финале на частной сыроварне вознаградите себя вкуснейшими сырами со стаканчиком домашнего лимонада.
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
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Описание

Что вас ожидает

На байдарках по Каменной протоке. Мы встретимся в селе Гаврилова поляна. После инструктажа вы сядете в 3-местную байдарку и в течение 2 часов будете изучать красивейшие уголки Каменной протоки. Здесь можно просто забыть о суете, любуясь природой, но желающие также смогут искупаться, порыбачить или устроить фотосессию.

Велопрогулка мимо Жигулевских гор. Затем пересядем на велосипеды и направимся вдоль легендарных Жигулевских гор. На пути поднимемся по склону к ледяной пещере, увидим памятник узникам концлагеря, святой источник и церковь с купелью. А самые активные и смелые участники смогут покорить на велосипеде Белую гору с потрясающим видом.

Сыроварня и дегустация. В селе Подгоры мы посетим частное сырное производство: нас встретит замечательный мастер своего дела, хозяин и вообще «душа» сыроварни. Вы узнаете, каким бывает сыр (а их здесь около 50 видов!) и проникнете в секреты сыроварения. А в конце продегустируете 15 видов сыра, попробуете настоящее домашнее пиво или лимонад.

После дегустации мы прокатимся до местного женского монастыря, а затем вернемся в село Гаврилова Поляна.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Вся поездка занимает примерно 5 часов: прогулка на байдарке — около 2 часов, велопрогулка — около 2 часов, посещение сыроварни — примерно час
  • Аренда 3-местной байдарки, велосипеда и посещение сыроварни с дегустацией входят в стоимость экскурсии
  • На байдарке после инструктажа вы плаваете самостоятельно, на велосипедном маршруте вас сопровождает гид, на сыроварне экскурсию проводит сам хозяин производства

Логистика

  • Экскурсия начинается в селе Гаврилова поляна, сюда можно легко добраться на регулярных пригородных судах или на лодочной переправе с Красной Глинки
  • Цена переправы на лодочниках с Красной Глинки — 180 руб. (дети до 12 лет бесплатно) в одну сторону. Стоимость билета на т/п Москва — 108 руб., детский 54 руб. (до 10 лет) в одну сторону.

Что взять с собой

  • Экипировка: плавки/купальник, майка с рукавами, крем от солнца, ветровка (зависит от погоды), головной убор
  • А также полотенце, бутылка воды 1,5 литра, перекус

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в селе Гаврилова Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
11 июля 2022
Хочу выразить огромную благодарность Сергею за интересную экскурсию. Все было организовано наилучшим способом: и велосипедная прогулка по красивейшим местам вблизи Волги, и прогулка на байдарке.
Хочу выразить огромную благодарность Сергею за интересную экскурсию. Все было организовано наилучшим способом: и велосипедная прогулкаХочу выразить огромную благодарность Сергею за интересную экскурсию. Все было организовано наилучшим способом: и велосипедная прогулкаХочу выразить огромную благодарность Сергею за интересную экскурсию. Все было организовано наилучшим способом: и велосипедная прогулкаХочу выразить огромную благодарность Сергею за интересную экскурсию. Все было организовано наилучшим способом: и велосипедная прогулкаХочу выразить огромную благодарность Сергею за интересную экскурсию. Все было организовано наилучшим способом: и велосипедная прогулкаХочу выразить огромную благодарность Сергею за интересную экскурсию. Все было организовано наилучшим способом: и велосипедная прогулка

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