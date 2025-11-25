читать дальше

эти 3 часа пролетели как 15 минут, столько интересного нам рассказала и показала Галина. Экскурсия была лёгкая и непринужденная, вроде и прошли много, но мы даже не устали. После экскурсии ответила на все наши вопросы, которые нас интересовали, мы ещё ее советами пользовались весь свой отдых. Экскурсию конечно нужно заказывать в первый день прибывания в Самаре и Галина обязательно поделится своими знаниями со всеми.

В бункер Сталина мы попали на следующий день, договорилась нам на экскурсию тоже Галина и совершенно безвозмездно. В бункере нам тоже очень понравилось, рекомендуем.

Огромное спасибо, хочется сказать Галина за ее теплое отношение к нам и любовь к своему городу. Желаем ей только хороших туристов и конечно всего самого наилучшего.