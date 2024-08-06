Авторские экскурсии от местных гидов Самары

Найдено 4 экскурсии в категории «Авторские» в Самаре, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Куйбышевские стиляги: трип по Самаре 1950-х
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Куйбышевские стиляги: погружение в атмосферу Самары 1950-х
Погрузитесь в атмосферу Куйбышева 1950-х, пройдитесь по местному «Бродвею» и узнайте Самару с неожиданной стороны
Начало: На площади Революции
«На моей авторской экскурсии по Самаре вы узнаете:»
Завтра в 10:00
14 авг в 15:00
3 600 за всё до 10 чел.
История и жизнь самарского театра
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по театральным и сказочным местам Самары
Погрузитесь в театральную культуру Самары и окунитесь в мир сказок, связанных с именами Аксакова, Толстого и Рязанова
Начало: На площади Чапаева
«Это авторская экскурсия-прогулка, на которой мы проследим путь самарского театра от скоморошьих ярмарочных представлений до поистине «космических» технологий»
Завтра в 10:00
14 авг в 16:30
3 600 за всё до 10 чел.
Куйбышевские стиляги: трип по Самаре 1950-х
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Куйбышевские стиляги: трип по Самаре 1950-х
Узнать, как жили первые советские неформалы, на душевной и познавательной прогулке по городу
Начало: На площади Революции
«На моей авторской экскурсии по Самаре вы узнаете:»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
18 авг в 10:00
1 200 за человека
История и жизнь самарского театра (в группе)
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
История и жизнь самарского театра (в группе)
Найти золотой ключик от сказочного мира
Начало: На площади Чапаева
«Это авторская экскурсия-прогулка, на которой мы проследим путь самарского театра от скоморошьих ярмарочных представлений до поистине «космических» технологий»
16 авг в 13:30
17 авг в 16:30
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 августа 2024
    Куйбышевские стиляги: трип по Самаре 1950-х
    Вместе с Аллой мы совершили увлекательное путешествие в прошлое. Под музыку и очень интересный рассказ мы прогулялись по всем местам,
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    где 70 лет назад гуляли стиляги, узнали очень много интересных фактов, побывали на танцплощадке, полностью окунулись в атмосферу 50 годов. Очень интересно, однозначно рекомендуем посетить. Спасибо, Алла, огромное за экскурсию.

  • Н
    Наталия
    15 июля 2024
    Куйбышевские стиляги: трип по Самаре 1950-х
    Интересная тематическая экскурсия-погружение в стиляжное прошлое. Здорово, весело и с музыкой!
  • В
    Вадим
    13 июля 2024
    Куйбышевские стиляги: трип по Самаре 1950-х
    Отличная экскурсия! Алла интересный рассказчик, материал подан превосходно!
  • О
    Ольга
    24 июня 2024
    История и жизнь самарского театра
    15 июня 2024 в жаркой Самаре Алла провела нашей группе их 6 человек уникальную экскурсию. Рассказ о театрах был дополнен основными
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    фактами из истории города. Сопровожден фото материалами. В критический по перегреву момент Алла организовала нам передышку в кондиционированном помещении кафе-мороженное. Закончила в точно обозначенное время в удобном месте. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Авторские»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Куйбышевские стиляги: трип по Самаре 1950-х
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  3. Куйбышевские стиляги: трип по Самаре 1950-х
  4. История и жизнь самарского театра (в группе)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Площадь Куйбышева
  4. Набережная
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Площадь Славы
  9. Особняк Курлиных
  10. Бункер Сталина
Сколько стоит экскурсия по Самаре в августе 2024
Сейчас в Самаре в категории "Авторские" можно забронировать 4 экскурсии от 1 000 до 3 600. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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