Крылья над Волгой и другие символы Самары

Познакомьтесь с главными достопримечательностями Самары, включая бункер Сталина и Жигулёвский завод. Узнайте, как город стал центром космической индустрии
Самара славится своими уникальными достопримечательностями.

На этой экскурсии можно увидеть самый высокий в Европе железнодорожный вокзал, посетить драмтеатр имени Горького и побывать в знаменитом бункере Сталина.

Также вас ждёт прогулка по набережной Волги и знакомство с историей Жигулёвского пивоваренного завода.

Экскурсия предлагает возможность погрузиться в богатую историю и культуру города, который стал важным центром космической индустрии
5 причин купить эту экскурсию

  • 🚀 Посещение бункера Сталина
  • 🍺 Жигулёвский пивоваренный завод
  • 🏛 Площадь Куйбышева
  • 🎭 Драмтеатр имени Горького
  • 🌊 Прогулка по набережной Волги
Что можно увидеть

  • Площадь Куйбышева
  • Площадь Чапаева
  • Бункер Сталина
  • Пушкинский сквер
  • Иверский женский монастырь
  • Жигулёвский пивоваренный завод
  • Самарская ГРЭС
  • Променад
  • Панорама площади Славы

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Площадь Куйбышева — главную городскую площадь, одну из крупнейших в Европе
  • Площадь Чапаева. Здесь драмтеатр имени Горького, памятник Чапаеву и выход к бункеру Сталина
  • Бункер Сталина, который мы посетим по возможности (зависит от работы бункера)
  • Пушкинский сквер. Вы побываете в дореволюционном уголке Самары, где сегодня расположилась смотровая площадка
  • Иверский женский монастырь (с посещением) — духовную обитель, основанную в середине 19 века
  • Жигулёвский пивоваренный завод — визитную карточку города и место рождения настоящего «Жигулёвского»
  • Самарская ГРЭС. У подножия её труб стоит памятник отопительному радиатору, прозванный «Кошкой»
  • Променад — одну из самых красивых и протяжённых набережных Волги
  • Панорама площади Славы. Над Волгой раскинул крылья 53-метровый Монумент Славы

Вы услышите:

  • Почему именно Самаре доверили стратегически важный парад 7 ноября 1941 года
  • Как Театр оперы и балета получил имя Шостаковича, драмтеатр — Горького, а Театральная площадь стала Чапаевской
  • Почему в Самаре появился «Объект № 1» — бункер Сталина
  • Какую роль играл «пивной король» в развитии городской культуры и большого тенниса
  • Правда ли, что под городом проложен пивопровод
  • Где пенный напиток течёт рекой
  • Почему Самарское знамя хранят в Болгарии
  • Что означает образ крыльев, парящих над Волгой

И многое другое!

Организационные детали

  • Билеты в бункер Сталина входят в стоимость
  • Учитывая огромную популярность бункера, экскурсию сюда желательно бронировать не менее чем за неделю! В бункере нас ждёт пеший спуск на отметку 34 м под землёй, а затем пеший подъём. Габаритные вещи с собой брать нельзя
  • Если попасть в бункер не удастся, экскурсия уменьшится на 45–60 мин. и будет стоить 6000 ₽

Виктория
Виктория — ваш гид в Самаре
Провела экскурсии для 99 туристов
Приветствую вас, уважаемые самарцы и гости нашего региона! Я аттестованный и аккредитованный экскурсовод. Работаю в этой сфере более 10 лет. Имею аккредитацию в национальном парке «Самарская Лука», Жигулёвском заповеднике им.
читать дальше

И. И. Спрыгина, на православных маршрутах. Коренная жительница областного центра, очень люблю свою малую родину и буду рада поделиться с вами не только знаниями о городе и области, но и яркими позитивными эмоциями! С радостью и удовольствием работаю с разными возрастными категориями, на городских и загородных маршрутах, групповых и индивидуальных, автобусных, пешеходных и речных экскурсиях. В свою деятельность включаю интерактив и креативную составляющую. С нетерпением жду знакомства с вами!

