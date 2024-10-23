2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Истории старой Самары: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, прогуливаясь по историческому центру с экспертом по архитектуре
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: По договоренности
2 ноя в 18:00
4 ноя в 09:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия по Самаре
За 2,5 часа погрузитесь в уникальный мир Самары: от исторических загадок до современных достижений
Начало: По договоренности
Расписание: Жд вокзал
4 ноя в 13:00
5 ноя в 09:00
6 650₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Самаре
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
1 ноя в 14:00
2 ноя в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 октября 2024Очень понравилась экскурсия, действительно идеальный микс всех достопримечательностей! Великолепный гид Павел просто влюбил нас с мужем в Самару. Посмотрели и центр и набережные и мосты и даже ракету, хотя погода была холодная, ветренная, мы остались очень довольны экскурсией. Всем рекомендуем.
- ЧЧуева14 октября 2024Понравилось все! Гид приехал в оговоренное время и место. Экскурсия была замечательная и яркая. Павел рассказал очень много интересного про
- ООльга13 октября 2024Были на экскурсии в конце августа, экскурсовод - Екатерина Рогова. Встретились в назначенное время в назначенном месте. Экскурсия длилась два
- ААнтонина30 сентября 2024Экскурсовод Екатерина Р. - профессионал высшего класса! Экскурсия проходила в старом центра города. Екатерина рассказала нам об истории города, осветила знаковые
- ЛЛариса27 сентября 2024Все понравилось. Екатерина грамотный человек. Приятный в общении.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Музей-усадьба Алексея Николаевича Толстого»
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