Групповая
до 25 чел.
Пленительная Самара и бункер Сталина
Начало: Самара, Пушкинский сквер, угол ул. Вилоновской и у...
Завтра в 09:30
6 дек в 09:30
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Погрузитесь в атмосферу Самары: от памятника Ленину до Волжских видов. Откройте для себя контрасты и истории города за 3 часа
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Завтра в 17:00
6 дек в 09:00
7400 ₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
Аудиогид «Волшебный калейдоскоп Самары: Путешествие по сказочным уголкам»
Начало: Особняк купца И.А. Те-Клодта
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина25 ноября 2025Прямо супер, а не гид. Есть что посмотреть и достойная информативная подача. Очень отдающий клиентоориентированный гид.
- ММарина10 ноября 2025Все было замечательно! Прекрасный город, замечательный гид, Галина. Провела экскурсию очень легко и познавательно. Мы очень довольны! Спасибо!!! Если летом соберемся опять в Самару, то обязательно обратимся к ней.
- ММария8 ноября 2025Экскурсия очень понравилась!спасибо Вячеславу за подробный рассказ о городе Самара!
- ТТатьяна8 ноября 2025Увидела красивый город с историей. После экскурсии город открылся по-новому!
Теперь всегда буду начинать знакомство с городом с экскурсии обзорной с
- ССветлана15 октября 2025Мы посетили экскурсию Самара пленительная и бункер Сталина. С нами гуляла и рассказала нам Галина Протопопова. Прекрасная и интересная женщина,
- ЛЛюбовь9 октября 2025Хорошая экскурсия, Галина открыла нам несколько интересных мест, узнали много интересных фактов о Самаре. Экскурсия прошла в спокойном темпе.
- ЕЕвгений9 октября 2025Отлично! Спасибо! Галина - глубокое знание предмета и хорошая подача.
- ММинакова7 октября 2025Благодарим экскурсовода Галину за интереснейший рассказ о Самаре, об истории города, о выдающихся людях, которые здесь жили. Понравился формат, что
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Сквер им. Александра Пушкина»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Самаре в декабре 2025
Сейчас в Самаре в категории "Сквер им. Александра Пушкина" можно забронировать 3 экскурсии от 1250 до 7400. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Самаре на 2025 год по теме «Сквер им. Александра Пушкина», 11 ⭐ отзывов, цены от 1250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль