Е Екатерина Экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала на транспорте туристов Экскурсия очень интересная, все понравилось 😊

Е Елена Экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала на транспорте туристов Уаидела Самару с другой стороны: не суетный серый город, а красивый старинный русский город с архитектурными фасадами, современными инсталляциями и памятниками известным деятелям. Огромное спасибо экскурсоводу Виктории за исчерпывающий рассказ о Самаре и людях, оставивших свой след в истории города.

М Мария Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте туриста Спасибо!!!!

С Станислав Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте туриста Огромное спасибо гиду Марине Васильевне.

Безумно хорошо провели время. Очень информативно и все по делу. Много фактов об истории объектов и бывших собственников или жильцов.

Рекомендую….

Время пролетело не заметно

М Менщиков Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте туриста Организация на хорошем уровне! Гид очень компетентен и интересен!

О Ольга Экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала на транспорте туристов Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод построила экскурсию согласно нашей просьбе. Рассказ о Самаре был очень интересный.

И Ирина Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте туриста читать дальше город и просто влюбила нас в Самару. Спасибо водителю Александру. Своим отношением он так же подтвердил, что здесь гостей ждут, встретят, покажут и расскажут историю и современность города. Экскурсия по Самаре оставила о себе самые лучшие впечатления. Экскурсовод Марина Васильевна с душой и сердечностью рассказала и показала нам