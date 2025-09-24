Путешествие по волжским просторам - это уникальная возможность увидеть Самару с высоты вертолётной площадки, насладиться панорамой Жигулевских и Сокольих гор. Царёв курган подарит вам потрясающие виды, а Сокские штольни удивят своими подземными лабиринтами.
Это не просто экскурсия, а настоящее приключение, которое оставит незабываемые впечатления и откроет новые горизонты
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Потрясающие виды с вертолётной площадки
- 🏞️ Уникальные панорамы Жигулевских гор
- 🕳️ Исследование Сокских штолен
- ⛰️ Подъём на Царёв курган
- 🚶♂️ Активный отдых на свежем воздухе
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что можно увидеть
- Вертолётная площадка
- Сокские штольни
- Царёв курган
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Вертолётка — это народное название смотровой площадки, с которой открывается вид на город Самару, Волжские острова, Жигулевские и Сокольи горы. Царев Курган — это одно из живописных мест Самарской области. Вас ждёт подъём на вершину горы, с которой открывается потрясающая панорама. Сокские штольни — искусственные пещеры, образовавшиеся в результате горных разработок. Настоящий подземный город.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вертолётка
- Церковь Рождества Христова
- Сокские штольни
- Царев Курган
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с гидом в г. Самара
Завершение: По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
24 сен 2025
Потрясающие виды на Волгу!
Д
Денис
18 сен 2025
Супер 👍
Л
Лев
25 июн 2025
Увидели ВСЁ! Прошли всеми тропами и пролезли всеми штольнями! Вспотели на солнце и продрогли в штольнях. Спасибо, интересно и познавательно. Спасибо нашему гиду. Спасибо, Вячеслав!
Д
Дина
10 июн 2025
Вячеслав грамотный экскурсовод, аккуратный водитель. Побывали на трех локациях, всё очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям.
Н
Наталья
4 июн 2025
Была с семьей на экскурсии по Самарской Луке: Путешествие к Цареву Кургану через Сокские штольни. Мы являемся коренными жителями Самары, но оказывается много чего не знаем о Самарском крае. Очень хорошие впечатления и положительные эмоции остались от услышанного. Хочу выразить огромную благодарность гиду Вячеславу за интересно-проведенную экскурсию. Всем рекомендую увидеть красоту и услышать историю Самарской Луки, не пожалеете.
А
Антон
19 мая 2025
Отличная, насыщенная экскурсия, раскрывающая красоты Самарской области. Рекомендую целиком и полностью!
Входит в следующие категории Самары
