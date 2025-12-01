Погрузитесь в многоликий облик Самары через её знаковые места.
Эта экскурсия — словно путешествие во времени: от революционных событий до величия сталинского ампира, от купеческих традиций до панорам Волги.
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Три эпохи в трёх площадях: Гул истории на площади Революции, монументальность площади Куйбышева и бронзовые легенды площади Чапаева — каждая расскажет свою главу самарской летописи.
- Улица-музей: Улица Куйбышева раскроет секреты: как купеческие особняки XIX века уживаются с конструктивистскими шедеврами, а в арках старых домов прячутся модные кофейни.
- Волжская симфония: Завершим прогулку на смотровой площадке, где ветер с Волги смешивается с городскими историями, а горизонт растворяется в речной бескрайности.
До 30 апреля 2025 года ежедневно утром и вечером.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бристоль Жигули
- Художественный музей
- Филармония
- Лютеранская церковь
- Музей усадьба А. Толстого
- Католический костел
- Площадь Куйбышева
- Площадь Революции
- Площадь Чапаева
- Театр Драмы
- Вход в бункер Сталина (без посещения)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Завершение: Пушкинский сквер
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
1 дек 2025
Посмотрели исторический центр Самары. Экскурсия очень понравилось, Вячеслав интересный рассказчик и подкованный экскурсовод. Но все таки было немного прохладно в конце ноября на такую экскурсию идти. Всем советую посетить ее в более теплое время года👍
И
ИННА
8 сен 2025
От экскурсии в восторге,полный обзор старого города. Увидела много интересного,несмотря на дождь. Спасибо большое Вячеславу.
Т
Татьяна
7 сен 2025
Три площади, и хитросплетение фактов о них и вокруг них. И люди. И архитектура. И маленькие акценты, по-новому раскрывающие историю такой знакомой и незнакомой Самары.
Большое спасибо экскурсоводу, моим друзьям очень понравилась эта продолжительная познавательная прогулка.
О
Оксана
27 июн 2025
Были в июне 2025 года с подругой из Хабаровска на экскурсии Между трех площадей с гидом Вячеславом. Остались очень довольны. Вячеслав увлекательно и подробно рассказал об истории нашего города, показал уникальные, знаменитые, узнаваемые и незнакомые исторические и современные объекты, места, виды. Всем рекомендуем!
М
Максим
16 июн 2025
Вся экскурсия очень интересная и познавательная! Окунулся в историческую Самару, с момента основания и до современности.
Узнал и про становление и развитие города, его культуру. Гид Вячеслав рассказывал очень увлекательно и интересно и про архитектуру, историю и людей, которые жили, родились и отметились в исторических событиях.
Я в восторге!
В
Валерия
24 мая 2025
Очень качественная, увлекательная экскурсия по исторически важным местам города. Спасибо большое нашему гиду Вячеславу за интересное погружение в прошлое города Самары, слушается очень легко и складывается мнение, что Вячеслав сам был свидетелем этих событий. Жаль, что время экскурсии ограничено, хочется продолжения!
М
Максим
7 мая 2025
Л
Липский
28 апр 2025
Большое спасибо экскурсоводу Вячеславу. Всё чётко. Профессионально. Узнал много нового о Самаре дореволюционной. Много нового о зданиях в центре города. О площадях. Спасибо Вячеслав.
