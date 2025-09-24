Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие по волжским просторам - это уникальная возможность увидеть Самару с высоты вертолётной площадки, насладиться панорамой Жигулевских и Сокольих гор. Царёв курган подарит вам потрясающие виды, а Сокские штольни удивят своими подземными лабиринтами.



Это не просто экскурсия, а настоящее приключение, которое оставит незабываемые впечатления и откроет новые горизонты 5 6 отзывов 5 причин купить эту экскурсию 🌄 Потрясающие виды с вертолётной площадки

🏞️ Уникальные панорамы Жигулевских гор

🕳️ Исследование Сокских штолен

⛰️ Подъём на Царёв курган

🚶‍♂️ Активный отдых на свежем воздухе

Вертолётная площадка

Сокские штольни

Царёв курган

Описание экскурсии Что вас ждёт? Вертолётка — это народное название смотровой площадки, с которой открывается вид на город Самару, Волжские острова, Жигулевские и Сокольи горы. Царев Курган — это одно из живописных мест Самарской области. Вас ждёт подъём на вершину горы, с которой открывается потрясающая панорама. Сокские штольни — искусственные пещеры, образовавшиеся в результате горных разработок. Настоящий подземный город.

Вертолётка

Церковь Рождества Христова

Сокские штольни

