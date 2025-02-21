Самара и Санкт-Петербург - два города с богатой историей и уникальной архитектурой.Но мало кто знает, что в самом сердце Самары скрыты уголки, напоминающие о великолепии северной столицы.Эта экскурсия приглашает вас

на неповторимое путешествие по «самарскому Невскому» - маршруту, который ведет через потайные дворы и парадные, где каждый уголок хранит частицу истории. Вас ожидает знакомство с дореволюционной плиткой, великолепной лепниной и уникальными архитектурными решениями, которые были вдохновлены Петербургом. Экскурсия раскроет перед вами исторические параллели между двумя городами, покажет, как события в столице отражались в жизни Самары и как Петербург повлиял на ее архитектурное лицо. Вас ждет не только познавательная прогулка, но и небольшое чаепитие, которое добавит уюта и тепла в ваше путешествие. Присоединяйтесь к нам, чтобы взглянуть на Самару под совершенно новым углом и открыть для себя ее скрытые сокровища, вдохновленные культурой и архитектурой Петербурга

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по историческим местам Самары, не отвлекаясь на неблагоприятные погодные условия.

Сейчас август — это идеальное время.