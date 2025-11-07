читать дальше

местом, и поясняет, почему такое вряд ли могло на самом деле случиться. Особенно это касается Бункера Сталина и пивопровода) В Бункер попали, причем в очень удачное время: были одни из первых, нам никто "не наступал на пятки" и мы смогли в своем темпе по нему пройти (что важно, когда там так много ступенек), порассматривать окружающую обстановку, позадавать вопросы. Это всё, как я считаю, - тоже заслуга Виктории: до оформления заказа с ней списались и она оперативно уточнила про конкретную дату, точно ли в нее будет доступен Бункер, и посоветовала, ко скольким нам лучше туда подойти. Кроме того, впечатлило, что экскурсия по достопримечательностям Самары могла пройти по разным маршрутам, Виктория спросила, есть ли у нас какие-то предпочтения, но мы положились на ее видение. Но это говорит о том, что она как гид знает намного больше, чем "утвержденный маршрут", и готова на ходу перестроиться и рассказать совсем о других локациях. Экскурсия прошла в очень доброжелательной обстановке, изложение было доступно и интересно для разных возрастов: и мне, и детям 20 и 13 лет. Однозначно рекомендую!