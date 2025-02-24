Индивидуальная
до 3 чел.
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
18 фев в 09:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
18 фев в 09:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
От крепости до Царёва кургана: вся Самара за 4 часа
Начало: Россия, Самара, улица Максима Горького
Расписание: Ежедневно в 11:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина24 февраля 2025Экскурсия очень интересная, все понравилось 😊
- ЕЕлена15 января 2025Уаидела Самару с другой стороны: не суетный серый город, а красивый старинный русский город с архитектурными фасадами, современными инсталляциями и памятниками известным деятелям. Огромное спасибо экскурсоводу Виктории за исчерпывающий рассказ о Самаре и людях, оставивших свой след в истории города.
- ММария10 мая 2024Спасибо!!!!
- ССтанислав10 декабря 2023Огромное спасибо гиду Марине Васильевне.
Безумно хорошо провели время. Очень информативно и все по делу. Много фактов об истории объектов и бывших собственников или жильцов.
Рекомендую….
Время пролетело не заметно
- ММенщиков17 октября 2023Организация на хорошем уровне! Гид очень компетентен и интересен!
- ООльга25 сентября 2023Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод построила экскурсию согласно нашей просьбе. Рассказ о Самаре был очень интересный.
- ИИрина10 июля 2023Экскурсия по Самаре оставила о себе самые лучшие впечатления. Экскурсовод Марина Васильевна с душой и сердечностью рассказала и показала нам
- ТТатьяна9 июля 2023Основные достопримечательности города Самары посмотрели за 3 часа: быстро и не надоедливо. Спасибо
