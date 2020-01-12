Что вас ожидает

Самарские парадные

Наш маршрут пройдет по центру, но это скрытые, часто не известные даже самарцам потайные ходы, сквозные дома и «дворы во дворе». Вас ждут сохранившаяся дореволюционная плитка, лепнина, нарядные перила, двор-колодец и двор с мозаикой — все в традициях Петербурга. Так вы увидите не провинциальность нашего города, но его столичный лоск.

Небанальными тропами в Петербург

В колоритных «декорациях» дворов и парадных мы расскажем о параллелях Самары и Петербурга: например, о необычном устройстве местных торговых рядов и планировке нашего города. Как отзывались столичные события в Самаре? Как Петербург повлиял на ее архитектуру? Вы услышите много любопытного на нашей авторской прогулке. А закрепит впечатления сюрприз — вы попробуете Питер на вкус!