От неба до сказки: Жигулёвские ворота, Царёв курган и замок Гарибальди
Большое знакомство с историей и природой Самарского края
Это путешествие соединяет три разных впечатления в один цельный маршрут. Сначала — Самара с её космической историей, легендарными улицами и волжскими панорамами. Затем — Царёв курган, древние предания, слияние Волги и Сока и купель с ледяной родниковой водой.
А финалом станет замок Гарибальди — место, которое кажется декорацией к средневековой сказке, но существует на самом деле.
Описание экскурсии
Космос, Волга и неожиданные истории
Путешествие начнётся с поездки по Самаре в репортажном формате. По дороге вы увидите знаковые места города и услышите истории, которые помогают почувствовать его характер:
дом Козлова — один из самых длинных жилых домов страны
площадь Героев 21-й Армии
монумент ракете-носителю «Союз»
Постников овраг с историей кумысолечения
Вертолётная площадка и Жигулёвские ворота
Вы подниметесь на знаменитую Вертолётную площадку — одну из лучших смотровых точек Самарской области. Перед вами откроются Жигулёвские горы, Волга и её изгибы, легендарные Жигулёвские ворота и острова. Это место, где особенно остро ощущается масштаб Поволжья.
Царёв курган и купель у святого источника
В следующей части маршрута вы отправитесь к Царёву кургану — месту, окружённому легендами и связанному с именами царей и древними преданиями. Вас ждут:
подъём на вершину кургана
виды на слияние Волги и Сока
рассказы о легендах и происхождении кургана
храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
святой источник и купель с ледяной родниковой водой
Замок Гарибальди — финал в духе сказки
Неоготический комплекс на берегу Волги выглядит как настоящий европейский замок. Но главное здесь — не только архитектура. Вы услышите историю человека, который решил построить собственный замок и воплотил эту идею в жизнь. После прогулки по территории замка это место воспринимается уже не как туристический объект, а как история большой мечты, ставшей реальностью.
Примерный тайминг
10:00 — начало программы 10:00–10:50 — город в деталях 11:10 — Вертолётная площадка 11:30–12:30 — Царёв курган + купель 14:00–14:45 — замок Гарибальди 14:50–15:30 — обед 15:30–18:00 — возвращение в Самару
Организационные детали
Едем на комфортабельном Ford Transit (до 16 мест)
Можно детям от 10 лет
Обед оплачивается отдельно: от 600 до 1500 ₽ за чел. на выбор
С вами буду я в качестве гида и водитель
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Самарской улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Самаре
Я — аттестованный гид, для которого экскурсии стали не просто работой, а образом жизни. Больше всего люблю готовить и путешествовать, организовывать праздники и принимать гостей так, чтобы им хотелось возвращаться. читать дальшеуменьшить
Работаю вместе с Сергеем — он не представляет свою жизнь без походов и приключений. Ходит в длительные пешие маршруты, дружит с ветром как виндсёрфер и со снегом как сноубордист.
Вместе мы объединили любовь к природе и настоящее гостеприимство, чтобы показать вам самые живописные места Жигулей — так, как видят их только местные. Не из окна автобуса, а изнутри: с душой, с огнём, с историями, которые не прочтёшь в путеводителях. С нами вы почувствуете не просто красоту пейзажей, а дух настоящих путешествий — вдохновляющих, вкусных и наполненных историями. Готовы разделить с нами эту любовь? Тогда в путь! 🧡
