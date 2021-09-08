Что вас ожидает

Эх, прокачу!

Мы проедем по Невскому проспекту, увидим яркий храм Спаса-на-Крови и величественный Исаакиевский собор, знаменитые Ростральные колонны, крейсер Аврора и другие must-see локации Петербурга. Я буду за рулем, а вы — на месте пассажира, любоваться городскими пейзажами и наслаждаться поездкой. Обязательно остановимся у ключевых достопримечательностей и сделаем инстаграмные снимки на фоне белоснежного кабриолета и памятников города на Неве.

О Петербурге с интересом

Во время поездки вы не только полюбуетесь достопримечательностями, но и услышите любопытные факты и легенды о Северной столице. Узнаете о названии города, который «один раз родился, три раза крестился». Поговорим о появлении Петербурга на болотах и первых годах его жизни — всего через 9 лет после он стал столицей империи! Я расскажу о мостах Петербурга, о Неве и наводнениях. А еще раскрою, как ангел-хранитель на шпиле Петропавловского собора связан с призывом «В Питере — пить».