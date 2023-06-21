1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Подводная охота на Волге: эксклюзивный опыт в Самаре
Откройте для себя красоту подводного мира Волги в компании опытного инструктора. Подводная охота - это захватывающее приключение и незабываемые впечатления
Начало: В районе Красной Глинки
«А после приступите к главному — наблюдению за подводными обитателями Волги и рыбалке (здесь водится щука, окунь, карась, линь, судак)»
10 июня в 13:00
12 июня в 10:00
6 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Погружение в Голубое озеро и Волгу: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия для всех уровней подготовки. Погружение в Волгу или Голубое озеро, инструктаж и экипировка включены
Начало: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 20 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Индивидуальная рыбалка на судака и щуку в Самаре. Всё включено: снасти, приманки, трансфер, видео. Возраст 12+
Начало: От места вашего проживания
«Для рыбалки я использую топовые проверенные снасти, предназначенные для ловли трофейного хищника»
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
33 340₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил21 июня 2023Голубое озере - очень интересное место! Чистейшая холодная вода, фантастические космические подводные пейзажи, дружелюбная команда, интересные рассказчики. Очень доволен!
- DDMITRII7 сентября 2022Сергей встретил нас в своём уютном доме. Мы пили чай на террасе и общались. Затем был инструктаж по подводному ружью.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Животные»
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