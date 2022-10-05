Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самары

О транспорте

Моя лодка — это самая «заряженная» лодка Vboats в Самарской области. На борту два топовых картплоттера Lowrance HDS-16 Live + Lowrance HDS-9 Live, соединенных в единую сеть по Ethernet. На транце установлены лучшие датчики и системы обнаружения рыбы Lowrance Structurescan 3D + Active Imaging 3in1 + Airmar TM-150M. На носу установлен троллинговый электромотор Motorguide Xi5-80SW 60" 24V GPS с функцией электроякоря и управлением с картплоттеров.

В картплоттерах установлена самая лучшая на сегодняшний день эксклюзивная многослойная карта Саратовского водохранилища, включающая детальный промер глубин с изобатами, карту русла до затопления, спутниковые снимки в высоком разрешении и с возможностью наложения одних данных на другие.

Корпус лодки был модернизирован в тюнинг-ателье FishMasterPro специально для спортивной рыбалки на спиннинг. Амортизационные стойки, огромная кормовая фиш-платформа, полностью переделанная консоль и остекление, двухконтурный аэратор и многое многое другое.

Для рыбалки используются топовые проверенные снасти, предназначенные для ловли трофейного хищника. В тур включено все, вплоть до супердорогих приманок.

Безопасность во время рыбалки и передвижений по воде гарантируют специальные автоматические спасательные жилеты Plastimo Pilot 275N повышенной плавучести. Они не сковывают движений во время рыбалки и гарантируют удержание на воде человека любого веса, в том числе в зимней экипировке.

Ну и, конечно же, на память у вас будет возможность получить запись ролика, снятого на самую современную экшн-камеру GoPro MAX с различными крепежами для монтажа: на борту, на штативе, на моноподе, на голове, на груди. Это позволяет запечатлеть самые запоминающиеся моменты вываживания трофея.

Съемка в режиме 360 позволяет не обращать внимание на правильный ракурс объектива, любой угол съемки и стоп-кадр доступен при редактировании записанного ролика.

Сезон ловли: с 5 апреля по 30 ноября (в зависимости от состояния реки).