Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самары

Трофейная рыбалка с гидом в Самарской области

Вас ждет захватывающая рыбалка в акватории Саратовского водохранилища

Вас ждет захватывающая рыбалка в акватории Саратовского водохранилища с обзором живописного Жигулевского заповедника, Самарской Луки и Васильевских островов.

Реальная возможность поймать трофейных судаков и щук под руководством опытного гида-рыбака на комфортабельной лодке.
Трофейная рыбалка с гидом в Самарской области
Трофейная рыбалка с гидом в Самарской области
Трофейная рыбалка с гидом в Самарской области
Трофейная рыбалка с гидом в Самарской области
Трофейная рыбалка с гидом в Самарской области
Трофейная рыбалка с гидом в Самарской области
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

О транспорте

Моя лодка — это самая «заряженная» лодка Vboats в Самарской области. На борту два топовых картплоттера Lowrance HDS-16 Live + Lowrance HDS-9 Live, соединенных в единую сеть по Ethernet. На транце установлены лучшие датчики и системы обнаружения рыбы Lowrance Structurescan 3D + Active Imaging 3in1 + Airmar TM-150M. На носу установлен троллинговый электромотор Motorguide Xi5-80SW 60" 24V GPS с функцией электроякоря и управлением с картплоттеров.
В картплоттерах установлена самая лучшая на сегодняшний день эксклюзивная многослойная карта Саратовского водохранилища, включающая детальный промер глубин с изобатами, карту русла до затопления, спутниковые снимки в высоком разрешении и с возможностью наложения одних данных на другие.
Корпус лодки был модернизирован в тюнинг-ателье FishMasterPro специально для спортивной рыбалки на спиннинг. Амортизационные стойки, огромная кормовая фиш-платформа, полностью переделанная консоль и остекление, двухконтурный аэратор и многое многое другое.
Для рыбалки используются топовые проверенные снасти, предназначенные для ловли трофейного хищника. В тур включено все, вплоть до супердорогих приманок.
Безопасность во время рыбалки и передвижений по воде гарантируют специальные автоматические спасательные жилеты Plastimo Pilot 275N повышенной плавучести. Они не сковывают движений во время рыбалки и гарантируют удержание на воде человека любого веса, в том числе в зимней экипировке.
Ну и, конечно же, на память у вас будет возможность получить запись ролика, снятого на самую современную экшн-камеру GoPro MAX с различными крепежами для монтажа: на борту, на штативе, на моноподе, на голове, на груди. Это позволяет запечатлеть самые запоминающиеся моменты вываживания трофея.
Съемка в режиме 360 позволяет не обращать внимание на правильный ракурс объектива, любой угол съемки и стоп-кадр доступен при редактировании записанного ролика.
Сезон ловли: с 5 апреля по 30 ноября (в зависимости от состояния реки).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до лодочной станции (либо посадка в лодку с рыболовной базы) и обратно
  • Обучение поиску рыбы на водоеме
  • Трофейная рыбалка с лодки
  • Аренда снастей для трофейной рыбалки
  • Лучшие приманки в необходимом количестве
  • Индивидуальные средства безопасности
Место начала и завершения?
Самара, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Предоплата за тур 40%
  • Остальные 60% оплачиваются за день до тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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