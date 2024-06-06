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Популярное предложение
Другая Самара: окраины старого города - путешествие в прошлое
Приглашаем на уникальную прогулку по самарским окраинам, где каждый уголок хранит истории прошлого века
Начало: На Площади Революции
Сегодня в 16:00
Завтра в 19:30
3 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
Сегодня в 14:00
12 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Питер в Самаре: уникальная прогулка по парадным и дворам
Откройте для себя скрытые уголки Самары и погрузитесь в атмосферу Петербурга во время этой захватывающей прогулки
Начало: На пересечении улиц Некрасовской и Куйбышева
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Неизведанная Самара
Раскрыть тайны одного из самых брутальных районов города и уловить очарование местной архитектуры
Начало: У метро Безымянка
Сегодня в 15:00
10 июня в 08:00
3 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Авто-путешествие по Самарской Луке: живописные пейзажи и культурное наследие
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
15 июня в 08:30
24 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Погрузитесь в мир самарского стрит-арта. Узнайте о местных художниках, муралах и граффити. Откройте для себя альтернативный взгляд на город
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Такая разная Самара: путешествие от модерна до деревянного зодчества
Погрузитесь в атмосферу старой Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Ленинградская
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
Узнайте легенды Самары в Музее Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания ждут вас в старинном доме
Начало: В Музее Городских Легенд
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самара: путешествие по эпохе советского модернизма и космических достижений
Погрузитесь в атмосферу советской эпохи, исследуя архитектурные шедевры Самары, вдохновленные космической эрой
Начало: В районе площади Славы
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 335₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
22 июля в 10:00
23 июля в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
3 750₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Прогулка с гидом-фотографом по Самаре: уютные закоулки и живописные виды
Лёгкая прогулка по небанальным локациям Самары с новым взглядом на город и профессиональными фотографиями на память
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июня 2024Всё замечательно! Пунктуально, профессионально и очень душевно! С максимальным учётом наших пожеланий)))
- ААртём6 июня 2024Одно из уникальных мест, которые можно посетить в Самаре. Частный музей расположен в большом пространстве, которое разделено на большое количество
- ННаталья5 июня 2024Отличная экскурсия и маршрут, гид Александра все подробно рассказала, дети были увлечены несмотря на жару
- ЕЕлена4 июня 2024Спасибо Екатерине за увлекательную экскурсию! Особенно впечатлила гора Стрельная, великолепие природы, шикарные виды! Немного сложная дорога, в конце небольшой серпантин, но оно того стоит!!!
- ООльга3 июня 2024Замечательно провели время в Самаре. Экскурсовод Любовь живая, энергичная, экскурсия прошла легко и интересно! Ответила на все вопросы, рассказала где нам лучше провести свободное время. Спасибо большое! Рекомендую!
- ММарина3 июня 2024Хочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсанты остались под впечатлением! Приятный,
- ООльга31 мая 2024Очень хотелось в Самаре посетить что-то необычное. Нашла эту экскурсию. Не разочаровалась. Необычная подача материала, интересные легенды. Некоторые легенды уже
- ЭЭлина28 мая 2024Огромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всеми достопримечательностями исторического центра Самары! Я просто влюбилась в этот прекрасный город! Безусловно рекомендую эту экскурсию людям, интересующимся историей, культурой и архитектурой
- ААнна26 мая 2024Екатерина провела нам прекрасную экскурсию по Самарской Луке. Ее интересные рассказы сопровождали нас в дороге, мы побывали на нескольких смотровых
- РРегина26 мая 2024Безумно рада, что попала к Екатерине на экскурсию! Благодаря ей первые впечатления о Самаре восхитительные, очень быстро прошло время, маршрут насыщенный, атмосфера приятная. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Необычные дома»
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