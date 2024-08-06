2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Куйбышевские стиляги: погружение в атмосферу Самары 1950-х
Погрузитесь в атмосферу Куйбышева 1950-х, пройдитесь по местному «Бродвею» и узнайте Самару с неожиданной стороны
Начало: На площади Революции
«На моей авторской экскурсии по Самаре вы узнаете:»
Завтра в 10:00
14 авг в 15:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по театральным и сказочным местам Самары
Погрузитесь в театральную культуру Самары и окунитесь в мир сказок, связанных с именами Аксакова, Толстого и Рязанова
Начало: На площади Чапаева
«Это авторская экскурсия-прогулка, на которой мы проследим путь самарского театра от скоморошьих ярмарочных представлений до поистине «космических» технологий»
Завтра в 10:00
14 авг в 16:30
3 600₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Куйбышевские стиляги: трип по Самаре 1950-х
Узнать, как жили первые советские неформалы, на душевной и познавательной прогулке по городу
Начало: На площади Революции
«На моей авторской экскурсии по Самаре вы узнаете:»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
18 авг в 10:00
1 200₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
История и жизнь самарского театра (в группе)
Найти золотой ключик от сказочного мира
Начало: На площади Чапаева
«Это авторская экскурсия-прогулка, на которой мы проследим путь самарского театра от скоморошьих ярмарочных представлений до поистине «космических» технологий»
16 авг в 13:30
17 авг в 16:30
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 августа 2024Вместе с Аллой мы совершили увлекательное путешествие в прошлое. Под музыку и очень интересный рассказ мы прогулялись по всем местам,
- ННаталия15 июля 2024Интересная тематическая экскурсия-погружение в стиляжное прошлое. Здорово, весело и с музыкой!
- ВВадим13 июля 2024Отличная экскурсия! Алла интересный рассказчик, материал подан превосходно!
- ООльга24 июня 202415 июня 2024 в жаркой Самаре Алла провела нашей группе их 6 человек уникальную экскурсию. Рассказ о театрах был дополнен основными
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Авторские»
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