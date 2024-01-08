Такая разная Самара: от модерна до деревянного зодчества
Индивидуальная экскурсия в Самаре

Рассмотреть старинные дома города и узнать о местной жизни на рубеже 19-20 веков

На прогулке вы увидите бывшие доходные и жилые дома, построенные в стиле модерн, мещанские домики с деревянной резьбой и небольшие особняки с оригинальной кирпичной кладкой, которой славится наш город. Откроете секретные локации и интересные детали, которые обычно не замечают. И представите быт самарских купцов, мещан и крестьян столетие назад.
Такая разная Самара: от модерна до деревянного зодчества
Такая разная Самара: от модерна до деревянного зодчества
Такая разная Самара: от модерна до деревянного зодчества
Такая разная Самара: от модерна до деревянного зодчества
Такая разная Самара: от модерна до деревянного зодчества
Такая разная Самара: от модерна до деревянного зодчества
Такая разная Самара: от модерна до деревянного зодчества
Ближайшие даты:
8
янв
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10
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Описание

Что вас ожидает

  • Вы прогуляетесь по улице Галактионовской, сохранившей здания бывших гостиниц и торговых домов. Рассмотрите особняк, построенный в непривычном для Самары стиле. И откроете несколько любопытных мест, до которых редко доходят путешественники.
  • Пройдём по улице, где модерн соседствует с деревянными домами и бывшими мещанскими лавками. Поговорим о том, чем могут удивить доходные дома. И расшифруем, что скрывается за символикой деревянной резьбы.
  • Также мы заглянем в пару интересных двориков и найдём неожиданные артефакты прошлого, которые вполне вписываются в современную жизнь.
  • Все места на нашем маршруте станут мостиками в прошлое Самары: вы узнаете, как жили, где и чем торговали, что носили, каким законам подчинялись и чему радовались городские обыватели.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Ленинградская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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