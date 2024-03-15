Авторские туры по Самарской области

Туры в городах Самарской области

Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Самарской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
НАЙТИ
Самара
Сургут

Водные прогулки

Трофейная рыбалка с гидом на рыболовном катере Vboats
Трофейная рыбалка с гидом на рыболовном катере Vboats
100000
за чел.
Отправляемся за трофейными экземплярами судака, щуки и жереха на крупный водоём средней полосы России — Саратовское водохранилище. Отдохните от оживлё...
Самара

Экскурсионные туры на несколько дней

Таежные раскраски. Путешествие по Ханты-Мансийскому округу
Таежные раскраски. Путешествие по Ханты-Мансийскому округу
5
3 отзыва
48500
за чел.
Приглашаем настоящих авантюристов в путешествие-приключение по Ханты-Мансийскому автономному округу. 3 дня невероятных впечатлений на всю жизнь: от по...
Сургут
Праздничные Жигулёвские выходные
Праздничные Жигулёвские выходные
5
3 отзыва
от
19900
за чел.
Жигулевские выходные – это национальный туристский маршрут по Самарской области. Вас ждут просторы Самарской Луки, запорошенные снегом Жигулевские гор...
Самара
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
5
1 отзыв
от
19900
за чел.
Насыщенный летний тур выходного дня в Самарскую область. Вас ждет гостеприимная Самара с дегустацией настоящего Жигулевского, Самарская Лука, которая ...
Самара
Санаторий похудения на Волге
Санаторий похудения на Волге
от
61000
за чел.
В этой программе участников тура ждет множество практик, направленных на здоровое похудение без диет и изнурительного голодания. Процессу поспособству...
Самара
Трофейная рыбалка с гидом на рыболовном катере Vboats
Трофейная рыбалка с гидом на рыболовном катере Vboats
100000
за чел.
Отправляемся за трофейными экземплярами судака, щуки и жереха на крупный водоём средней полосы России — Саратовское водохранилище. Отдохните от оживлё...
Самара

Последние отзывы о турах по Самарской области

  • М
    Мария
    15 марта 2024
    Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
    Организаторы выше всяких похвал! Хотелось бы отметить, что организация данной поездки от встречи до проводов проведена на очень высоком уровне, пожалуй, это одна из самых лучших наших экскурсионок, а Оксана - одна из лучших наших гидов! Отдельное спасибо за автобус, что не стали экономить и запихивать нас в маленький:) И браво водителю! Олег - большой профессионал! Ещё раз спасибо за отличную поездку, нам очень-очень понравилось! Оксана - потрясающий рассказчик, однозначно на своём месте! Все кафе по программе отличные с качественной и вкусной едой, что тоже встречается редко. В общем, мы в полном восторге!
    Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!
  • М
    Мария
    15 марта 2024
    Праздничные Жигулёвские выходные
    Праздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. Охвачены и природные красоты, и культурные ценности и технические моменты. Потрясающие Жигулёвские горы, Волга, замок Гарибальди - вообще что-то невероятное, очень удивительно увидеть такое в нашей глубинке! Очень интересная экскурсия в музей ВАЗа, художественный музей и музей Модерна! Отличная еда в каждый день тура! Однозначно рекомендуем!
    Праздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. Охвачены
  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Таежные раскраски. Путешествие по Ханты-Мансийскому округу
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда
  • Н
    Наталья
    28 февраля 2024
    Праздничные Жигулёвские выходные
    Тур был хорошо продуманный и организованный, интересный, гостиницы неплохие, питание шикарное (прямо как в гастрономическом туре). Но самое большое восхищение - гид Оксана! Удивительный кладезь знаний, потрясающая память, красивая грамотная речь! Умение не только поделиться историей и интересными фактами, а еще и вызвать желание глубже погрузиться в тему, дополнительно почитать, посетить регион в другое время года. При этом Оксана очень доброжелательная, располагающая, контактная, всегда готовая помочь, посоветовать, порадовать! Огромное спасибо!
  • К
    Кирилл
    17 января 2024
    Таежные раскраски. Путешествие по Ханты-Мансийскому округу
    Оценка говорит сама за себя =)
    Оценка говорит сама за себя =)
  • И
    Инета
    16 января 2024
    Таежные раскраски. Путешествие по Ханты-Мансийскому округу
    Спасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемо.
    Спасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемоСпасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемоСпасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемо
  • С
    Светлана
    21 августа 2023
    Поездка в Дивеево из Самары
    Дивеево 18-20.08.23. Была первый раз, впечатления незабываемые. Огромное спасибо Наталье Герасимовой за профессиональную организацию поездки. Контакт с каждым членом группы, чёткие указания, быстрая реакция на меняющиеся ситуации позволили без лишней суеты и спешки осмотреть все знаковые места, побывать на всех источниках. Деловой, доброжелательный, очень корректный подход к каждому позволил обойтись без отстающих и опаздывающих, учитывая праздничный наплыв людей. Отдельное спасибо водителям, профессионалам высокого класса.
  • О
    Ольга
    20 августа 2023
    Поездка в Дивеево из Самары
    "Благодарю за поездку в Дивеево 18.08-20.08.2024! Все успела: посетить все храмы, приложиться к мощам, окунуться в источники (4 источника, пройти по канавке и, даже, поучаствовать в Крестном ходе. Помимо самого места, которое оставило в моем сердце неизгладимый след, огромная благодарность организаторам поездки. Вы дали возможность своим внимательным, заботливым отношениям к людям увидеть Дивеево именно так как я хотела. Спасибо!!!"
  • С
    Светлана
    20 августа 2023
    Поездка в Дивеево из Самары
    "Посетили Святые места 18.08.23 - 20.08.23. Организовано здорово! Все понравилось! Сколько народа, со всех уголков России. Наташенька, Вам огромное спасибо, благодаря Вам, везде успели. Вы-большая молодец! Ребятам водителям-низкий поклон за поездку. Рай на земле! Благодарю🥰"
All Airlines
ХорошоТам