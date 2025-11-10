Познакомьтесь с историей и архитектурой Самары во время пешеходной экскурсии по центру города.
Узнайте о купеческом прошлом, военной истории и культурном наследии города, а также посетите бункер Сталина по желанию.
Описание экскурсии
Исторический центр города
Экскурсия проходит по историческому центру Самары, где сохранились здания купеческой эпохи и памятники архитектуры. Маршрут включает знакомство с географическими особенностями города, его военной историей и культурным наследием.
Архитектурное наследие
Во время прогулки вы увидите архитектурные памятники разных эпох, которые демонстрируют этапы развития города. Особое внимание уделяется зданиям, связанным с литературной и музыкальной историей Самары.
Бункер Сталина
По предварительной договоренности возможно посещение бункера Сталина — объекта времен Великой Отечественной войны. Сооружение представляет интерес с точки зрения военной истории и инженерных решений середины XX века. Важная информация:
- Экскурсия проходит в пешеходном формате.
- Посещение бункера Сталина оплачивается дополнительно.
- Дети до 6 лет не допускаются в бункер Сталина.
- На маршруте есть зоны отдыха и кафе.
- О желании посетить бункер нужно сообщить заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр Самары
- Архитектурные памятники
- Сквер Пушкина
- Бункер Сталина (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самара, Пушкинский сквер, угол ул. Вилоновской и ул. Фрунзе
Завершение: Самара, Площадь Революции
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит в пешеходном формате
- Посещение бункера Сталина оплачивается дополнительно
- Дети до 6 лет не допускаются в бункер Сталина
- На маршруте есть зоны отдыха и кафе
- О желании посетить бункер нужно сообщить заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
10 ноя 2025
Все было замечательно! Прекрасный город, замечательный гид, Галина. Провела экскурсию очень легко и познавательно. Мы очень довольны! Спасибо!!! Если летом соберемся опять в Самару, то обязательно обратимся к ней.
Т
Татьяна
8 ноя 2025
Увидела красивый город с историей. После экскурсии город открылся по-новому!
Теперь всегда буду начинать знакомство с городом с экскурсии обзорной с экскурсоводом!
Большое спасибо Галине! Она большой профессионал и очень добрый и внимательный человек❤️
Бункер Сталина заинтриговал, впечатлил!
Очень рекомендую всем посетить в обязательном порядке!
С
Светлана
15 окт 2025
Мы посетили экскурсию Самара пленительная и бункер Сталина. С нами гуляла и рассказала нам Галина Протопопова. Прекрасная и интересная женщина, эти 3 часа пролетели как 15 минут, столько интересного нам
Л
Любовь
9 окт 2025
Хорошая экскурсия, Галина открыла нам несколько интересных мест, узнали много интересных фактов о Самаре. Экскурсия прошла в спокойном темпе.
Э
Эдуард
9 окт 2025
Е
Евгений
9 окт 2025
Отлично! Спасибо! Галина - глубокое знание предмета и хорошая подача.
М
Минакова
7 окт 2025
Благодарим экскурсовода Галину за интереснейший рассказ о Самаре, об истории города, о выдающихся людях, которые здесь жили. Понравился формат, что это была не лекция, а живая беседа. Нас было всего лишь трое, но тем не менее экскурсия состоялась, и также Галина помогла записаться на экскурсию в бункер Сталина, спасибо большое!
Е
Елена
5 окт 2025
И
Ирина
16 сен 2025
