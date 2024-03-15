Туры в городах Самарской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Самарской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Водные прогулки
100000
₽
за чел.
Отправляемся за трофейными экземплярами судака, щуки и жереха на крупный водоём средней полосы России — Саратовское водохранилище. Отдохните от оживлё...
Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
48500
₽
за чел.
Приглашаем настоящих авантюристов в путешествие-приключение по Ханты-Мансийскому автономному округу. 3 дня невероятных впечатлений на всю жизнь: от по...
5
3 отзыва
от
19900
₽
за чел.
Жигулевские выходные – это национальный туристский маршрут по Самарской области. Вас ждут просторы Самарской Луки, запорошенные снегом Жигулевские гор...
5
1 отзыв
от
19900
₽
за чел.
Насыщенный летний тур выходного дня в Самарскую область. Вас ждет гостеприимная Самара с дегустацией настоящего Жигулевского, Самарская Лука, которая ...
от
61000
₽
за чел.
В этой программе участников тура ждет множество практик, направленных на здоровое похудение без диет и изнурительного голодания. Процессу поспособству...
100000
₽
за чел.
Отправляемся за трофейными экземплярами судака, щуки и жереха на крупный водоём средней полосы России — Саратовское водохранилище. Отдохните от оживлё...
Последние отзывы о турах по Самарской области
- ММария15 марта 2024Организаторы выше всяких похвал! Хотелось бы отметить, что организация данной поездки от встречи до проводов проведена на очень высоком уровне, пожалуй, это одна из самых лучших наших экскурсионок, а Оксана - одна из лучших наших гидов! Отдельное спасибо за автобус, что не стали экономить и запихивать нас в маленький:) И браво водителю! Олег - большой профессионал! Ещё раз спасибо за отличную поездку, нам очень-очень понравилось! Оксана - потрясающий рассказчик, однозначно на своём месте! Все кафе по программе отличные с качественной и вкусной едой, что тоже встречается редко. В общем, мы в полном восторге!
- ММария15 марта 2024Праздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. Охвачены и природные красоты, и культурные ценности и технические моменты. Потрясающие Жигулёвские горы, Волга, замок Гарибальди - вообще что-то невероятное, очень удивительно увидеть такое в нашей глубинке! Очень интересная экскурсия в музей ВАЗа, художественный музей и музей Модерна! Отличная еда в каждый день тура! Однозначно рекомендуем!
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ННаталья28 февраля 2024Тур был хорошо продуманный и организованный, интересный, гостиницы неплохие, питание шикарное (прямо как в гастрономическом туре). Но самое большое восхищение - гид Оксана! Удивительный кладезь знаний, потрясающая память, красивая грамотная речь! Умение не только поделиться историей и интересными фактами, а еще и вызвать желание глубже погрузиться в тему, дополнительно почитать, посетить регион в другое время года. При этом Оксана очень доброжелательная, располагающая, контактная, всегда готовая помочь, посоветовать, порадовать! Огромное спасибо!
- ККирилл17 января 2024Оценка говорит сама за себя =)
- ИИнета16 января 2024Спасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемо.
- ССветлана21 августа 2023Поездка в Дивеево из СамарыДивеево 18-20.08.23. Была первый раз, впечатления незабываемые. Огромное спасибо Наталье Герасимовой за профессиональную организацию поездки. Контакт с каждым членом группы, чёткие указания, быстрая реакция на меняющиеся ситуации позволили без лишней суеты и спешки осмотреть все знаковые места, побывать на всех источниках. Деловой, доброжелательный, очень корректный подход к каждому позволил обойтись без отстающих и опаздывающих, учитывая праздничный наплыв людей. Отдельное спасибо водителям, профессионалам высокого класса.
- ООльга20 августа 2023Поездка в Дивеево из Самары"Благодарю за поездку в Дивеево 18.08-20.08.2024! Все успела: посетить все храмы, приложиться к мощам, окунуться в источники (4 источника, пройти по канавке и, даже, поучаствовать в Крестном ходе. Помимо самого места, которое оставило в моем сердце неизгладимый след, огромная благодарность организаторам поездки. Вы дали возможность своим внимательным, заботливым отношениям к людям увидеть Дивеево именно так как я хотела. Спасибо!!!"
- ССветлана20 августа 2023Поездка в Дивеево из Самары"Посетили Святые места 18.08.23 - 20.08.23. Организовано здорово! Все понравилось! Сколько народа, со всех уголков России. Наташенька, Вам огромное спасибо, благодаря Вам, везде успели. Вы-большая молодец! Ребятам водителям-низкий поклон за поездку. Рай на земле! Благодарю🥰"