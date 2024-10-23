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для его развития события. Мы узнали о людях, внесших вклад в развитие города, о музеях, театрах, филармонии, о местах, интересных для туристов. Самара для нас ожила, приобрела рельеф, вписалась в наши представления об истории и культуре нашей страны. Кроме того, что мы узнали на экскурсии, Екатерина посоветовала нам, если будет возможность, посетить смотровую площадку на Вертолетке. В последний день пребывания в городе мы поехали на Вертолетку, это было потрясающее впечатление в завершение визита. Мы очень благодарны Екатерине Игоревне за презентацию города. Ее экскурсия позволила нам составить список мест, которые мы посетим в свой следующий визит в Самару. Спасибо огромное Екатерине!