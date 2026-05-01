Мечтаете за короткую поездку увидеть и город, и природу? Этот тур — ваше решение.
Мы объединили самое важное: насыщенную экскурсию по исторической Самаре и выезд на знаменитые смотровые площадки с видами
Мы объединили самое важное: насыщенную экскурсию по исторической Самаре и выезд на знаменитые смотровые площадки с видами
Описание экскурсииВсего за 4 часа вы проживёте целую историю: от рождения города до его грандиозных природных просторов. Это не просто экскурсия — это цельный рассказ о Самаре, где история плавно перетекает в эпические панорамы. Что вас ждёт:• Истоки Самары — стартуем у символа города, места основания Самарской крепости (1586 год), где всё начиналось как пограничная крепость на Волге.
- Городской путь-рассказ — проезжаем через сердце Самары: легендарные улицы, Речной вокзал, знаменитая ракета на площади Славы (космическая история города!), знаковые места и архитектура.
- Вертолётная площадка («Вертолётка») — одна из самых захватывающих смотровых Самары! Панорама, от которой действительно кружится голова: бескрайняя Волга, Жигулёвские ворота, острова, горы и далёкая Самара.
- Сокские штольни — путешествие во времени под землю. Старинные выработки в Сокских горах, где когда-то добывали камень, а теперь царит таинственная тишина, эхо шагов и атмосфера забытых эпох.
- Царёв курган — кульминация маршрута! Вершина с видом на слияние Волги и Сока, Самарскую Луку, Жигулёвские горы. Место силы, легенды и невероятной красоты.
- Церковь «Неупиваемая Чаша» и святой источник — спокойное, духовное завершение: храм у подножия кургана и целебный источник. Этот тур идеален, если вы:• Первый раз в Самаре и хотите сразу понять её суть • Цените время и желаете город + природу за одну поездку • Любите открытки и настоящие волжские панорамы • Ищете глубину — связь истории и пейзажа Готовы за 4 часа пройти пять веков и вдохнуть полной грудью Волгу?
Ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревянная крепость Самары
- Речной вокзал
- Набережная р. Волга
- Площадь Куйбышева
- Драматический театр
- Жигулёвский пивоваренный завод
- Площадь Славы
- Дом Козлова
- Монумент ракеты-носителя «Союз»
- Фабрика-кухня в Самаре
- Постников овраг
- Барбошина Поляна
- Студеный овраг
- Пос. Управленческий
- Смотровая площадка «Вертолетная площадка»
- Уникальная гора «Холодильник»
- Сокские штольни
- Царев Курган
- Реки Волга и Сок
- Церковь в честь иконы «Неупиваемая чаша»
Что включено
- Личный транспорт/n/n
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Самара, улица Максима Горького
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
12 000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.