Памятный комплекс ракеты-носителя «Союз» – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятный комплекс ракеты-носителя «Союз»» в Самаре, цены от 5500 ₽.
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте туриста
На машине
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
18 фев в 09:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала на транспорте туристов
На поезде
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
18 фев в 09:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
От крепости до Царёва кургана: вся Самара за 4 часа
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
От крепости до Царёва кургана: вся Самара за 4 часа
Начало: Россия, Самара, улица Максима Горького
Расписание: Ежедневно в 11:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.

