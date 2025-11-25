Мои заказы

Сквер им. Александра Пушкина – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Сквер им. Александра Пушкина» в Самаре, цены от 1250 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Пленительная Самара и бункер Сталина
Пешая
3 часа
10 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Пленительная Самара и бункер Сталина
Начало: Самара, Пушкинский сквер, угол ул. Вилоновской и у...
Завтра в 09:30
6 дек в 09:30
1250 ₽ за человека
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Пешая
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Погрузитесь в атмосферу Самары: от памятника Ленину до Волжских видов. Откройте для себя контрасты и истории города за 3 часа
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Завтра в 17:00
6 дек в 09:00
7400 ₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид «Волшебный калейдоскоп Самары: Путешествие по сказочным уголкам»
2 часа
Аудиогид
Аудиогид «Волшебный калейдоскоп Самары: Путешествие по сказочным уголкам»
Начало: Особняк купца И.А. Те-Клодта
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    25 ноября 2025
    Пленительная Самара и бункер Сталина
    Прямо супер, а не гид. Есть что посмотреть и достойная информативная подача. Очень отдающий клиентоориентированный гид.
  • М
    Марина
    10 ноября 2025
    Пленительная Самара и бункер Сталина
    Все было замечательно! Прекрасный город, замечательный гид, Галина. Провела экскурсию очень легко и познавательно. Мы очень довольны! Спасибо!!! Если летом соберемся опять в Самару, то обязательно обратимся к ней.
  • М
    Мария
    8 ноября 2025
    Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
    Экскурсия очень понравилась!спасибо Вячеславу за подробный рассказ о городе Самара!
  • Т
    Татьяна
    8 ноября 2025
    Пленительная Самара и бункер Сталина
    Увидела красивый город с историей. После экскурсии город открылся по-новому!
    Теперь всегда буду начинать знакомство с городом с экскурсии обзорной с
    читать дальше

    экскурсоводом!
    Большое спасибо Галине! Она большой профессионал и очень добрый и внимательный человек❤️
    Бункер Сталина заинтриговал, впечатлил!
    Очень рекомендую всем посетить в обязательном порядке!

  • С
    Светлана
    15 октября 2025
    Пленительная Самара и бункер Сталина
    Мы посетили экскурсию Самара пленительная и бункер Сталина. С нами гуляла и рассказала нам Галина Протопопова. Прекрасная и интересная женщина,
    читать дальше

    эти 3 часа пролетели как 15 минут, столько интересного нам рассказала и показала Галина. Экскурсия была лёгкая и непринужденная, вроде и прошли много, но мы даже не устали. После экскурсии ответила на все наши вопросы, которые нас интересовали, мы ещё ее советами пользовались весь свой отдых. Экскурсию конечно нужно заказывать в первый день прибывания в Самаре и Галина обязательно поделится своими знаниями со всеми.
    В бункер Сталина мы попали на следующий день, договорилась нам на экскурсию тоже Галина и совершенно безвозмездно. В бункере нам тоже очень понравилось, рекомендуем.
    Огромное спасибо, хочется сказать Галина за ее теплое отношение к нам и любовь к своему городу. Желаем ей только хороших туристов и конечно всего самого наилучшего.

  • Л
    Любовь
    9 октября 2025
    Пленительная Самара и бункер Сталина
    Хорошая экскурсия, Галина открыла нам несколько интересных мест, узнали много интересных фактов о Самаре. Экскурсия прошла в спокойном темпе.
  • Е
    Евгений
    9 октября 2025
    Пленительная Самара и бункер Сталина
    Отлично! Спасибо! Галина - глубокое знание предмета и хорошая подача.
  • М
    Минакова
    7 октября 2025
    Пленительная Самара и бункер Сталина
    Благодарим экскурсовода Галину за интереснейший рассказ о Самаре, об истории города, о выдающихся людях, которые здесь жили. Понравился формат, что
    читать дальше

    это была не лекция, а живая беседа. Нас было всего лишь трое, но тем не менее экскурсия состоялась, и также Галина помогла записаться на экскурсию в бункер Сталина, спасибо большое!

