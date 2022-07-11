Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На байдарках по Каменной протоке. Мы встретимся в селе Гаврилова поляна. После инструктажа вы сядете в 3-местную байдарку и в течение 2 часов будете изучать красивейшие уголки Каменной протоки. Здесь можно просто забыть о суете, любуясь природой, но желающие также смогут искупаться, порыбачить или устроить фотосессию.
Велопрогулка мимо Жигулевских гор. Затем пересядем на велосипеды и направимся вдоль легендарных Жигулевских гор. На пути поднимемся по склону к ледяной пещере, увидим памятник узникам концлагеря, святой источник и церковь с купелью. А самые активные и смелые участники смогут покорить на велосипеде Белую гору с потрясающим видом.
Сыроварня и дегустация. В селе Подгоры мы посетим частное сырное производство: нас встретит замечательный мастер своего дела, хозяин и вообще «душа» сыроварни. Вы узнаете, каким бывает сыр (а их здесь около 50 видов!) и проникнете в секреты сыроварения. А в конце продегустируете 15 видов сыра, попробуете настоящее домашнее пиво или лимонад.
После дегустации мы прокатимся до местного женского монастыря, а затем вернемся в село Гаврилова Поляна.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Вся поездка занимает примерно 5 часов: прогулка на байдарке — около 2 часов, велопрогулка — около 2 часов, посещение сыроварни — примерно час
Аренда 3-местной байдарки, велосипеда и посещение сыроварни с дегустацией входят в стоимость экскурсии
На байдарке после инструктажа вы плаваете самостоятельно, на велосипедном маршруте вас сопровождает гид, на сыроварне экскурсию проводит сам хозяин производства
Логистика
Экскурсия начинается в селе Гаврилова поляна, сюда можно легко добраться на регулярных пригородных судах или на лодочной переправе с Красной Глинки
Цена переправы на лодочниках с Красной Глинки — 180 руб. (дети до 12 лет бесплатно) в одну сторону. Стоимость билета на т/п Москва — 108 руб., детский 54 руб. (до 10 лет) в одну сторону.
Что взять с собой
Экипировка: плавки/купальник, майка с рукавами, крем от солнца, ветровка (зависит от погоды), головной убор
А также полотенце, бутылка воды 1,5 литра, перекус
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в селе Гаврилова Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Самаре
Профессиональный дайвинг-инструктор PADI и инструктор по подводной охоте. Опыт работы более 30 лет. Родился и вырос в Самаре. С 1982 года занимаюсь подводной охотой. Открываю и показываю подводный мир увлеченным людям. Провожу подводные экскурсии на Волге и других водоемах Самарской области.