читать дальше где 70 лет назад гуляли стиляги, узнали очень много интересных фактов, побывали на танцплощадке, полностью окунулись в атмосферу 50 годов. Очень интересно, однозначно рекомендуем посетить. Спасибо, Алла, огромное за экскурсию.

Вместе с Аллой мы совершили увлекательное путешествие в прошлое. Под музыку и очень интересный рассказ мы прогулялись по всем местам,