Самара и Санкт-Петербург - два города с богатой историей и уникальной архитектурой.
Но мало кто знает, что в самом сердце Самары скрыты уголки, напоминающие о великолепии северной столицы.
Эта экскурсия приглашает вас
Но мало кто знает, что в самом сердце Самары скрыты уголки, напоминающие о великолепии северной столицы.
Эта экскурсия приглашает вас
5 причин купить эту экскурсию
- 🕵️♂️ Уникальные скрытые маршруты
- 🏛️ Историческая архитектура
- 🖼️ Параллели Самары и Петербурга
- 🎨 Декоративные элементы прошлого
- ☕ Включено чаепитие
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по историческим местам Самары, не отвлекаясь на неблагоприятные погодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дореволюционная плитка
- Лепнина
- Нарядные перила
- Двор-колодец
- Двор с мозаикой
Описание экскурсии
Самарские парадные
Наш маршрут пройдет по центру, но это скрытые, часто не известные даже самарцам потайные ходы, сквозные дома и «дворы во дворе». Вас ждут сохранившаяся дореволюционная плитка, лепнина, нарядные перила, двор-колодец и двор с мозаикой — все в традициях Петербурга. Так вы увидите не провинциальность нашего города, но его столичный лоск.
Небанальными тропами в Петербург
В колоритных «декорациях» дворов и парадных мы расскажем о параллелях Самары и Петербурга: например, о необычном устройстве местных торговых рядов и планировке нашего города. Как отзывались столичные события в Самаре? Как Петербург повлиял на ее архитектуру? Вы услышите много любопытного на нашей авторской прогулке.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Куйбышева, 81
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 9899 туристов
Всем здравствуйте! Мы профессиональные экскурсоводы-историки и краеведы. С 2013 года занимаемся экскурсиями по Самаре, рассказывая путешественникам удивительные и повседневные истории города, добытые из архивных источников. Мы отличаемся нестандартным подходом и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы приехали с мужем и сыном в город без особых надежд и планов. Когда оказались в Самаре, впечатления были очень неоднозначные - ничего не понятно, и как-то не сильно уютно
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Прекрасная экскурсия, которая перенесла нас в Питерскую атмосферу и одновременно познакомила с любопытными уголками Самары. Юмор, живой, человеческий язык, внимание к состоянию экскурсантов, глубокое понимание архитектурной истории, знание потаённых уголков
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Понравился гид Алексей — интеллигентный, интересно рассказывает, разбирается в теме. Прогулка прошла на одном дыхании.
Гуляли по центру, всё там очень компактно. Судя по фото других путешественников, маршрут немного меняется, но
Гуляли по центру, всё там очень компактно. Судя по фото других путешественников, маршрут немного меняется, но
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Необычный маршрут, во время прогулки можно рассмотреть детали, которые обычно ускользают от взгляда туриста: от интересных дворов до необычного декора парадных. Некоторые локации действительно отсылают к петербуржским домам и архитекторам. Фото одного двора по-честному перепуиала и приняла за местный, в котором мы стояли. Заодно ущеали и о владельцах и знаменитых жильцах этих домов.
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Все прошло замечательно! Сказать, что мы в восторге - ничего не сказать. Были сомнения, по поводу того, что для первого визита в Самару нужно было брать что то более общее
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Наглядное пособие как отличить поребрик от бордюра, подъезд от парадной в любом городе. Каждая подворотня и даже непримечательный дом открывают свои тайны вместе с Алексеем.
В конце напоили чаем и пожелали
В конце напоили чаем и пожелали
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