П
Полина
7 ноя 2025
Вчера побывали с Викторией на экскурсии по Самаре и посетили бункер Сталина! Хочется сказать огромное спасибо, за шикарную экскурсию и очень интересный рассказ! Сразу видно, что человек не просто рассказывает,
а гордится своим городом! Просто гуляя по Самаре, нам казалась она серая и не интересная, а благодаря Виктории, мы посмотрели на нее другими глазами! Ну и отдельное спасибо, что Виктория пошла на встречу и перенесла нам время и день экскурсии!

Марина
Марина
7 авг 2025
Большое спасибо Виктории от нашей большой компании за увлекательное путешествие по Самаре. Всё было очень интересно и позновательно. Учитывала все наши пожелания по ходу всей экскурсии, три часа пролетели не заметно. Побольше таких экскурсоводов.
Т
Татьяна
6 авг 2025
Рекомендую экскурсию для знакомства с Самарой. Виктория отличный гид, профессионал, легко и доступно преподносит материал, подстраивает экскурсию под интересы гостей, дала нам много полезной информации по городу (куда сходить, где поесть, что купить).
Е
Елена
31 июл 2025
Были в Самаре впервые. Из обязательных мест для посещения хотели увидеть Бункер Сталина. Нам удалось все совместить в одной экскурсии. Так и получилось: узнали много о городе, о Бункере, об архитектуре. А ещё о Самарском пиве и конфетах 😊
Виктория очень располагающий к себе экскурсовод, время экскурсии пролетело не заметно.
Спасибо!
Ярослав
Ярослав
28 июл 2025
Планируя поездку, мы выбирали из огромного количества разнообразных предложений. По содержанию и по тому, что мы себе заранее наметили - это был оптимальный вариант. И мы ни разу не пожалели. 3 часа пролетели незаметно - было содержательно, уместно, не скучно и с учетом наших пожеланий где-то уточнить, что-то изменить.
Однозначно рекомендую.
Бронируйте заранее;)
Планируя поездку, мы выбирали из огромного количества разнообразных предложений. По содержанию и по тому, что мы
В
Виктория
15 июл 2025
Экскурсия очень понравилась! Виктория - интересный рассказчик, очень важно, что обращает внимание именно на факты, подтвержденные документами, но при этом знакомит и с альтернативными теориями,"легендами", связанными с тем или иным
местом, и поясняет, почему такое вряд ли могло на самом деле случиться. Особенно это касается Бункера Сталина и пивопровода) В Бункер попали, причем в очень удачное время: были одни из первых, нам никто "не наступал на пятки" и мы смогли в своем темпе по нему пройти (что важно, когда там так много ступенек), порассматривать окружающую обстановку, позадавать вопросы. Это всё, как я считаю, - тоже заслуга Виктории: до оформления заказа с ней списались и она оперативно уточнила про конкретную дату, точно ли в нее будет доступен Бункер, и посоветовала, ко скольким нам лучше туда подойти. Кроме того, впечатлило, что экскурсия по достопримечательностям Самары могла пройти по разным маршрутам, Виктория спросила, есть ли у нас какие-то предпочтения, но мы положились на ее видение. Но это говорит о том, что она как гид знает намного больше, чем "утвержденный маршрут", и готова на ходу перестроиться и рассказать совсем о других локациях. Экскурсия прошла в очень доброжелательной обстановке, изложение было доступно и интересно для разных возрастов: и мне, и детям 20 и 13 лет. Однозначно рекомендую!

Виктория
Виктория
Ответ организатора:
Виктория, спасибо большое за отзыв и тёплые слова! А мне было очень приятно работать с заинтересованными людьми и узнать об "изюминках" Ярославля!
С
Светлана
11 июн 2025
Спасибо Виктории за проведенную экскурсию. Было интересно слушать, задавали массу вопросов и на все получили ответы.
Екатерина
Екатерина
1 мая 2025
Посетили сегодня чудесную экскурсию! Виктория - прекрасный экскурсовод, с юмором, легко и доступно рассказывала о любимом городе, его знаковых местах и важных этапах развития. Были с ребенком 10 лет, информация подавалась так, чтобы и ему было интересно и понятно 👍 Спасибо большое, нам понравилось 🤗
Виктория
Виктория
Ответ организатора:
Спасибо большое, Екатерина! Было очень приятно работать в компании вашей семьи! Хорошего вам путешествия и приезжайте к нам ещё!

