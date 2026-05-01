От крепости до Царёва кургана: вся Самара за 4 часа

От крепости до Царёва кургана
Мечтаете за короткую поездку увидеть и город, и природу? Этот тур — ваше решение.

Мы объединили самое важное: насыщенную экскурсию по исторической Самаре и выезд на знаменитые смотровые площадки с видами на Волгу.
на Волгу.

За 4 часа вы получите два разных, но неразрывных впечатления о нашем крае. Начнём у истоков — у символа города, Самарской крепости.

Проедем через центр, слушая истории о знаковых местах: Речной вокзал, космическая ракета, легендарные улицы. А затем — вдохнём полной грудью: 🔸 Вертолётная площадка с панорамой Волги и Жигулёвских ворот 🔸 Сокские штольни — эхо прошлого. 🔸 Царёв курган — вершина с видом на слияние двух рек. Этот тур — для тех, кто хочет увидеть Самару не по частям, а как цельный рассказ: от её рождения до её просторов.

От крепости до Царёва кургана: вся Самара за 4 часа
От крепости до Царёва кургана: вся Самара за 4 часа
От крепости до Царёва кургана: вся Самара за 4 часа

Описание экскурсии

Всего за 4 часа вы проживёте целую историю: от рождения города до его грандиозных природных просторов. Это не просто экскурсия — это цельный рассказ о Самаре, где история плавно перетекает в эпические панорамы. Что вас ждёт:• Истоки Самары — стартуем у символа города, места основания Самарской крепости (1586 год), где всё начиналось как пограничная крепость на Волге.
  • Городской путь-рассказ — проезжаем через сердце Самары: легендарные улицы, Речной вокзал, знаменитая ракета на площади Славы (космическая история города!), знаковые места и архитектура.
  • Вертолётная площадка («Вертолётка») — одна из самых захватывающих смотровых Самары! Панорама, от которой действительно кружится голова: бескрайняя Волга, Жигулёвские ворота, острова, горы и далёкая Самара.
  • Сокские штольни — путешествие во времени под землю. Старинные выработки в Сокских горах, где когда-то добывали камень, а теперь царит таинственная тишина, эхо шагов и атмосфера забытых эпох.
  • Царёв курган — кульминация маршрута! Вершина с видом на слияние Волги и Сока, Самарскую Луку, Жигулёвские горы. Место силы, легенды и невероятной красоты.
  • Церковь «Неупиваемая Чаша» и святой источник — спокойное, духовное завершение: храм у подножия кургана и целебный источник. Этот тур идеален, если вы:• Первый раз в Самаре и хотите сразу понять её суть • Цените время и желаете город + природу за одну поездку • Любите открытки и настоящие волжские панорамы • Ищете глубину — связь истории и пейзажа Готовы за 4 часа пройти пять веков и вдохнуть полной грудью Волгу?

Ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Деревянная крепость Самары
  • Речной вокзал
  • Набережная р. Волга
  • Площадь Куйбышева
  • Драматический театр
  • Жигулёвский пивоваренный завод
  • Площадь Славы
  • Дом Козлова
  • Монумент ракеты-носителя «Союз»
  • Фабрика-кухня в Самаре
  • Постников овраг
  • Барбошина Поляна
  • Студеный овраг
  • Пос. Управленческий
  • Смотровая площадка «Вертолетная площадка»
  • Уникальная гора «Холодильник»
  • Сокские штольни
  • Царев Курган
  • Реки Волга и Сок
  • Церковь в честь иконы «Неупиваемая чаша»
Что включено
  • Личный транспорт/n/n
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Самара, улица Максима Горького
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии на «От крепости до Царёва кургана: вся Самара за 4 часа»

Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
Пешая
2.5 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
Увидеть главные достопримечательности города и спуститься в настоящий военный бункер
Начало: Улица Фрунзе, 167
Завтра в 13:00
4 мая в 10:00
11 000 ₽ за всё до 10 чел.
Самара - жемчужина Поволжья
На машине
2.5 часа
172 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
3 мая в 14:30
4 мая в 08:30
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
Пешая
2 часа
104 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
Откройте для себя удивительную Самару, где история встречается с современностью. Прогулка по главным достопримечательностям города
Начало: На улице Шостаковича
4 мая в 10:00
5 мая в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Мифы и легенды Самары
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Мифы и легенды Самары
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
3 мая в 10:00
4 мая в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самаре
12 000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.