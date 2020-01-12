Самарские парадные Наш маршрут пройдет по центру, но это скрытые, часто не известные даже самарцам потайные ходы, сквозные дома и «дворы во дворе». Вас ждут сохранившаяся дореволюционная плитка, лепнина, нарядные перила, двор-колодец и двор с мозаикой — все в традициях Петербурга. Так вы увидите не провинциальность нашего города, но его столичный лоск.
Небанальными тропами в Петербург В колоритных «декорациях» дворов и парадных мы расскажем о параллелях Самары и Петербурга: например, о необычном устройстве местных торговых рядов и планировке нашего города. Как отзывались столичные события в Самаре? Как Петербург повлиял на ее архитектуру? Вы услышите много любопытного на нашей авторской прогулке. А закрепит впечатления сюрприз — вы попробуете Питер на вкус!
Организационные детали
В стоимость включены угощение-сюрприз и чаепитие.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на пересечении улиц Некрасовской и Куйбышева.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Всем здравствуйте! Мы профессиональные экскурсоводы-историки и краеведы. Уже 5 лет занимаемся экскурсиями по Самаре, рассказывая путешественникам удивительные и повседневные истории города, добытые из архивных источников.
В новогодние праздники побывали на экскурсии «Питер в Самаре» и остались очень довольны! Замечательный гид Алексей не только хорошо владеет темой, но и заражает своим интересом к городу и его истории, делится своими личными впечатлениями, что добавляет теплоту в общение во время Экскурсии и ощущение радости после неё). Могу сказать одно, мы взглянули на свой город и знакомые улочки с совершенно другой стороны! И это замечательно! Захотелось уже самостоятельно продолжить путь поиска и узнавания этого города, его улочек и двориков... и спасибо за это Алексею и Питеру в Самаре!!!
Прочувствовать самарский колорит на прогулке по потайным уголкам города
Самара — город с богатейшей историей, но лучше всего это ощущается не в центре города, а в его самобытных двориках, которые вот уже 150 лет не меняют первозданного вида. Предлагаем вам проникнуть за самарские фасады и рассмотреть настоящую жизнь города. Вы пройдете по колоритным обветшалым лестницам, заглянете в коммунальную квартиру, узнаете, какой была дореволюционная Самара и услышите курьезные истории местных жителей, добытые из городских архивов.
Узнать, что скрыто в недрах города, и оказаться в бункере советских времён
Вы удивитесь, с каким упорством люди каждой исторической эпохи осваивали городские недра и создавали настоящий «подземный город», входы в который спрятаны самых узнаваемых местах. Мы побываем возле знаковых подземных объектов Самары: от суровых бункеров советского времени, в один из которых вы спуститесь, до изящных дореволюционных тоннелей. А некоторые городские достопримечательности откроются вам с неожиданной стороны.
Прогуляться по историческому центру, над подземной Самарой и услышать истории о героях и призраках
Я проведу вас по центральным улицам и главным площадям города и расскажу народные былички, которых не найти в интернете или путеводителях. Местный фольклор — мифы, легенды, предания и байки приоткроют особый колорит Самары, и вы взглянете на нее глазами коренных жителей!