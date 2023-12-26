Самара - дивный град России
Индивидуальная экскурсия в Самаре

Познакомиться с главными достопримечательностями старинного города на Волге

Вам предстоит увлекательная обзорная экскурсия по основным достопримечательностям центра Самары.

Здесь удобно и интересно гулять: старые купеческие особняки соседствуют с изящными храмами и образцами современной архитектуры.

Обещаем, что скучно не будет — факты об истории и архитектуре будут чередоваться с интересными историями из жизни горожан и городскими легендами.
Самара - дивный град России
Самара - дивный град России
Самара - дивный град России
Самара - дивный град России
Самара - дивный град России
Самара - дивный град России
Самара - дивный град России
Самара - дивный град России
Самара - дивный град России
Ближайшие даты:
26
дек
27
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28
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29
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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите

  • Три городские площади — Куйбышева, Чапаева и Революции
  • Иверский монастырь и Жигулёвский пивоваренный завод — будем любоваться ими из Пушкинского сквера
  • Архитектурные шедевры улицы Фрунзе — купеческие особняки в стиле модерн, католический костёл и бывший театр-цирк «Олимп»
  • Старый город и его главную улицу, которую неспроста называли «выставкой общественной жизни» Самары
  • «Самарский Арбат»

Вы узнаете

  • Почему на рубеже веков Самару называли «Чикаго на Волге»
  • Верно ли утверждение «Самара — город купеческий»
  • Действительно ли Куйбышев стал «запасной столицей» в годы войны

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Вилоновской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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