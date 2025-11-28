Когда: Экскурсия возможна в любой день недели, минимальная группа 4 человека. Ввиду того, что экскурсия на целый день, рекомендуем бронировать заблаговременно. После подтверждения в сообщении, обязательна предоплата 100%, можно внести здесь, на sputnik8. В рамках экскурсии в Ширяево возможно дополнить посещением Шиняевского музейного комплекса (кроме вт) / Каменная Чаша / Гора СтрельнаяТранспорт (при необходимости), билеты в музей и в Заповедник оплачиваются дополнительно. Посещение Каменной Чашив

Экскурсия длится около 9 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала