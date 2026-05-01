От неба до сказки: Жигулёвские ворота, Царёв курган и замок Гарибальди

Большое знакомство с историей и природой Самарского края
Это путешествие соединяет три разных впечатления в один цельный маршрут. Сначала — Самара с её космической историей, легендарными улицами и волжскими панорамами. Затем — Царёв курган, древние предания, слияние Волги и Сока и купель с ледяной родниковой водой.

А финалом станет замок Гарибальди — место, которое кажется декорацией к средневековой сказке, но существует на самом деле.
Описание экскурсии

Космос, Волга и неожиданные истории

Путешествие начнётся с поездки по Самаре в репортажном формате. По дороге вы увидите знаковые места города и услышите истории, которые помогают почувствовать его характер:

  • дом Козлова — один из самых длинных жилых домов страны
  • площадь Героев 21-й Армии
  • монумент ракете-носителю «Союз»
  • Постников овраг с историей кумысолечения

Вертолётная площадка и Жигулёвские ворота

Вы подниметесь на знаменитую Вертолётную площадку — одну из лучших смотровых точек Самарской области. Перед вами откроются Жигулёвские горы, Волга и её изгибы, легендарные Жигулёвские ворота и острова. Это место, где особенно остро ощущается масштаб Поволжья.

Царёв курган и купель у святого источника

В следующей части маршрута вы отправитесь к Царёву кургану — месту, окружённому легендами и связанному с именами царей и древними преданиями. Вас ждут:

  • подъём на вершину кургана
  • виды на слияние Волги и Сока
  • рассказы о легендах и происхождении кургана
  • храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
  • святой источник и купель с ледяной родниковой водой

Замок Гарибальди — финал в духе сказки

Неоготический комплекс на берегу Волги выглядит как настоящий европейский замок. Но главное здесь — не только архитектура. Вы услышите историю человека, который решил построить собственный замок и воплотил эту идею в жизнь. После прогулки по территории замка это место воспринимается уже не как туристический объект, а как история большой мечты, ставшей реальностью.

Примерный тайминг

10:00 — начало программы
10:00–10:50 — город в деталях
11:10 — Вертолётная площадка
11:30–12:30 — Царёв курган + купель
14:00–14:45 — замок Гарибальди
14:50–15:30 — обед
15:30–18:00 — возвращение в Самару

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном Ford Transit (до 16 мест)
  • Можно детям от 10 лет
  • Обед оплачивается отдельно: от 600 до 1500 ₽ за чел. на выбор
  • С вами буду я в качестве гида и водитель

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Самарской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Я — аттестованный гид, для которого экскурсии стали не просто работой, а образом жизни. Больше всего люблю готовить и путешествовать, организовывать праздники и принимать гостей так, чтобы им хотелось возвращаться.
Работаю вместе с Сергеем — он не представляет свою жизнь без походов и приключений. Ходит в длительные пешие маршруты, дружит с ветром как виндсёрфер и со снегом как сноубордист. Вместе мы объединили любовь к природе и настоящее гостеприимство, чтобы показать вам самые живописные места Жигулей — так, как видят их только местные. Не из окна автобуса, а изнутри: с душой, с огнём, с историями, которые не прочтёшь в путеводителях. С нами вы почувствуете не просто красоту пейзажей, а дух настоящих путешествий — вдохновляющих, вкусных и наполненных историями. Готовы разделить с нами эту любовь? Тогда в путь! 🧡

