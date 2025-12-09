Мои заказы

Квесты для взрослых – экскурсии в Самаре

Найдено 6 экскурсий в категории «Квесты для взрослых» в Самаре, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Идеальный микс по-самарски
На машине
2.5 часа
190 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Идеальный микс по-самарски
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
Завтра в 09:00
11 дек в 09:30
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Свидание с Самарой
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Исследуйте непарадную Самару: аутентичные дворики, местные байки и артефакты из прошлых эпох. Откройте город с новой стороны, полной деталей и колорита
Начало: В районе улицы Ленинградской
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Дворики старой Самары
Пешая
2 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Дворикам старой Самары: история, архитектура, жизнь
Погрузитесь в атмосферу старой Самары, пройдя по её историческим дворикам, полным удивительных историй и архитектурных открытий
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Питер в Самаре - прогулка по парадным
Пешая
2 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Питер в Самаре: уникальная прогулка по парадным и дворам
Откройте для себя скрытые уголки Самары и погрузитесь в атмосферу Петербурга во время этой захватывающей прогулки
Начало: На пересечении улиц Некрасовской и Куйбышева
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Командная квест-прогулка «По улицам Самары»
Пешая
2.5 часа
Квест
до 8 чел.
Командная квест-прогулка «По улицам Самары»
Погрузитесь в историю Самары через увлекательный квест! Командная игра, исторические загадки и прогулка по центру города ждут вас
Начало: На площади Революции
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
6700 ₽ за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Квесты для взрослых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Идеальный микс по-самарски
  2. Свидание с Самарой
  3. Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
  4. Дворики старой Самары
  5. Питер в Самаре - прогулка по парадным
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Площадь Куйбышева
  2. Самое главное
  3. Площадь Чапаева
  4. Самарская набережная
  5. Площадь Славы
  6. Сквер Пушкина
  7. Особняк Курлиных
  8. Жигулевский пивзавод
  9. Царев Курган
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Самаре в декабре 2025
Сейчас в Самаре в категории "Квесты для взрослых" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 5000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 373 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Самаре на 2025 год по теме «Квесты для взрослых», 373 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль