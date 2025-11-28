Посетите АртМекку правобережья Самарской области — село Ширяево. Именно здесь Илья Ефимович Репин создавал этюды к своим «Бурлакам на Волге». По желанию можно посетить Ширяевский музейный комплекс, где увидите домик,
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииВас ждет путешествие в село Ширяево — настоящую жемчужину правобережья Самарской области. Погрузитесь в историю и природу этого уникального места, расположенного на границе национального парка «Самарская Лука» и Жигулёвского заповедника. Подъём на смотровую площадку Поповой горы с потрясающими видами на Жигулёвские горы и волжские просторы. Узнайте от профессионального экскурсовода с аккредитацией национального парка об истории села и знаменитых людях, прославивших эти места.
- Ширяевский музейный комплекс (по желанию, за доп. плату) – посетите домик, где останавливался Илья Репин со своими товарищами. Дополнительные маршруты (за доп. плату) • Прогулка по Жигулёвскому заповеднику.
- Посещение Каменной Чаши или горы Стрельной.
Экскурсия возможна в любой день недели, минимальная группа 4 человека. Ввиду того, что экскурсия на целый день, рекомендуем бронировать заблаговременно. После подтверждения в сообщении, обязательна предоплата 100%, можно внести здесь, на sputnik8. В рамках экскурсии в Ширяево возможно дополнить посещением Шиняевского музейного комплекса (кроме вт) / Каменная Чаша / Гора СтрельнаяТранспорт (при необходимости), билеты в музей и в Заповедник оплачиваются дополнительно. Посещение Каменной Чашив
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Жигулевские ворота
- Царев курган
- Ширяево
- Попова гора
- Монастырская гора
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Трансфер
- Билеты в парк
- Билеты в музеи
- Билет в Жигулевский заповедник
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самара, Максима Горького, 82
Завершение: Самара, Максима Горького 82
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия возможна в любой день недели, минимальная группа 4 человека. Ввиду того, что экскурсия на целый день, рекомендуем бронировать заблаговременно. После подтверждения в сообщении, обязательна предоплата 100%, можно внести здесь, на sputnik8. В рамках экскурсии в Ширяево возможно дополнить посещением Шиняевского музейного комплекса (кроме вт) / Каменная Чаша / Гора СтрельнаяТранспорт (при необходимости), билеты в музей и в Заповедник оплачиваются дополнительно. Посещение Каменной Чашив
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самары
Похожие экскурсии из Самары
Индивидуальная
до 5 чел.
Времена и эпохи Самары
Откройте для себя уникальные уголки Самары, где история встречается с современностью. Прогулка по улицам, полным легенд и культурных достопримечательностей
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Панорамные виды и история Самары
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:30
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Три вершины Жигулёвских гор: Молодецкий Курган, Отважная и Шишка
Исследовать красоты Самарской области и понять, что такое волжский гедонизм
Начало: В удобном для вас месте в Самаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.