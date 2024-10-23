Музей-усадьба Алексея Николаевича Толстого – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей-усадьба Алексея Николаевича Толстого» в Самаре, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия
Пешая
83 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Истории старой Самары: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, прогуливаясь по историческому центру с экспертом по архитектуре
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: По договоренности
2 ноя в 18:00
4 ноя в 09:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия
62 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия по Самаре
За 2,5 часа погрузитесь в уникальный мир Самары: от исторических загадок до современных достижений
Начало: По договоренности
Расписание: Жд вокзал
4 ноя в 13:00
5 ноя в 09:00
6 650 за всё до 4 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Самаре
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Самаре
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
1 ноя в 14:00
2 ноя в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    23 октября 2024
    Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия, действительно идеальный микс всех достопримечательностей! Великолепный гид Павел просто влюбил нас с мужем в Самару. Посмотрели и центр и набережные и мосты и даже ракету, хотя погода была холодная, ветренная, мы остались очень довольны экскурсией. Всем рекомендуем.
  • Ч
    Чуева
    14 октября 2024
    Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия
    Понравилось все! Гид приехал в оговоренное время и место. Экскурсия была замечательная и яркая. Павел рассказал очень много интересного про
    читать дальше

    Самару и ее достопримечательности. На любой вопрос у него всегда есть ответ. Время пролетело незаметно и я влюбилась в этот город с его непревзойденной архитектурой.

  • О
    Ольга
    13 октября 2024
    Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия
    Были на экскурсии в конце августа, экскурсовод - Екатерина Рогова. Встретились в назначенное время в назначенном месте. Экскурсия длилась два
    читать дальше

    с половиной часа и за все это время мы ни разу не заскучали. Подача материала вместе с манерой общения была превосходной. На все заданные нами вопросы мы получили подробный ответ, что говорит о высокой подготовке и профессионализме экскурсовода. По окончанию остались очень довольны и хотели бы сказать спасибо еще раз.

  • А
    Антонина
    30 сентября 2024
    Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия
    Экскурсовод Екатерина Р. - профессионал высшего класса! Экскурсия проходила в старом центра города. Екатерина рассказала нам об истории города, осветила знаковые
    читать дальше

    для его развития события. Мы узнали о людях, внесших вклад в развитие города, о музеях, театрах, филармонии, о местах, интересных для туристов. Самара для нас ожила, приобрела рельеф, вписалась в наши представления об истории и культуре нашей страны. Кроме того, что мы узнали на экскурсии, Екатерина посоветовала нам, если будет возможность, посетить смотровую площадку на Вертолетке. В последний день пребывания в городе мы поехали на Вертолетку, это было потрясающее впечатление в завершение визита. Мы очень благодарны Екатерине Игоревне за презентацию города. Ее экскурсия позволила нам составить список мест, которые мы посетим в свой следующий визит в Самару. Спасибо огромное Екатерине!

  • Л
    Лариса
    27 сентября 2024
    Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия
    Все понравилось. Екатерина грамотный человек. Приятный в общении.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Музей-усадьба Алексея Николаевича Толстого»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия
  2. Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия
  3. Пешеходная обзорная экскурсия по Самаре
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самарская набережная
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Особняк Курлиных
  9. Бункер Сталина
  10. Площадь Славы
Сколько стоит экскурсия по Самаре в октябре 2024
Сейчас в Самаре в категории "Музей-усадьба Алексея Николаевича Толстого" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 650. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Самаре на 2024 год по теме «Музей-усадьба Алексея Николаевича Толстого», 145 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам