Всего в часе езды от Самары место, где время измеряется миллионами лет. Царёв Курган — это древний морской риф, который вышел на поверхность. Вы узнаете о геологическом происхождении вершины и услышите были и легенды о Петре I и Степане Разине. И конечно, полюбуетесь знаменитыми Жигулёвскими воротами, Сокольими горами и бескрайними заволжскими степями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 9900 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

По дороге к Кургану остановимся на вертолётной площадке — одной из самых живописных смотровых точек Самары.

У подножия Кургана — храм Рождества Христова в стиле позднего классицизма. Существует легенда, что к его строительству причастен сам император Александр I.

Поднимемся на вершину по живописной лесной тропе через смешанный лес. Прикоснёмся к камням, которым больше 300 миллионов лет.

Вы узнаете историю добычи известняка и его использования в строительстве Самары, Сызрани и даже Петербурга.

С плоской вершины Кургана вы полюбуетесь панорамами, которые, говорят, привели в восторг даже Петра I.

Организационные детали