Самара славится своими уникальными достопримечательностями.
На этой экскурсии можно увидеть самый высокий в Европе железнодорожный вокзал, посетить драмтеатр имени Горького и побывать в знаменитом бункере Сталина.
Также вас ждёт прогулка по набережной Волги и знакомство с историей Жигулёвского пивоваренного завода.
Экскурсия предлагает возможность погрузиться в богатую историю и культуру города, который стал важным центром космической индустрии
5 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Посещение бункера Сталина
- 🍺 Жигулёвский пивоваренный завод
- 🏛 Площадь Куйбышева
- 🎭 Драмтеатр имени Горького
- 🌊 Прогулка по набережной Волги
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Площадь Куйбышева
- Площадь Чапаева
- Бункер Сталина
- Пушкинский сквер
- Иверский женский монастырь
- Жигулёвский пивоваренный завод
- Самарская ГРЭС
- Променад
- Панорама площади Славы
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Куйбышева — главную городскую площадь, одну из крупнейших в Европе
- Площадь Чапаева. Здесь драмтеатр имени Горького, памятник Чапаеву и выход к бункеру Сталина
- Бункер Сталина, который мы посетим по возможности (зависит от работы бункера)
- Пушкинский сквер. Вы побываете в дореволюционном уголке Самары, где сегодня расположилась смотровая площадка
- Иверский женский монастырь (с посещением) — духовную обитель, основанную в середине 19 века
- Жигулёвский пивоваренный завод — визитную карточку города и место рождения настоящего «Жигулёвского»
- Самарская ГРЭС. У подножия её труб стоит памятник отопительному радиатору, прозванный «Кошкой»
- Променад — одну из самых красивых и протяжённых набережных Волги
- Панорама площади Славы. Над Волгой раскинул крылья 53-метровый Монумент Славы
Вы услышите:
- Почему именно Самаре доверили стратегически важный парад 7 ноября 1941 года
- Как Театр оперы и балета получил имя Шостаковича, драмтеатр — Горького, а Театральная площадь стала Чапаевской
- Почему в Самаре появился «Объект № 1» — бункер Сталина
- Какую роль играл «пивной король» в развитии городской культуры и большого тенниса
- Правда ли, что под городом проложен пивопровод
- Где пенный напиток течёт рекой
- Почему Самарское знамя хранят в Болгарии
- Что означает образ крыльев, парящих над Волгой
И многое другое!
Организационные детали
- Билеты в бункер Сталина входят в стоимость
- Учитывая огромную популярность бункера, экскурсию сюда желательно бронировать не менее чем за неделю! В бункере нас ждёт пеший спуск на отметку 34 м под землёй, а затем пеший подъём. Габаритные вещи с собой брать нельзя
- Если попасть в бункер не удастся, экскурсия уменьшится на 45–60 мин. и будет стоить 6000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Куйбышева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Самаре
Провела экскурсии для 99 туристов
Приветствую вас, уважаемые самарцы и гости нашего региона! Я аттестованный и аккредитованный экскурсовод. Работаю в этой сфере более 10 лет. Имею аккредитацию в национальном парке «Самарская Лука», Жигулёвском заповеднике им.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
7 ноя 2025
Вчера побывали с Викторией на экскурсии по Самаре и посетили бункер Сталина! Хочется сказать огромное спасибо, за шикарную экскурсию и очень интересный рассказ! Сразу видно, что человек не просто рассказывает,
Марина
7 авг 2025
Большое спасибо Виктории от нашей большой компании за увлекательное путешествие по Самаре. Всё было очень интересно и позновательно. Учитывала все наши пожелания по ходу всей экскурсии, три часа пролетели не заметно. Побольше таких экскурсоводов.
Т
Татьяна
6 авг 2025
Рекомендую экскурсию для знакомства с Самарой. Виктория отличный гид, профессионал, легко и доступно преподносит материал, подстраивает экскурсию под интересы гостей, дала нам много полезной информации по городу (куда сходить, где поесть, что купить).
Е
Елена
31 июл 2025
Были в Самаре впервые. Из обязательных мест для посещения хотели увидеть Бункер Сталина. Нам удалось все совместить в одной экскурсии. Так и получилось: узнали много о городе, о Бункере, об архитектуре. А ещё о Самарском пиве и конфетах 😊
Виктория очень располагающий к себе экскурсовод, время экскурсии пролетело не заметно.
Спасибо!
Ярослав
28 июл 2025
Планируя поездку, мы выбирали из огромного количества разнообразных предложений. По содержанию и по тому, что мы себе заранее наметили - это был оптимальный вариант. И мы ни разу не пожалели. 3 часа пролетели незаметно - было содержательно, уместно, не скучно и с учетом наших пожеланий где-то уточнить, что-то изменить.
Однозначно рекомендую.
Бронируйте заранее;)
В
Виктория
15 июл 2025
Экскурсия очень понравилась! Виктория - интересный рассказчик, очень важно, что обращает внимание именно на факты, подтвержденные документами, но при этом знакомит и с альтернативными теориями,"легендами", связанными с тем или иным
Виктория
Ответ организатора:
Виктория, спасибо большое за отзыв и тёплые слова! А мне было очень приятно работать с заинтересованными людьми и узнать об "изюминках" Ярославля!
С
Светлана
11 июн 2025
Спасибо Виктории за проведенную экскурсию. Было интересно слушать, задавали массу вопросов и на все получили ответы.
Екатерина
1 мая 2025
Посетили сегодня чудесную экскурсию! Виктория - прекрасный экскурсовод, с юмором, легко и доступно рассказывала о любимом городе, его знаковых местах и важных этапах развития. Были с ребенком 10 лет, информация подавалась так, чтобы и ему было интересно и понятно 👍 Спасибо большое, нам понравилось 🤗
Виктория
Ответ организатора:
Спасибо большое, Екатерина! Было очень приятно работать в компании вашей семьи! Хорошего вам путешествия и приезжайте к нам ещё!
