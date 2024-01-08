Татьяна — ваш гид в Самаре

Провела экскурсии для 1202 туристов

Привет! Меня зовут Татьяна, я профессиональный журналист, фанат своего города и автор нескольких пешеходных прогулок. Сразу скажу, что во всем виноваты мои друзья, в том числе, приезжающие погостить в наш город. Во время наших прогулок выяснилось, что им нравится меня слушать, а мне — рассказывать о Самаре. Я тайно влюблена в городские окраины, поскольку у них не только драматичная и интересная история, но и собственное удивительное очарование.

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