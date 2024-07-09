Водная прогулка
Трофейная рыбалка с гидом в Самарской области
Начало: Самара, по договоренности
«На транце установлены лучшие датчики и системы обнаружения рыбы Lowrance Structurescan 3D + Active Imaging 3in1 + Airmar TM-150M»
Расписание: По договоренности
8 июл в 09:00
10 июл в 09:00
44 000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Подводная охота на Волге: эксклюзивный опыт в Самаре
Откройте для себя красоту подводного мира Волги в компании опытного инструктора. Подводная охота - это захватывающее приключение и незабываемые впечатления
Начало: В районе Красной Глинки
«А после приступите к главному — наблюдению за подводными обитателями Волги и рыбалке (здесь водится щука, окунь, карась, линь, судак)»
7 июл в 10:00
8 июл в 10:00
от 10 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Индивидуальная рыбалка на судака и щуку в Самаре. Всё включено: снасти, приманки, трансфер, видео. Возраст 12+
Начало: От места вашего проживания
«На борту — два картплоттера с многослойной картой Саратовского водохранилища, на транце — лучшие датчики и системы обнаружения рыбы, на носу — троллинговый электромотор с функцией электроякоря и управлением с картплоттеров»
8 июл в 09:00
10 июл в 09:00
40 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий9 июля 2024Шикарная экскурсия, спасибо большое Сергею за новый опыт.
- DDMITRII7 сентября 2022Сергей встретил нас в своём уютном доме. Мы пили чай на террасе и общались. Затем был инструктаж по подводному ружью.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Самаре в июле 2025
Сейчас в Самаре в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 44 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Самаре 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025