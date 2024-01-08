Рассмотреть старинные дома города и узнать о местной жизни на рубеже 19-20 веков
На прогулке вы увидите бывшие доходные и жилые дома, построенные в стиле модерн, мещанские домики с деревянной резьбой и небольшие особняки с оригинальной кирпичной кладкой, которой славится наш город. Откроете секретные локации и интересные детали, которые обычно не замечают. И представите быт самарских купцов, мещан и крестьян столетие назад.
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Описание
Что вас ожидает
- Вы прогуляетесь по улице Галактионовской, сохранившей здания бывших гостиниц и торговых домов. Рассмотрите особняк, построенный в непривычном для Самары стиле. И откроете несколько любопытных мест, до которых редко доходят путешественники.
- Пройдём по улице, где модерн соседствует с деревянными домами и бывшими мещанскими лавками. Поговорим о том, чем могут удивить доходные дома. И расшифруем, что скрывается за символикой деревянной резьбы.
- Также мы заглянем в пару интересных двориков и найдём неожиданные артефакты прошлого, которые вполне вписываются в современную жизнь.
- Все места на нашем маршруте станут мостиками в прошлое Самары: вы узнаете, как жили, где и чем торговали, что носили, каким законам подчинялись и чему радовались городские обыватели.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Ленинградская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Самаре
Провела экскурсии для 1202 туристов
Привет! Меня зовут Татьяна, я профессиональный журналист, фанат своего города и автор нескольких пешеходных прогулок. Сразу скажу, что во всем виноваты мои друзья, в том числе, приезжающие погостить в наш город. Во время наших прогулок выяснилось, что им нравится меня слушать, а мне — рассказывать о Самаре. Я тайно влюблена в городские окраины, поскольку у них не только драматичная и интересная история, но и собственное удивительное очарование.
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