Всего в часе езды от Самары место, где время измеряется миллионами лет. Царёв Курган — это древний морской риф, который вышел на поверхность.
Вы узнаете о геологическом происхождении вершины и услышите были и легенды о Петре I и Степане Разине.
И конечно, полюбуетесь знаменитыми Жигулёвскими воротами, Сокольими горами и бескрайними заволжскими степями.
Описание экскурсии
По дороге к Кургану остановимся на вертолётной площадке — одной из самых живописных смотровых точек Самары.
У подножия Кургана — храм Рождества Христова в стиле позднего классицизма. Существует легенда, что к его строительству причастен сам император Александр I.
Поднимемся на вершину по живописной лесной тропе через смешанный лес. Прикоснёмся к камням, которым больше 300 миллионов лет.
Вы узнаете историю добычи известняка и его использования в строительстве Самары, Сызрани и даже Петербурга.
С плоской вершины Кургана вы полюбуетесь панорамами, которые, говорят, привели в восторг даже Петра I.
Организационные детали
- Едем на Renault Kaptur
- Поездку можно организовать для большего количества участников — подробности в переписке
- По запросу скорректируем маршрут и дополним его посещением Сокских штолен, подъём на гору Тип-Тяв или заездом на сыроварню в посёлке Волжском
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 407 туристов
Наша команда состоит из 2 человек, Юлии и Ивана. Мы занимаемся организацией путешествий по Самарской области и за ее пределами с 2013 года, являемся профессиональными гидами национального парка «Самарская Лука»
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Благодарим за экскурсию.
Очень необычные и красивые виды - Жигулевская Лука.
Успехов вам.
С уважением, Марина, Игорь
