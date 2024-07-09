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Рыбалка в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Рыбалка» в Самаре, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Трофейная рыбалка с гидом в Самарской области
10 часов
Водная прогулка
Трофейная рыбалка с гидом в Самарской области
Начало: Самара, по договоренности
«На транце установлены лучшие датчики и системы обнаружения рыбы Lowrance Structurescan 3D + Active Imaging 3in1 + Airmar TM-150M»
Расписание: По договоренности
8 июл в 09:00
10 июл в 09:00
44 000 ₽ за экскурсию
Подводная охота на Волге
На катере
4 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Подводная охота на Волге: эксклюзивный опыт в Самаре
Откройте для себя красоту подводного мира Волги в компании опытного инструктора. Подводная охота - это захватывающее приключение и незабываемые впечатления
Начало: В районе Красной Глинки
«А после приступите к главному — наблюдению за подводными обитателями Волги и рыбалке (здесь водится щука, окунь, карась, линь, судак)»
7 июл в 10:00
8 июл в 10:00
от 10 000 ₽ за человека
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
10 часов
Водная прогулка
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Индивидуальная рыбалка на судака и щуку в Самаре. Всё включено: снасти, приманки, трансфер, видео. Возраст 12+
Начало: От места вашего проживания
«На борту — два картплоттера с многослойной картой Саратовского водохранилища, на транце — лучшие датчики и системы обнаружения рыбы, на носу — троллинговый электромотор с функцией электроякоря и управлением с картплоттеров»
8 июл в 09:00
10 июл в 09:00
40 000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    9 июля 2024
    Подводная охота на Волге
    Шикарная экскурсия, спасибо большое Сергею за новый опыт.
  • D
    DMITRII
    7 сентября 2022
    Подводная охота на Волге
    Сергей встретил нас в своём уютном доме. Мы пили чай на террасе и общались. Затем был инструктаж по подводному ружью.
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    Мы подобрали маски, ласты, гидрокостюмы и отправились на лодке по Волге искать место для охоты. К сожалению, в тот день на Волге была большая волна и пострелять в рыбу не удалось. Зато мы вдоволь поплавали с масками и посмотрели на маленьких рыбок на мелководье. Затем вернулись и поехали в деревню на острове, где делают сыр. Там были козы и коровы и много вкусного сыра. Сергей дал нам велосипеды и эта поездка оказалась чуть ли не интереснее поиска рыбы. Потом мы вернулись с пили чай, ели арбуз и сыр. Провели чудесный день. Рекомендую Сергея как гида в любое время года.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Рыбалка»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Куйбышева
  3. Самарская набережная
  4. Площадь Чапаева
  5. Площадь Славы
  6. Набережная
  7. Сквер Пушкина
  8. Жигулевский пивзавод
  9. Особняк Курлиных
  10. Музей Рязанова
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июле 2025
Сейчас в Самаре в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 44 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Самаре 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025