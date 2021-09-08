А я сяду в кабриолет: петербургская версия

Проехать на белоснежном BMW4 по достопримечательностям и услышать о них самое интересное

5
15 отзывов
Индивидуальная
Вы с комфортом прокатитесь на роскошном кабриолете по улицам Северной столицы — от Невского проспекта до стрелки Васильевского острова.

Впечатлитесь архитектурой города, а во время фото-пауз рассмотрите памятники поближе.

Я дополню картины Петербурга яркими рассказами из его истории и городскими легендами.
А я сяду в кабриолет: петербургская версия
А я сяду в кабриолет: петербургская версия
А я сяду в кабриолет: петербургская версия
А я сяду в кабриолет: петербургская версия
А я сяду в кабриолет: петербургская версия
А я сяду в кабриолет: петербургская версия
А я сяду в кабриолет: петербургская версия
А я сяду в кабриолет: петербургская версия
А я сяду в кабриолет: петербургская версия
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Что вас ожидает

Эх, прокачу!

Мы проедем по Невскому проспекту, увидим яркий храм Спаса-на-Крови и величественный Исаакиевский собор, знаменитые Ростральные колонны, крейсер Аврора и другие must-see локации Петербурга. Я буду за рулем, а вы — на месте пассажира, любоваться городскими пейзажами и наслаждаться поездкой. Обязательно остановимся у ключевых достопримечательностей и сделаем инстаграмные снимки на фоне белоснежного кабриолета и памятников города на Неве.

О Петербурге с интересом

Во время поездки вы не только полюбуетесь достопримечательностями, но и услышите любопытные факты и легенды о Северной столице. Узнаете о названии города, который «один раз родился, три раза крестился». Поговорим о появлении Петербурга на болотах и первых годах его жизни — всего через 9 лет после он стал столицей империи! Я расскажу о мостах Петербурга, о Неве и наводнениях. А еще раскрою, как ангел-хранитель на шпиле Петропавловского собора связан с призывом «В Питере — пить».

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
Дмитрий
8 сен 2021
Мы в полном восторге!
Е
27 авг 2021
Спасибо большое Игорю за экскурсию. Рассказал живо про интересные факты города. Отдельные слова благодарности за сделанные фотографии и красивые места, где останавливались. Советую всем влюблённым
К
19 авг 2021
Это было шикарно! Красивейшая Машина, отличная погода, гид очень интересно рассказывает. Провез по всем местам, где мы просили. Фотографии просто супер сделали! Всем рекомендуем!
М
16 авг 2021
Спасибо, все было отлично
О
13 авг 2021
На экскурсии были с супругом и сыном (8 лет). Все остались довольны. Узнали и увидели много интересного. Насладились красивыми видами, вдохновились историей города. Благодарим Антона за содержательную экскурсию!
Л
10 авг 2021
Очень понравилось. Антон очень приятный собеседник, знания на высшем уровне и очень любит свой город о котором знает по ходу все. Мы в восторге, общались на разные исторические темы. Время прошло не заметно! Рекомендуем всем данную экскурсию. Не пожалеете, и даже за потраченные деньги.
Л
6 авг 2021
Огромное спасибо Антону за интересную экскурсию! Мой муж не говорит по-русски. Антон провёл для нас экскурсию на английском языке: содержательно и подробно. Останавливались возле знаковых мест для фото и прогулки. Три часа прошли очень быстро и познавательно. Рекомендую!
Д
4 авг 2021
Спасибо большое Антону за увлекательную экскурсию, отличный маршрут, и классные фотографии с кабриолетом на память
Е
1 авг 2021
Рассматривать Питер из кабриолета, а не через стекло автомобиля, это совсем другие впечатления! Антон интересно рассказывает о городе, о домах мимо которых проезжаем, о достопримечательностях! Приятно слушать)) Три часа прошли незаметно! Спасибо огромное! Однозначно советую!
Х
25 июля 2021
Круто провели время.

Спасибо Антону за все!
Л
20 июля 2021
замечательный рассказчик, пунктуальный, автомобиль в хорошем состоянии, остались довольны…
Е
19 июля 2021
Одна из самых ярких наших экскурсий! Огромное спасибо Антону и его верному белому стальному «коню» за
потрясающие эмоции 😍
С
4 июля 2021
3 часа пролетели незаметно.
Экскурсия насыщенная и увлекательная.
Были учтены все наши пожелания.
Спасибо большое Антону за приятную компанию от всего нашего девичьего коллектива🌞
Юрий
2 июля 2021
Все отлично! Был очень приятно удивлён. Я предполагал, что будет хорошо, но оказалось все просто идеально.
Е
27 июня 2021
Мы прекрасно провели время. Увлекательно, познавательно, душевно в целом. Благодарим, Антон!

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