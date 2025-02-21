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Питер в Самаре - прогулка по парадным

Откройте для себя скрытые уголки Самары и погрузитесь в атмосферу Петербурга во время этой захватывающей прогулки
Самара и Санкт-Петербург - два города с богатой историей и уникальной архитектурой.

Но мало кто знает, что в самом сердце Самары скрыты уголки, напоминающие о великолепии северной столицы.

Эта экскурсия приглашает вас
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на неповторимое путешествие по «самарскому Невскому» - маршруту, который ведет через потайные дворы и парадные, где каждый уголок хранит частицу истории.

Вас ожидает знакомство с дореволюционной плиткой, великолепной лепниной и уникальными архитектурными решениями, которые были вдохновлены Петербургом.

Экскурсия раскроет перед вами исторические параллели между двумя городами, покажет, как события в столице отражались в жизни Самары и как Петербург повлиял на ее архитектурное лицо.

Вас ждет не только познавательная прогулка, но и небольшое чаепитие, которое добавит уюта и тепла в ваше путешествие.

Присоединяйтесь к нам, чтобы взглянуть на Самару под совершенно новым углом и открыть для себя ее скрытые сокровища, вдохновленные культурой и архитектурой Петербурга

5
41 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕵️‍♂️ Уникальные скрытые маршруты
  • 🏛️ Историческая архитектура
  • 🖼️ Параллели Самары и Петербурга
  • 🎨 Декоративные элементы прошлого
  • ☕ Включено чаепитие

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по историческим местам Самары, не отвлекаясь на неблагоприятные погодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Питер в Самаре - прогулка по парадным
Питер в Самаре - прогулка по парадным
Питер в Самаре - прогулка по парадным

Что можно увидеть

  • Дореволюционная плитка
  • Лепнина
  • Нарядные перила
  • Двор-колодец
  • Двор с мозаикой

Описание экскурсии

Самарские парадные

Наш маршрут пройдет по центру, но это скрытые, часто не известные даже самарцам потайные ходы, сквозные дома и «дворы во дворе». Вас ждут сохранившаяся дореволюционная плитка, лепнина, нарядные перила, двор-колодец и двор с мозаикой — все в традициях Петербурга. Так вы увидите не провинциальность нашего города, но его столичный лоск.

Небанальными тропами в Петербург

В колоритных «декорациях» дворов и парадных мы расскажем о параллелях Самары и Петербурга: например, о необычном устройстве местных торговых рядов и планировке нашего города. Как отзывались столичные события в Самаре? Как Петербург повлиял на ее архитектуру? Вы услышите много любопытного на нашей авторской прогулке.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Улица Куйбышева, 81
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 9899 туристов
Всем здравствуйте! Мы профессиональные экскурсоводы-историки и краеведы. С 2013 года занимаемся экскурсиями по Самаре, рассказывая путешественникам удивительные и повседневные истории города, добытые из архивных источников. Мы отличаемся нестандартным подходом и
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стараемся показать Самару со всех сторон. Знаем и подскажем всё: фотолокации, уютные кафе и укромные бары «для своих». Удивим историческими фактами и интересными историями. С нами вы получите наиболее полное впечатление от города!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
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3
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Наталья
Мы приехали с мужем и сыном в город без особых надежд и планов. Когда оказались в Самаре, впечатления были очень неоднозначные - ничего не понятно, и как-то не сильно уютно
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себя здесь чувствовали. Забронировали экскурсию, скажем так, от безнадеги))) и в каком же мы оказались восторге!
С нами работала Александра, архитектор и потрясающе профессиональный гид. Она смогла показать нам город таким, что мы просто влюбились! Невероятно интересно, увлекательно, время пролетело как один миг, даже несмотря на существенный мороз. Мы под большим впечатлением и постоянно обсуждаем услышанное и увиденное.
Сердечное спасибо Александре, это было просто великолепно!

Мы приехали с мужем и сыном в город без особых надежд и планов. Когда оказались в
Мы приехали с мужем и сыном в город без особых надежд и планов. Когда оказались в
Мы приехали с мужем и сыном в город без особых надежд и планов. Когда оказались в
Мы приехали с мужем и сыном в город без особых надежд и планов. Когда оказались в
Мы приехали с мужем и сыном в город без особых надежд и планов. Когда оказались в
Мы приехали с мужем и сыном в город без особых надежд и планов. Когда оказались в
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Максим
Прекрасная экскурсия, которая перенесла нас в Питерскую атмосферу и одновременно познакомила с любопытными уголками Самары. Юмор, живой, человеческий язык, внимание к состоянию экскурсантов, глубокое понимание архитектурной истории, знание потаённых уголков
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- всё это сделало экскурсию ярким событием в рамках нашего посещения Самары.

Из тонких настроек экскурсии я бы посоветовал, возможно, чуть-чуть сократить высказывания обще-культурного и обще-исторического характера (они были абсолютно уместны, просто капельку сделать динамичнее) и немножко добавить рассказа о мелочах, деталях, встречаемых нами на улицах, то есть увеличить опору на то, что мы видим. Но это так, на пути к совершенству)

