М Мария Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области Организаторы выше всяких похвал! Хотелось бы отметить, что организация данной поездки от встречи до проводов проведена на очень высоком уровне, пожалуй, это одна из самых лучших наших экскурсионок, а Оксана - одна из лучших наших гидов! Отдельное спасибо за автобус, что не стали экономить и запихивать нас в маленький:) И браво водителю! Олег - большой профессионал! Ещё раз спасибо за отличную поездку, нам очень-очень понравилось! Оксана - потрясающий рассказчик, однозначно на своём месте! Все кафе по программе отличные с качественной и вкусной едой, что тоже встречается редко. В общем, мы в полном восторге!

М Мария Праздничные Жигулёвские выходные Праздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. Охвачены и природные красоты, и культурные ценности и технические моменты. Потрясающие Жигулёвские горы, Волга, замок Гарибальди - вообще что-то невероятное, очень удивительно увидеть такое в нашей глубинке! Очень интересная экскурсия в музей ВАЗа, художественный музей и музей Модерна! Отличная еда в каждый день тура! Однозначно рекомендуем!

В Виктория Таежные раскраски. Путешествие по Ханты-Мансийскому округу Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.

Н Наталья Праздничные Жигулёвские выходные Тур был хорошо продуманный и организованный, интересный, гостиницы неплохие, питание шикарное (прямо как в гастрономическом туре). Но самое большое восхищение - гид Оксана! Удивительный кладезь знаний, потрясающая память, красивая грамотная речь! Умение не только поделиться историей и интересными фактами, а еще и вызвать желание глубже погрузиться в тему, дополнительно почитать, посетить регион в другое время года. При этом Оксана очень доброжелательная, располагающая, контактная, всегда готовая помочь, посоветовать, порадовать! Огромное спасибо!

К Кирилл Таежные раскраски. Путешествие по Ханты-Мансийскому округу Оценка говорит сама за себя =)

И Инета Таежные раскраски. Путешествие по Ханты-Мансийскому округу Спасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемо.

С Светлана Поездка в Дивеево из Самары Дивеево 18-20.08.23. Была первый раз, впечатления незабываемые. Огромное спасибо Наталье Герасимовой за профессиональную организацию поездки. Контакт с каждым членом группы, чёткие указания, быстрая реакция на меняющиеся ситуации позволили без лишней суеты и спешки осмотреть все знаковые места, побывать на всех источниках. Деловой, доброжелательный, очень корректный подход к каждому позволил обойтись без отстающих и опаздывающих, учитывая праздничный наплыв людей. Отдельное спасибо водителям, профессионалам высокого класса.

О Ольга Поездка в Дивеево из Самары "Благодарю за поездку в Дивеево 18.08-20.08.2024! Все успела: посетить все храмы, приложиться к мощам, окунуться в источники (4 источника, пройти по канавке и, даже, поучаствовать в Крестном ходе. Помимо самого места, которое оставило в моем сердце неизгладимый след, огромная благодарность организаторам поездки. Вы дали возможность своим внимательным, заботливым отношениям к людям увидеть Дивеево именно так как я хотела. Спасибо!!!"