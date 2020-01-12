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  3. Питер в Самаре — прогулка по парадным

Увидеть «столичность» города и пройти по неизведанным местам

Александр и Анастасия
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Александр и Анастасия – ваш гид
Северная столица всегда притягивала и задавала стиль: естественно, что Петербург нашел отражение в других городах.

Разложился на множество мелких отражений.

Им посвящена эта дружеская экскурсия: вместе мы пройдем по нашему Невскому, по атмосферным дворам и парадным Самары, вдохновимся ее питерскими местами и поговорим о прошлом двух городов.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Встреча на пересечении улиц Некрасовской и Куйбышева
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Питер в Самаре — прогулка по парадным
Питер в Самаре — прогулка по парадным

Что вас ожидает

Самарские парадные
Наш маршрут пройдет по центру, но это скрытые, часто не известные даже самарцам потайные ходы, сквозные дома и «дворы во дворе». Вас ждут сохранившаяся дореволюционная плитка, лепнина, нарядные перила, двор-колодец и двор с мозаикой — все в традициях Петербурга. Так вы увидите не провинциальность нашего города, но его столичный лоск.

Небанальными тропами в Петербург
В колоритных «декорациях» дворов и парадных мы расскажем о параллелях Самары и Петербурга: например, о необычном устройстве местных торговых рядов и планировке нашего города. Как отзывались столичные события в Самаре? Как Петербург повлиял на ее архитектуру? Вы услышите много любопытного на нашей авторской прогулке. А закрепит впечатления сюрприз — вы попробуете Питер на вкус!

Организационные детали

В стоимость включены угощение-сюрприз и чаепитие.

Питер в Самаре — прогулка по парадным
Питер в Самаре — прогулка по парадным
Питер в Самаре — прогулка по парадным
Питер в Самаре — прогулка по парадным
Питер в Самаре — прогулка по парадным
Питер в Самаре — прогулка по парадным

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на пересечении улиц Некрасовской и Куйбышева.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр и Анастасия
Александр и Анастасия
Всем здравствуйте! Мы профессиональные экскурсоводы-историки и краеведы. Уже 5 лет занимаемся экскурсиями по Самаре, рассказывая путешественникам удивительные и повседневные истории города, добытые из архивных источников.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

12 января 2020
В новогодние праздники побывали на экскурсии «Питер в Самаре» и остались очень довольны! Замечательный гид Алексей не только хорошо владеет темой, но и заражает своим интересом к городу и его истории, делится своими личными впечатлениями, что добавляет теплоту в общение во время Экскурсии и ощущение радости после неё). Могу сказать одно, мы взглянули на свой город и знакомые улочки с совершенно другой стороны! И это замечательно! Захотелось уже самостоятельно продолжить путь поиска и узнавания этого города, его улочек и двориков... и спасибо за это Алексею и Питеру в Самаре!!!

Александр и Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

Дворики старой СамарыДворики старой СамарыДворики старой Самары
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Прочувствовать самарский колорит на прогулке по потайным уголкам города
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Необычные маршруты по Самаре

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Мифы и легенды СамарыМифы и легенды СамарыМифы и легенды Самары
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