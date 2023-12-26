Познакомиться с главными достопримечательностями старинного города на Волге
Вам предстоит увлекательная обзорная экскурсия по основным достопримечательностям центра Самары.
Здесь удобно и интересно гулять: старые купеческие особняки соседствуют с изящными храмами и образцами современной архитектуры.
Обещаем, что скучно не будет — факты об истории и архитектуре будут чередоваться с интересными историями из жизни горожан и городскими легендами.
Здесь удобно и интересно гулять: старые купеческие особняки соседствуют с изящными храмами и образцами современной архитектуры.
Обещаем, что скучно не будет — факты об истории и архитектуре будут чередоваться с интересными историями из жизни горожан и городскими легендами.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите
- Три городские площади — Куйбышева, Чапаева и Революции
- Иверский монастырь и Жигулёвский пивоваренный завод — будем любоваться ими из Пушкинского сквера
- Архитектурные шедевры улицы Фрунзе — купеческие особняки в стиле модерн, католический костёл и бывший театр-цирк «Олимп»
- Старый город и его главную улицу, которую неспроста называли «выставкой общественной жизни» Самары
- «Самарский Арбат»
Вы узнаете
- Почему на рубеже веков Самару называли «Чикаго на Волге»
- Верно ли утверждение «Самара — город купеческий»
- Действительно ли Куйбышев стал «запасной столицей» в годы войны
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Вилоновской
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Самаре
Мы работаем с 2015 года и сегодня предлагаем жителям и гостям Самары десятки разнообразных маршрутов — пешеходных и автобусных. В нашей команде работают квалифицированные и опытные экскурсоводы, и мы самостоятельно разрабатываем самые интересные вариации активного отдыха в Самаре и познавательного туризма для детей и взрослых. Наши программы доступны как для жителей Самары, так и для гостей города, которые приехали на несколько дней. Нам есть, что показать в самом городе. Ваш отдых будет насыщенным и запоминающимся, впечатления останутся надолго.
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