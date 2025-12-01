И Илья Посмотрели исторический центр Самары. Экскурсия очень понравилось, Вячеслав интересный рассказчик и подкованный экскурсовод. Но все таки было немного прохладно в конце ноября на такую экскурсию идти. Всем советую посетить ее в более теплое время года👍

И ИННА От экскурсии в восторге,полный обзор старого города. Увидела много интересного,несмотря на дождь. Спасибо большое Вячеславу.

Т Татьяна Три площади, и хитросплетение фактов о них и вокруг них. И люди. И архитектура. И маленькие акценты, по-новому раскрывающие историю такой знакомой и незнакомой Самары.

Большое спасибо экскурсоводу, моим друзьям очень понравилась эта продолжительная познавательная прогулка.

О Оксана Были в июне 2025 года с подругой из Хабаровска на экскурсии Между трех площадей с гидом Вячеславом. Остались очень довольны. Вячеслав увлекательно и подробно рассказал об истории нашего города, показал уникальные, знаменитые, узнаваемые и незнакомые исторические и современные объекты, места, виды. Всем рекомендуем!

М Максим Вся экскурсия очень интересная и познавательная! Окунулся в историческую Самару, с момента основания и до современности.

Узнал и про становление и развитие города, его культуру. Гид Вячеслав рассказывал очень увлекательно и интересно и про архитектуру, историю и людей, которые жили, родились и отметились в исторических событиях.

Я в восторге!

В Валерия Очень качественная, увлекательная экскурсия по исторически важным местам города. Спасибо большое нашему гиду Вячеславу за интересное погружение в прошлое города Самары, слушается очень легко и складывается мнение, что Вячеслав сам был свидетелем этих событий. Жаль, что время экскурсии ограничено, хочется продолжения!

М Максим