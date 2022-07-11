Эта экскурсия — рецепт чудесного летнего дня в окрестностях Самары. Сперва вы неспешно проплывете на байдарке по протокам и заливам красавицы-Волги, наслаждаясь видами. Затем пронесетесь вдоль подножья Жигулёвских гор на велосипеде. А в финале на частной сыроварне вознаградите себя вкуснейшими сырами со стаканчиком домашнего лимонада.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На байдарках по Каменной протоке. Мы встретимся в селе Гаврилова поляна. После инструктажа вы сядете в 3-местную байдарку и в течение 2 часов будете изучать красивейшие уголки Каменной протоки. Здесь можно просто забыть о суете, любуясь природой, но желающие также смогут искупаться, порыбачить или устроить фотосессию.

Велопрогулка мимо Жигулевских гор. Затем пересядем на велосипеды и направимся вдоль легендарных Жигулевских гор. На пути поднимемся по склону к ледяной пещере, увидим памятник узникам концлагеря, святой источник и церковь с купелью. А самые активные и смелые участники смогут покорить на велосипеде Белую гору с потрясающим видом.

Сыроварня и дегустация. В селе Подгоры мы посетим частное сырное производство: нас встретит замечательный мастер своего дела, хозяин и вообще «душа» сыроварни. Вы узнаете, каким бывает сыр (а их здесь около 50 видов!) и проникнете в секреты сыроварения. А в конце продегустируете 15 видов сыра, попробуете настоящее домашнее пиво или лимонад.

После дегустации мы прокатимся до местного женского монастыря, а затем вернемся в село Гаврилова Поляна.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Вся поездка занимает примерно 5 часов: прогулка на байдарке — около 2 часов, велопрогулка — около 2 часов, посещение сыроварни — примерно час

Аренда 3-местной байдарки, велосипеда и посещение сыроварни с дегустацией входят в стоимость экскурсии

На байдарке после инструктажа вы плаваете самостоятельно, на велосипедном маршруте вас сопровождает гид, на сыроварне экскурсию проводит сам хозяин производства

Логистика

Экскурсия начинается в селе Гаврилова поляна, сюда можно легко добраться на регулярных пригородных судах или на лодочной переправе с Красной Глинки

Цена переправы на лодочниках с Красной Глинки — 180 руб. (дети до 12 лет бесплатно) в одну сторону. Стоимость билета на т/п Москва — 108 руб., детский 54 руб. (до 10 лет) в одну сторону.

Что взять с собой