Прекрасная экскурсия, которая перенесла нас в Питерскую атмосферу и одновременно познакомила с любопытными уголками Самары. Юмор,
Прекрасная экскурсия, которая перенесла нас в Питерскую атмосферу и одновременно познакомила с любопытными уголками Самары. Юмор,
Прекрасная экскурсия, которая перенесла нас в Питерскую атмосферу и одновременно познакомила с любопытными уголками Самары. Юмор,
Прекрасная экскурсия, которая перенесла нас в Питерскую атмосферу и одновременно познакомила с любопытными уголками Самары. Юмор,
Прекрасная экскурсия, которая перенесла нас в Питерскую атмосферу и одновременно познакомила с любопытными уголками Самары. Юмор,
Прекрасная экскурсия, которая перенесла нас в Питерскую атмосферу и одновременно познакомила с любопытными уголками Самары. Юмор,
Прекрасная экскурсия, которая перенесла нас в Питерскую атмосферу и одновременно познакомила с любопытными уголками Самары. Юмор,
Прекрасная экскурсия, которая перенесла нас в Питерскую атмосферу и одновременно познакомила с любопытными уголками Самары. Юмор,
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Tatiana
Понравился гид Алексей — интеллигентный, интересно рассказывает, разбирается в теме. Прогулка прошла на одном дыхании.
Гуляли по центру, всё там очень компактно. Судя по фото других путешественников, маршрут немного меняется, но
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наш меня устроил.
Экскурсия для тех, кто хочет отыскать Петербург в Самаре или по-новому взглянуть на город. На многие детали не обратила бы внимание, если бы не Алексей.
Удобно, что всем выдали наушники, Алексей не кричал на всю улицу, а спокойно говорил и его было слышно, даже если кто-то отставал, чтобы пофотографировать или рассмотреть что-то.
Чаем напоили в красивом месте:)
По времени гуляли 2 часа, остальное время пили чай, уже без гида.

Понравился гид Алексей — интеллигентный, интересно рассказывает, разбирается в теме. Прогулка прошла на одном дыхании.
Понравился гид Алексей — интеллигентный, интересно рассказывает, разбирается в теме. Прогулка прошла на одном дыхании.
Понравился гид Алексей — интеллигентный, интересно рассказывает, разбирается в теме. Прогулка прошла на одном дыхании.
Понравился гид Алексей — интеллигентный, интересно рассказывает, разбирается в теме. Прогулка прошла на одном дыхании.
Понравился гид Алексей — интеллигентный, интересно рассказывает, разбирается в теме. Прогулка прошла на одном дыхании.
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Ксения
Необычный маршрут, во время прогулки можно рассмотреть детали, которые обычно ускользают от взгляда туриста: от интересных дворов до необычного декора парадных. Некоторые локации действительно отсылают к петербуржским домам и архитекторам. Фото одного двора по-честному перепуиала и приняла за местный, в котором мы стояли. Заодно ущеали и о владельцах и знаменитых жильцах этих домов.
Необычный маршрут, во время прогулки можно рассмотреть детали, которые обычно ускользают от взгляда туриста: от интересных
Необычный маршрут, во время прогулки можно рассмотреть детали, которые обычно ускользают от взгляда туриста: от интересных
Необычный маршрут, во время прогулки можно рассмотреть детали, которые обычно ускользают от взгляда туриста: от интересных
Необычный маршрут, во время прогулки можно рассмотреть детали, которые обычно ускользают от взгляда туриста: от интересных
Необычный маршрут, во время прогулки можно рассмотреть детали, которые обычно ускользают от взгляда туриста: от интересных
Необычный маршрут, во время прогулки можно рассмотреть детали, которые обычно ускользают от взгляда туриста: от интересных
Необычный маршрут, во время прогулки можно рассмотреть детали, которые обычно ускользают от взгляда туриста: от интересных
Необычный маршрут, во время прогулки можно рассмотреть детали, которые обычно ускользают от взгляда туриста: от интересных
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Александра
Все прошло замечательно! Сказать, что мы в восторге - ничего не сказать. Были сомнения, по поводу того, что для первого визита в Самару нужно было брать что то более общее
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- но они развеяны. Очень много интересных исторических фактов о самом городе и его известных достопримечательностях, дополненных восхитительными приложениями в виде неожиданных поворотов, казалось бы, в никуда, за которыми нас ожидали сюрпризы. Артем прекрасно рассказывал! Видно, что человек знает и любит свой город, мы попутно задавали вопросы, не касающиеся его основного маршрута - на все был ответ. А в конце нас еще и любезно проводили до столовой))

Все прошло замечательно! Сказать, что мы в восторге - ничего не сказать. Были сомнения, по поводу
Все прошло замечательно! Сказать, что мы в восторге - ничего не сказать. Были сомнения, по поводу
Все прошло замечательно! Сказать, что мы в восторге - ничего не сказать. Были сомнения, по поводу
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Ольга
Наглядное пособие как отличить поребрик от бордюра, подъезд от парадной в любом городе. Каждая подворотня и даже непримечательный дом открывают свои тайны вместе с Алексеем.
В конце напоили чаем и пожелали
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находить Питерскую историю в любом городе России. Поистине удивительно, насколько в каждом из нас сохраняется завещанное Петром.
Минусы - если вы не в теме, то периодически в речи гида проскальзывают непонятные слова, много непонятных слов. С другой стороны - так как по пути проходится быстро наполняться знаниями об архитектуре и искусстве, переспрашивать значения слов, то можно всё лучше запомнить. Например, историю откуда название у облицовочной плитки "кабанчик".
Пожелания - хотелось бы фотографии или картины того, как здание выглядело в прошлом, или изнутри, так как нельзя туда попасть.

Наглядное пособие как отличить поребрик от бордюра, подъезд от парадной в любом городе. Каждая подворотня и
Наглядное пособие как отличить поребрик от бордюра, подъезд от парадной в любом городе. Каждая подворотня и
Наглядное пособие как отличить поребрик от бордюра, подъезд от парадной в любом городе. Каждая подворотня и
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